Gerçek resimler çizmenin zamanı geldi. Daha ilginç olacak.
Alexandr Murzin :
Gerçek resimler çizmenin zamanı geldi. Daha ilginç olacak.
Neden zaman?
 
Ivan Vagin :
Neden zaman?
Abi sana saygı duyuyorum Gerçek zamanlı sürüş zamanı. AMA yine de herhangi bir kararı destekliyorum çünkü ben bir erkek kardeşim. dayatmıyorum. Sadece.
 
Ivan Vagin :
Neden zaman?
Demodan ne haber? En az 100 sent atın ve yükselin.
 
Ağda gerçek, herkes zaten soruyor. daha cesur olalım
Bir kupada sıkıcı, belki biri on (!100'den daha iyi ve daha güvenli) ister Bakü'yü ateşle, kendin bir hesap aç, kendinden gelen sinyallerle başlat, giriş şifrem tüccarın, yükümlülüksüz ilk ay (ilk andan itibaren) sipariş açıldı),

ikinci ayda payı tartışacağız,

MT5 bir robo ProCent hesabında daha iyidir, ancak prensipte önemli değil (kuruş şart!), Kaldıraç 1 ila 100 (!)


Dosyalar:
ReportHistory-1825540.zip  36 kb
Alexander Laur :
Doğru anladıysam 2 ayda depo 10 katına çıktı. Doğru şekilde?
11.5'te ... Eh, evet, böyle bir şey .... ama büyük depolarla (bir sürü sıfır, gerçek) ... Henüz yapmayacağım ... bu tür hileler! Hazır değil! Sotka, iki, üç $ (Bir kuruşa) ... hazır! Tek koşul, sinyallerde yayın yapmaktır!
 
Ivan Vagin :
11.5'te ... Eh, evet, böyle bir şey .... ama büyük depolarla (bir sürü sıfır, gerçek) ... Henüz yapmayacağım ... böyle numaralar! Hazır değil! Sotka, iki, üç $ (Bir sent jetonla) ... hazır! Tek koşul, sinyallerde yayın yapmaktır!
Ve zor kazanılmış para için bir sinyalle daha mütevazı bir şekilde ticaret yaparsınız.
