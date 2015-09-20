Mevduatın hızlandırılması - sayfa 22

Ivan Vagin :

...

Ve eğer aktif çalışma alanı, o zaman çözünürlük kesinlikle ayarlanmadı, sadece gözle, monitör çözünürlüğünüz hakkında ne bilmeliyim ... :-)

Benim zevkime göre, Ctrl + tekerleği normalde bu tür sorunları çözer, beş yıl önce beni küçük yazılar için azarladıklarında büyükannelere bilgisayarlarda açıkladım.

Genel olarak, ekran görüntüleri foruma yüklenirken her zaman otomatik olarak küçülür. Senin durumunda, bu olmaz. Hangi tarayıcıyı kullanıyorsun?

Anatoli Kazharski :

Bir Chrome hayranı, genel olarak, grafiğin ekranı için MT'den zorla (ayarlanabilir) izin verilir ve etkin alan varsa, hem pencere açık hem de ekran

Hmm, neden bahsettiğini anlıyorum, resim olarak bir ekran eklersen otomatik olarak ama standart MT işlevini uzun zamandır kullanıyorum, daha çok seviyorum...

Peki ya sana uyarsa

EURJPY grafiği, M15, 2015.05.07 12:44 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

Ama bu bir pipet, terminalin bu anlık görüntüsünün olduğu yerden bir ekran görüntüsü atacağım

 
Ivan Vagin :

Bu yüzden geliştiriciler uzun zaman önce bir ekran oluştururken özel bir çözünürlük yaptılar, sadece kimse belirli bir şey söylemedi, her şey daha küçük ve daha küçük, işte böyle gidiyor...

Kafamı karıştırdın, terminali görmek istedim ...

Bu en azından ben çaldığımda

bu maksimum

Bu saçmalık herhangi bir monitör için mevcut, yalvarırım...

Evet 1. resim işini görecektir.

Ve ikinci panoramik çalışmayacak

Hangisinin ilk olduğunu tam olarak anlamadım, ancak gönderinizin üstündeki 2. sıradaysa, bu normal bir MT'dir.
Millet, dalga geçiyorsun, masaüstünde terminalin boyutu, hangisinin yayınlandığı resmi, bu monitör bana altı yıl önce verildi ve sonra 5000 rubleye mal oldu ... beni korkutuyorsun ....

 
Ivan Vagin :
3 skin olandan bahsediyorum ev yapımı olmasına rağmen bakılacak bir şey de yok
 
Ivan Vagin :

Millet, dalga geçiyorsun, masaüstünde terminalin boyutu, hangisinin yayınlandığı resmi, bu monitör bana altı yıl önce verildi ve sonra 5000 rubleye mal oldu ... beni korkutuyorsun ....

Monitör çözünürlüğünüz nedir?

1280x1024 var

Algoritmik ticarette nasıldır bilmiyorum ama manuel ticarette “normal” bir monitör çok önemli, yüzlerce kez kendimi inandırdım ve dışarıdan defalarca gördüm..
Alexey Busygin :
1920*1080

55 cm diyagonal

