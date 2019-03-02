FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1113

stranger :
4550'de bir pounda ihtiyacım var. Hemen alacağım, ha?

ona poz yok...

büyürken, ama sonra gözdeki toz ...


 
Lesorub :

Pound yükseliyor mu?

Sen sirke.

nedenler...

 

Palyaçolar hala aynı, her gün tarlada dolaşıyorlar ve macera arıyorlar ve sonunda en önemli şeyi buluyorlar)))

Lideriniz orada zaten bu şekilde "yükseltmeyi" şımarttı, ayrıca tüm hareketleri almanız gerektiğini söyledi ve onları HE aldı.

 
şimdi, koluputlarda kendi konularını açsalardı, muhtemelen tüm ziyaretçiler kaçardı, her sayfasını saçma sapan okuduk...
 
Lesorub :
şimdi, koluputlarda kendi konularını açsalardı, muhtemelen tüm ziyaretçiler kaçardı, her sayfasını saçma sapan okuduk...

Saçma, evet, okuyoruz ve dofiga)))) Burada neredeyse hiçbir şey ticareti yapmıyorum ve kimin için palyaçolar için yazmıyorum?))))

Saçmalık hakkında.

tamam git sohbet et...
 
Mdya))) Tahminlerin sonuçları sabahları ağır)))) Ancak eğilim)))
 
Lesorub :
tamam git sohbet et...

Ve neden gevezelik etmeyeyim, Şubat ayının başından beri 1470 dolar kazandım, siyah askıda 500, kişnemeye gelin, girişimlerinize bakın, geriye kalan tek şey

Yurchenko satışlarla çıkarılacak, oraya gideceğim)))

 
Şey, işe yarar şeyler hakkında)))) 09027'de evrik bekliyorum)))
[Silindi]  
artikul :
Şey, işe yarar şeyler hakkında)))) 09027'de evrik bekliyorum)))
hayat veren bira hakkında, döndü mü?
