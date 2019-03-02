FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1122

yabancı :

Ve bir pound nedir? 20 pips için sahada palyaçolar gibi göstermezdim))) Sonra sattım, sonra aldım, çünkü nerede bilmiyorum, belki tahmin ederim)))

Ve işte haftanın başından itibaren puanlar.

peki şimdi bakalım.. 4655 daha düşük bir hedefim vardı, geri tepme muhteşem

FRS'nin ne dediğini bekleyelim =)

sallamaya başladı...

ve sabah yazmadıklarım =)

Bugün çok ilginç bir gün...

 
Ishim :
Ve gerçeklerden sonra bir tüccar müzesi yapmak için! ))))))

ve yuan için oraya gidelim...


 
bunların hepsi ukrayna obama ve euro birliği bütün dünya gergin
 
Myth63 :

Efsane, 4534-46 ve seğirme) Peki, gelecek için +10. 4545-55. Bugün bu fiyatı verirlerse alımlara katılırım, yarın farklı bir fiyat olur.
urrraaa!!!! TF değiştirirken sinyaller değişmez !!!

yumruk, değil mi? )

şef ve euro - klose, düz çevrildi ...

 
_new-rena :

urrraaa!!!! TF değiştirirken sinyaller değişmez !!!

yumruk, değil mi? )

Kahretsin, ne olduğunu bile hatırlamıyorum.
stranger :
Kahretsin, ne olduğunu bile hatırlamıyorum.
önce ( deniz danışmanları yazdım , bilirsiniz) değişti. bu ilk kez)
 
_new-rena :
önce ( deniz danışmanları yazdım , bilirsiniz) değişti. bu ilk kez)
TF'de bir sorun mu var? )))
 
_new-rena :
önce ( deniz danışmanları yazdım , bilirsiniz) değişti. bu ilk kez)


aferin ... tebrikler ... nokta ...

Hepiniz burada kavga ediyorsunuz...

