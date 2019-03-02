FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1159
yazık ki fiyatı görebiliyorsun ;)
Misal. Bir anlaşma açmak istiyorum, örneğin 0.1 lot. Tek sipariş ile giriş yapabilirsiniz. Ancak, her biri belirli bir adımda 0.02 lot olan 5 siparişlik bir ızgara ile de mümkündür. Bu, tam giriş noktası hakkında kesinlik olmadığında yapılır.
Ama bu martin değil çünkü. riskler, tek bir siparişle girmekle tamamen aynıdır.
Alıntı yapan kişinin bir sürü siparişle ekranımdan geçerli bir ekran gönderdiğinde bile anlar yaşadım.
Kahretsin. şimdiden endişelenmeye başladım. Ne de olsa sizi çalabilirler ve sizi yurt dışında bir yere götürebilirler.
Bu, daha sonra siparişin bölümlerini kapatmak için beklemek zorunda kalmamanız, sadece TP'yi parçalara ayırmanız ve unutmanız için yapılır. rezil etmek için karanlıksın))))
bu sadece bir adımda kârın kaybolması
Bir gerçek olmaktan uzak.
Endişelenme, zaten davetliler.
Ukrayna'ya mı?
)))
İngiltere'de
Bu, daha sonra siparişin bölümlerini kapatmak için izlemek zorunda kalmamanız, sadece TP'yi parçalara ayırmanız ve unutmanız için yapılır. rezil etmek için karanlıksın))))
20pp aralığında siparişler var.
iyi, 20 pip, nereye gitmedi)))) 20'den sonra düşündüm)
Garip, neden tamamen kapatmıyorsun (mantığı anlamak istiyorum)? Sonuçta, bir parçayı kapattıysanız, o zaman bir şeyler zaten yanlış ve bırakılmalı mı?