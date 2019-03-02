FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1157

Yeni yorum
[Silindi]  
stranger :

Neden birini bekliyorsun?

İyi gitti.

Garip, martini benzeri sistemleri takas ettim ve çok fazla test ettim. Çıktı, bir sipariş + yeniden yatırım ile stratejiden hala daha azdır.

Ve martinlerde daha fazla sorun - kâr, kayıp kadar hızlı ve hızlı bir şekilde gelir

 
_new-rena :

İyi gitti.

Garip, martini benzeri sistemleri takas ettim ve çok fazla test ettim. Çıktı, bir sipariş + yeniden yatırım ile stratejiden hala daha azdır.

Ve martinlerde daha fazla sorun - kâr, kayıp kadar hızlı ve hızlı bir şekilde gelir

Burada martini nerede gördün?))))))
 
stranger :

Bu yüzden size her sabah bu dolandırıcılığın sonuçlarını gösteriyorum ve hepiniz burnunuzu karıştırıyor ve akıllı davranıyorsunuz, Freund nerede? Ayrıca burada çok zekice sözler söyledi)))

Hadi bir pound , şimdi 4530'a alıyorum)

verecek...

geyik kesmek...


 
Lesorub :

verecek...

geyik kesmek...


İlya, konuşmak bile istemiyorum, her şey her zamanki gibi, bir eliyle sana şeker gösteriyorlar, diğeriyle cüzdan çıkarıyorlar, oynuyorlar.
 
stranger :
İlya, konuşmak bile istemiyorum, her şey her zamanki gibi, bir yandan sana şeker gösteriyorlar, diğeriyle cüzdan çıkarıyorlar, oynuyorlar.

aşağı vurmak...

ve ayrıca bir şeker ve bir çanta, kullanışlı olacaklar

yaşlı bir kadına sokakta verebiliriz bu mümkün olacak...

 
Lesorub :

aşağı vurmak...

ve ayrıca bir şeker ve bir çanta da işe yarayacak

yaşlı bir kadına sokakta verebiliriz bu mümkün olacak...

Yaşlı Aidler yanılıyor, sen Grisha değilsin)))) Onun için podyuma çıkıyorlar)

Ben sadece Schaub'un oraya vurmasını bekliyorum)

 
stranger :

Yaşlı Aidler yanılıyor, sen Grisha değilsin)))) Onun için podyuma çıkıyorlar)

öyleyse bais ve Kuklamysl'nizi kontrol edelim ...


 
Lesorub :
öyleyse bais ve Kuklamysl'nizi kontrol edelim ...
Siz kendinizinkini kontrol edin) Biri kontrol etmiş, bulamıyorlar))))))))))))))))))))
[Silindi]  
stranger :

Yaşlı Aidler yanılıyor, sen Grisha değilsin)))) Onun için podyuma çıkıyorlar)

Ben sadece Schaub'un oraya vurmasını bekliyorum)

vurmalı (ama mecbur değil) ve sonra orada biraz çimlerin üzerine uzanabilirsiniz)
[Silindi]  
stranger :
Burada martini nerede gördün?))))))
bir çift için birden fazla sipariş olduğunda, bir martini var.
1...115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164...2119
Yeni yorum