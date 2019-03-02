FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1648

Yeni yorum
 
Vizard_ :

Programı indirin ve içinden geçirin ...

https://filezilla-project.org/

Ne için?)))


 
Roman Busarov :
bu kadar basit mi sandın =)
Kahretsin beyler, uzun zamandır hayatın o kadar basit olmadığını anladım - zaten sigara içmeye başladım, diyelim ki, çeşitli mana, rıhtım ve mesleğe göre diğer saçmalıklar. Tüm bunların ne kadar anlaşılmaz, tuhaf ve zor olduğunu biliyorum. Rusya'daki insanların zihniyeti bu - ve bu konuda hiçbir şey yapılamaz. Pendos'u nasıl çiğneyeceklerini biliyorlarsa - aferin, erkeklere saygı ve saygı gösterin !!! Bizimki, size bir integral şeklinde 200 dalgalı çizgi çizmekten çok daha fazlası - ve istediğiniz gibi anlayın !!! Bilgi neredeyse 0!!!

Ve böylece her yerde!!! Ve dahası - forik, yakın-forik ve onlar gibi diğerleri))

Sakıncası yoksa yardım eder misin? Hakikat yolunun rehberi mi?
 
stranger :
CD'nin bir elektronik ticaret sistemi olan Globex'ten bilgi aldığı gerçeğiyle başlayalım, yani orada tezgah üstü alım satım kokusu yok, evet, gün içi girişler bile açıkça görülüyor, ama ben göremiyorum. Gün boyunca pire yakalamak gibi Mui Ne ile uğraşmaya dikkat edin. Bundan kısa-orta vadeli geri dönüşleri belirlemek mümkündür, ancak bu son derece nadiren olur, birkaç haftada veya ayda bir defadan fazla olmaz, bu yüzden ona ücretsiz bile bakmanın bir anlamı görmüyorum. Aylık 4,4 $ ücrete gelince. Evet, bu para değil, ancak Ninza veya OES'de her şeyi birkaç dakika içinde ve gecikmeden gerçek zamanlı olarak tamamen topa kurabiliyorsanız, neden biri bisikletin icadı için para ödesin?)))
Aşağıdaki hesabı bilmiyordum ve orada ağırlıklı olarak günlük hacimlere bakıyorum, ancak bazen anormal seviyeler ortaya çıkıyor ve bir süre onlardan çalışabilirsiniz, teşekkürler, hurdada referanslar varsa bir göz atacağım ?
 
Roman Busarov :

hayır .... bu zaten 7 kopek çekiyor =)

ve iş varsa 2 gün sigara içebilirsin =) en azından pazara girmeyeyim =)

Şimdi yerel bir bankadaydım - para birimleri için spreadi ikiye katladılar - iyi değil, oh iyi değil !!! Benzer bir uzatma en son Aralık ayında olmuştu.
 
stranger :
ama Ninza veya OEC'de her şeyi birkaç dakika içinde tamamen gerçek zamanlı olarak gecikmeden topa kurabiliyorsanız, neden birisi bir bisiklet icat etsin?)))
Peki Ninju - duydum. OES nedir? ))
[Silindi]  
Vizard_ :
Yanlış anladınız ... Kaynak ve formül sormadım ... sadece sonuç istedim ... yani sadece zaten gösterdiğiniz şey ... ekran görüntülerindeki seviyeler ... sadece txt biçiminde ... ama yok Benim için işe yaramadı, daha az buhar çekersiniz diye elime alıp modeli çıkarsa sizin için atmak istedim...

işte sana bir parça =) sana hiç faydası olmayacak =)

ve bu dosya bunun için (bu aynı zamanda borçlar için de geçerlidir)

Dosyalar:
GBP.txt  6 kb
 
Nikolai Romanovskyi :
Aşağıdaki hesaptan haberim yoktu teşekkürler, hurdada olmayan linkler varsa bir bakayım?
ninzi demosu , ve OEC ticaret platformunda google.
Futures Broker | AMP Futures Trading
Futures Broker | AMP Futures Trading
  • www.ampfutures.com
X_Trader Pro simultaneously trades multiple markets from one fully-customizable screen with superior speed, stability and accuracy. Single-click order execution and the patented MD Trader® ladder coupled with tools for automated trading, charting and more give traders the edge for optimal trading performance. MultiCharts Special Edition for...
 
stranger :

Ne için?)))


Eh, tarayıcısı açılmıyor ... Evet ve tarayıcıyı aptalca çekmek için FTP ile yapın)))

Öğretmen irmik gibi - comme il faut değil))))))))))) ölüyorum ...

O nerede )))

[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
Şimdi yerel bir bankadaydım - para birimleri için spreadi ikiye katladılar - iyi değil, oh iyi değil !!! Benzer bir uzatma en son Aralık ayında olmuştu.

pazar burada duruyor ve yayılma genişledi

[Silindi]  
stranger :

Ne için?)))


gerçekten...

1...164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655...2119
Yeni yorum