...
Ve eğer aktif çalışma alanı, o zaman çözünürlük kesinlikle ayarlanmadı, sadece gözle, monitör çözünürlüğünüz hakkında ne bilmeliyim ... :-)
Benim zevkime göre, Ctrl + tekerleği normalde bu tür sorunları çözer, beş yıl önce beni küçük yazılar için azarladıklarında büyükannelere bilgisayarlarda açıkladım.
Genel olarak, ekran görüntüleri foruma yüklenirken her zaman otomatik olarak küçülür. Senin durumunda, bu olmaz. Hangi tarayıcıyı kullanıyorsun?
Bir Chrome hayranı, genel olarak, grafiğin ekranı için MT'den zorla (ayarlanabilir) izin verilir ve etkin alan varsa, hem pencere açık hem de ekran
Hmm, neden bahsettiğini anlıyorum, resim olarak bir ekran eklersen otomatik olarak ama standart MT işlevini uzun zamandır kullanıyorum, daha çok seviyorum...
Peki ya sana uyarsa
Ama bu bir pipet, terminalin bu anlık görüntüsünün olduğu yerden bir ekran görüntüsü atacağım
Bu yüzden geliştiriciler uzun zaman önce bir ekran oluştururken özel bir çözünürlük yaptılar, sadece kimse belirli bir şey söylemedi, her şey daha küçük ve daha küçük, işte böyle gidiyor...
Kafamı karıştırdın, terminali görmek istedim ...
Bu en azından ben çaldığımda
bu maksimum
Bu saçmalık herhangi bir monitör için mevcut, yalvarırım...
Evet 1. resim işini görecektir.
Ve ikinci panoramik çalışmayacak
Millet, dalga geçiyorsun, masaüstünde terminalin boyutu, hangisinin yayınlandığı resmi, bu monitör bana altı yıl önce verildi ve sonra 5000 rubleye mal oldu ... beni korkutuyorsun ....
Hangisinin ilk olduğunu tam olarak anlamadım, ancak gönderinizin üstündeki 2. sıradaysa, bu normal bir MT'dir.
Millet, dalga geçiyorsun, masaüstünde terminalin boyutu, hangisinin yayınlandığı resmi, bu monitör bana altı yıl önce verildi ve sonra 5000 rubleye mal oldu ... beni korkutuyorsun ....
Monitör çözünürlüğünüz nedir?
1280x1024 var
Monitör çözünürlüğünüz nedir?
1920*1080
55 cm diyagonal