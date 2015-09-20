Mevduatın hızlandırılması - sayfa 23

Ivan Vagin :
1920*1080
İşte olay şu! gözlerde netlikten geri dönmez
 
Ivan Vagin :

Bir Chrome hayranı, genel olarak, grafiğin ekranı için MT'den zorla (ayarlanabilir) izin verilir ve etkin alan varsa, hem pencere açık hem de ekran

Hmm, neden bahsettiğini anlıyorum, resim olarak bir ekran eklersen otomatik olarak ama standart MT işlevini uzun zamandır kullanıyorum, daha çok seviyorum...

Bu nedenle, normal bir resim yüklemenin yanı sıra otomatik ayarlama yapmak için Servis Masasına yazmanız gerekir.
 
Ivan Vagin :


Resmin manuel olarak yeniden boyutlandırılmasıyla uğraşacaksınız - bir ceza olacak.
 
Alexey Busygin :
3 skin olandan bahsediyorum ev yapımı olmasına rağmen bakılacak bir şey de yok

cebinden soktu, bu yüzden tamamen onda.

not: olmasa da

Karputov Vladimir :
Resmin manuel olarak yeniden boyutlandırılmasıyla uğraşacaksınız - bir ceza olacak.

Açısından

 
Ivan Vagin :

Açısından

Direkt olarak.
Alexandr Bryzgalov :

cebinden çıktıysa öyle çıkıyor

onlar. kaydırma görünüyor, ancak orada görünmedi.


Ha, bu saçmalık monitörüme bile sığmadı, direksiyonu Ctrl ile çevirmek zorunda kaldım
Karputov Vladimir :
Direkt olarak.
<Lütfen, ipucu vermeden, ne demek istediğinizi açıklayın - Hafifçe söylemek gerekirse, normal işlevlerden ve suçlamalarınızdan başka bir şey yapmadım ... incindi ...
ve cep telefonundan tüm resimler normal olarak ölçekleniyor... ama 15. sayfadaki film sağ sınırın ötesine geçiyor, kenarlık ve görüntünün yarısı hiç görünmüyor, izlemek için YouTube'a gitmeniz gerekiyor. ..sınıf arkadaşlarında böyle bir sorun yok
