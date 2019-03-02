FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1162

Yeni yorum
[Silindi]  
tol64 :
Sonuçlar her zaman övgünün ötesindedir. )))
Bu kesinlikle! ). Ve hangi marka olacak, isim, yani ticari marka?
 
costy_ :

bu bağlamda, evet, ama yine de aptal.

o zaman neden "orta-uzun" ayıların kaldırılması yapıldı? belki beynin çıkarılması için ;))?

Ve nedenini ve orada ne olduğunu biliyorum)
 
costy_ :

niye ya? gülümseyip gidebilirsiniz.

girdiler için kısa çizgiler, ATP dizisi, düşündürücüydü))).

Bugün buna sahibim:


//---

Temelde, aynı. )))

 
_new-rena :
Bu kesinlikle! ). Ve hangi marka olacak, isim, yani ticari marka?
Kaseler satılık değildir)))
 
_new-rena :
Bu kesinlikle! ). Ve hangi marka olacak, isim, yani ticari marka?
Görünüşe göre senden başka kimsenin buna ihtiyacı yok. )))
[Silindi]  
stranger :
Kaseler satılık değildir)))
Puto-call'ları incelemek için defalarca yoldan çıkmak istedim, çünkü doğru hesaplama yine de ortaya çıktığında, forex'te her şeyin pembe ve bulutsuz olmadığı ortaya çıktı. kısacası, kâr için ticaret çok sorunludur. Elbette kurtuluş var - bunlar sıkıştırma ve açma algoritmalarıdır. ama böyle bir marka zaten alınmış olduğundan, birinin Kase olmasına izin verin, ama benim değil. ama ekranda buna ek olarak nezih girişler de görünmeye başlayınca, elbette maliyeti ne olursa olsun böyle bir markanın satın alınması gerekecek.
 
stranger :
Ve nedenini ve orada ne olduğunu biliyorum)

ve cebimizde bir çivi var :(.

tol64 :

Bugün buna sahibim:


//---

Temelde, aynı. )))

evet, ama girdiler-çıktılar- geçişler için var ve uzun-uzun, günlük ticaret yapmanıza gerek yok.

Pip yapmayı öğrendim, peki, öğrendim ve tükürdüm. En azından girdileri keskinleştirdi.

 
her şey işle ilgili ve en azından şimdi güneş tutulmasını kim izliyor?)))
[Silindi]  
tol64 :
Görünüşe göre senden başka kimsenin buna ihtiyacı yok. )))

Emekleri çöpe atmanın yazık olacağı zaman bunu söyleyeceksin. Orada bir pazar var, bunu unutmayın.

"Sıkıştır-Çıkar" uygun mu?

 
_new-rena :
Puto-call'ları incelemek için defalarca yoldan çıkmak istedim, çünkü hesaplama yine de ortaya çıktığında, forex'te her şeyin pembe ve bulutsuz olmadığı ortaya çıktı. kısacası, kâr için ticaret çok sorunludur. Elbette kurtuluş var - bunlar sıkıştırma ve açma algoritmalarıdır. ama böyle bir marka zaten alınmış olduğuna göre, o zaman birinin Kasesi olsun, benim değil. ama ekranda buna ek olarak nezih girişler de görünmeye başlayınca, elbette maliyeti ne olursa olsun böyle bir markanın satın alınması gerekecek.

Evet ve hiçbir şey görmemekle suçlanacak birkaç "iyi" giriş vardı)

1...115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169...2119
Yeni yorum