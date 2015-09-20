Mevduatın hızlandırılması - sayfa 26

Yeni yorum
 
Ivan Vagin :
İdeal olarak, psikoloji gerçek ve demoyu değiştirirken farklı olmamalıdır, eğer durum böyle değilse, üzerinde çalışılacak bir şey var...
Yine de nasıl değişiyor, özellikle yeni başlayanlar için. Demoda para kazanıyorlar ama gerçek hayatta onu tüketiyorlar, bu yüzden değişiyor, ruh bozuluyor
[Silindi]  
Alexey Busygin :
Hala nasıl değişiyor , özellikle yeni başlayanlar için. Demoda para kazanıyorlar ama gerçek hayatta onu tüketiyorlar, bu yüzden değişiyor, ruh bozuluyor

Değiştiğine katılıyorum, ancak ideal olarak, bir savaşçı gibi, psikolojisinin savaşta ve öğretimde değişip değişmediğini tahmin etmemesi gerektiğini düşünüyorum :-)

İlk başta, elbette ve herkes için .... ama pratik ve deneyim işlerini psikoloji ile yapar.

[Silindi]  

MetaTrader ticaret platformunun ekran görüntüleri

AUDUSD, M15, 2015.05.12

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

temp_file_screenshot_37178.png

AUDUSD, M15, 2015.05.12, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo


[Silindi]  

MetaTrader ticaret platformunun ekran görüntüleri

AUDUSD, M15, 2015.05.12

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

temp_file_screenshot_22673.png

AUDUSD, M15, 2015.05.12, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo


[Silindi]  

MetaTrader ticaret platformunun ekran görüntüleri

EURJPY, M15, 2015.05.13

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

temp_file_screenshot_10657.png

EURJPY, M15, 2015.05.13, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo


 
Ivan Vagin :

satmak zorundayım
[Silindi]  
Alexey Busygin :
satmak zorundayım
Kimin ihtiyacı var?
 
Ivan Vagin :
Kimin ihtiyacı var?
ihtiyacın var
[Silindi]  

MetaTrader ticaret platformunun ekran görüntüleri

EURJPY, M15, 2015.05.13

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

temp_file_screenshot_28399.png

EURJPY, M15, 2015.05.13, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo


[Silindi]  
Ivan Vagin :
TP işe yaramadı gibi görünüyor .... ama çok daha erken durdu, nasıl kontrol edebilirsiniz? tarih yok...

hmmm anladım...

1...192021222324252627282930313233...41
Yeni yorum