FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1162
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sonuçlar her zaman övgünün ötesindedir. )))
bu bağlamda, evet, ama yine de aptal.
o zaman neden "orta-uzun" ayıların kaldırılması yapıldı? belki beynin çıkarılması için ;))?
niye ya? gülümseyip gidebilirsiniz.
girdiler için kısa çizgiler, ATP dizisi, düşündürücüydü))).
Bugün buna sahibim:
//---
Temelde, aynı. )))
Bu kesinlikle! ). Ve hangi marka olacak, isim, yani ticari marka?
Bu kesinlikle! ). Ve hangi marka olacak, isim, yani ticari marka?
Kaseler satılık değildir)))
Ve nedenini ve orada ne olduğunu biliyorum)
ve cebimizde bir çivi var :(.
Bugün buna sahibim:
//---
Temelde, aynı. )))
evet, ama girdiler-çıktılar- geçişler için var ve uzun-uzun, günlük ticaret yapmanıza gerek yok.
Pip yapmayı öğrendim, peki, öğrendim ve tükürdüm. En azından girdileri keskinleştirdi.
Görünüşe göre senden başka kimsenin buna ihtiyacı yok. )))
Emekleri çöpe atmanın yazık olacağı zaman bunu söyleyeceksin. Orada bir pazar var, bunu unutmayın.
"Sıkıştır-Çıkar" uygun mu?
Puto-call'ları incelemek için defalarca yoldan çıkmak istedim, çünkü hesaplama yine de ortaya çıktığında, forex'te her şeyin pembe ve bulutsuz olmadığı ortaya çıktı. kısacası, kâr için ticaret çok sorunludur. Elbette kurtuluş var - bunlar sıkıştırma ve açma algoritmalarıdır. ama böyle bir marka zaten alınmış olduğuna göre, o zaman birinin Kasesi olsun, benim değil. ama ekranda buna ek olarak nezih girişler de görünmeye başlayınca, elbette maliyeti ne olursa olsun böyle bir markanın satın alınması gerekecek.
Evet ve hiçbir şey görmemekle suçlanacak birkaç "iyi" giriş vardı)