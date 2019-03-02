FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1648
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Programı indirin ve içinden geçirin ...
https://filezilla-project.org/
Ne için?)))
bu kadar basit mi sandın =)
Ve böylece her yerde!!! Ve dahası - forik, yakın-forik ve onlar gibi diğerleri))
Sakıncası yoksa yardım eder misin? Hakikat yolunun rehberi mi?
CD'nin bir elektronik ticaret sistemi olan Globex'ten bilgi aldığı gerçeğiyle başlayalım, yani orada tezgah üstü alım satım kokusu yok, evet, gün içi girişler bile açıkça görülüyor, ama ben göremiyorum. Gün boyunca pire yakalamak gibi Mui Ne ile uğraşmaya dikkat edin. Bundan kısa-orta vadeli geri dönüşleri belirlemek mümkündür, ancak bu son derece nadiren olur, birkaç haftada veya ayda bir defadan fazla olmaz, bu yüzden ona ücretsiz bile bakmanın bir anlamı görmüyorum. Aylık 4,4 $ ücrete gelince. Evet, bu para değil, ancak Ninza veya OES'de her şeyi birkaç dakika içinde ve gecikmeden gerçek zamanlı olarak tamamen topa kurabiliyorsanız, neden biri bisikletin icadı için para ödesin?)))
hayır .... bu zaten 7 kopek çekiyor =)
ve iş varsa 2 gün sigara içebilirsin =) en azından pazara girmeyeyim =)
ama Ninza veya OEC'de her şeyi birkaç dakika içinde tamamen gerçek zamanlı olarak gecikmeden topa kurabiliyorsanız, neden birisi bir bisiklet icat etsin?)))
Yanlış anladınız ... Kaynak ve formül sormadım ... sadece sonuç istedim ... yani sadece zaten gösterdiğiniz şey ... ekran görüntülerindeki seviyeler ... sadece txt biçiminde ... ama yok Benim için işe yaramadı, daha az buhar çekersiniz diye elime alıp modeli çıkarsa sizin için atmak istedim...
işte sana bir parça =) sana hiç faydası olmayacak =)
ve bu dosya bunun için (bu aynı zamanda borçlar için de geçerlidir)
Aşağıdaki hesaptan haberim yoktu teşekkürler, hurdada olmayan linkler varsa bir bakayım?
Ne için?)))
Eh, tarayıcısı açılmıyor ... Evet ve tarayıcıyı aptalca çekmek için FTP ile yapın)))
Öğretmen irmik gibi - comme il faut değil))))))))))) ölüyorum ...
O nerede )))
Şimdi yerel bir bankadaydım - para birimleri için spreadi ikiye katladılar - iyi değil, oh iyi değil !!! Benzer bir uzatma en son Aralık ayında olmuştu.
pazar burada duruyor ve yayılma genişledi
Ne için?)))
gerçekten...