Mevduatın hızlandırılması - sayfa 20

Alexey Busygin :
Denemek! yoksa böyle bir şey iyi değil, resmi ayrı bir pencerede açmalısın
;)))
Alexey Busygin :
kötümü?
Repin'in tablosu "Çok Erken Kapandı" :-))))))))))))))))))))))

Grafik EURGBP, H1, 2015.04.30 23:43 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

 
Ivan Vagin :

Repin'in tablosu "Çok Erken Kapandı" :-))))))))))))))))))))

Hatta belki biraz daha küçük bir resim.

H1 için doğru şekilde kapatıldı.

Alexandr Murzin :

Hatta belki biraz daha küçük bir resim.

Ve neden Ctrl + Wheel yardımcı olmuyor?
 
Ivan Vagin :
Ctrl+Wheelwheel neden yardımcı olmuyor?
Hayır, hiç hareket etmiyorum. Sadece uzaklaştırarak.
 
 
Yakıt bittiğinde tam bir tahliye olacaktır.
 
Ivan Vagin :
tatsız
 
Alexandr Murzin :
Yakıt bittiğinde tam bir tahliye olacaktır.
daha çok atmosferde yanarak paraşütsüz düşmek
