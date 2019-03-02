FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1119

tol64 :
Orada bir alet için en az yarım saat saymanız için hazır. )))
Ben uymuyorum, bir şey sayın, ama sho kudy'yi sıralayın)
[Silindi]  
Lesorub :

kiloluk sosis...


ve isteklerim gitti, kesin bir işaret - her şey doğru çalışıyor... H4'e basın...
 
stranger :
Ben uymuyorum, bir şey sayın, ama sho kudy'yi sıralayın)
Pekala, hakkındayım. Zaman vermedi. )))
 
_new-rena :
ve isteklerim gitti, kesin bir işaret - her şey doğru çalışıyor... H4'e basın...

Karides biliyorum, kabuklu deniz ürünleri biliyorum, alıntıları bilmiyorum...

pound kolputny:

tol64 :
Pekala, hakkındayım. Zaman vermedi. )))
H4'e basarsanız ne olur?)))
 
Lesorub :

Karidesleri biliyorum, küçükleri biliyorum, alıntıları bilmiyorum ...

pound kolputny:

Ve bir pound nedir? 20 pip için sahada palyaçolar gibi göstermezdim))) Sonra sattım, sonra aldım, çünkü nerede xs, belki tahmin edeceğim)))
 

Olay sonrası. Teşekkür ederim! )))

 
stranger :
H4'e basarsanız ne olur?)))
Benim gözümde Usta konuşacak. )))
 
stranger :
Ve bir pound nedir? 20 pip için sahada palyaçolar gibi göstermezdim))) Sonra sattım, sonra aldım, çünkü nerede xs, belki tahmin edeceğim)))
içinde, insanlar da yavaş yavaş yukarıdaki resimdeki Bebek'ten alırlar, ancak güvenilir bir şekilde ...
 
stranger :
H4'e basarsanız ne olur?)))
Limon rüyası))) Gerçek bir işaret)))
