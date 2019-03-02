FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1116
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Prog her zaman haklıdır! )
schA ünlü gibi. dün sattı
kimse ene istemiyor, sana tavsiyem...
Artış şimdilik erteleniyor))) Program tüm siparişleri boo'ya aktardı)))) Satmak için bir sinyal bekliyorum)))
Ve boşuna.
1.0550'de destek
Genel olarak, soruların cevaplarıyla acı çekmemek için. bugün testin son günü (daha fazla çift açabilirim, prensipte herhangi biri, sadece programın hatalarını analiz etmek zor olacak)
Ve boşuna.
1.0550'de destek
Fiyat en tahmin edilemez şekilde hedefe gidiyor))) Piyasayla savaşma planlarım arasında olmadığı için, potansiyel askıların yıkılmasına ve yeniden alımlara biraz daha düşük girmesine hiç karşı değilim)))
bunu yapmak benim için çok kolay - TF "MN" üzerine tıklayın
Tıklamak)))
Yakalanacak bir şey kalmayana kadar)))