FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1113
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
4550'de bir pounda ihtiyacım var. Hemen alacağım, ha?
ona poz yok...
büyürken, ama sonra gözdeki toz ...
ona poz yok...
büyürken, ama sonra gözdeki toz ...
Pound yükseliyor mu?
Sen sirke.
nedenler...
Palyaçolar hala aynı, her gün tarlada dolaşıyorlar ve macera arıyorlar ve sonunda en önemli şeyi buluyorlar)))
Lideriniz orada zaten bu şekilde "yükseltmeyi" şımarttı, ayrıca tüm hareketleri almanız gerektiğini söyledi ve onları HE aldı.
şimdi, koluputlarda kendi konularını açsalardı, muhtemelen tüm ziyaretçiler kaçardı, her sayfasını saçma sapan okuduk...
Saçma, evet, okuyoruz ve dofiga)))) Burada neredeyse hiçbir şey ticareti yapmıyorum ve kimin için palyaçolar için yazmıyorum?))))
Saçmalık hakkında.
https://www.mql5.com/en/forum/38821/page1112#comment_1440032
tamam git sohbet et...
Ve neden gevezelik etmeyeyim, Şubat ayının başından beri 1470 dolar kazandım, siyah askıda 500, kişnemeye gelin, girişimlerinize bakın, geriye kalan tek şey
Yurchenko satışlarla çıkarılacak, oraya gideceğim)))
Şey, işe yarar şeyler hakkında)))) 09027'de evrik bekliyorum)))