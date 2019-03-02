FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1116

21april :
Prog her zaman haklıdır! )
Elbette, düşündüklerinde hatasız haklı.
 
_new-rena :
schA ünlü gibi. dün sattı
kimse ene istemiyor, sana tavsiyem...
Lesorub :
kimse ene istemiyor, sana tavsiyem...
Enku'yu sattım ve daha cazip teklifleriniz olacak mı?
 
artikul :
Artış şimdilik erteleniyor))) Program tüm siparişleri boo'ya aktardı)))) Satmak için bir sinyal bekliyorum)))

Ve boşuna.

1.0550'de destek

Genel olarak, soruların cevaplarıyla acı çekmemek için. bugün testin son günü (daha fazla çift açabilirim, prensipte herhangi biri, sadece programın hatalarını analiz etmek zor olacak)

açık zaman tip boy kalem fiyat S/L T/P fiyat komisyon vergiler Takas Kâr
2015.03.18 09:15:00 satmak 0.01 usdjpy 121.29 0,00 0,00 121.28 0,00 0,00 0,00 0.08
2015.03.18 09:36:26 satmak 0.01 gbpusd 1.4768 0.0000 0.0000 1.4751 0,00 0,00 0,00 1.70
2015.03.18 09:36:37 satın almak 0.01 euro 1.0609 0.0000 0.0000 1.0612 0,00 0,00 0,00 0.30
2015.03.18 09:36:40 satmak 0.01 bütçe 0.7610 0.0000 0.0000 0.7601 0,00 0,00 0,00 0.90
2015.03.18 09:36:42 satmak 0.01 nzdusd 0,7294 0.0000 0.0000 0,7292 0,00 0,00 0,00 0.20
2015.03.18 09:36:45 satın almak 0.01 usdcad 1.2795 0.0000 0.0000 1.2802 0,00 0,00 0,00 0,55
2015.03.18 10:21:01 satmak 0.01 usdchf 1.0055 0.0000 0.0000 1.0044 0,00 0,00 0,00 1.10
 
stranger :

Fiyat en tahmin edilemez şekilde hedefe gidiyor))) Piyasayla savaşmayı planlamadığım için potansiyel askıların yıkılmasına ve alımların biraz daha düşük olmasına hiç karşı değilim)))
artikul :
bunu yapmak benim için çok basit - TF "MN" üzerine tıklayın
 
_new-rena :
Tıklamak)))
artikul :
uzun vadeli testler, bu bir felaket)))))))))
 

Yakalanacak bir şey kalmayana kadar)))

