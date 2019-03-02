FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1118

stranger :
Neden kavga, boşuna da olsa her şey yazılmış gibi görünüyor.
*** sıkıcı bir sesle *** Geçilmez bir hedef, enerji bulutunun orta çizgisi boyunca kayar. Bu nedenle, bulut değişene veya kene dönemi değiştirene kadar fiyat yukarı veya aşağı hareket edecektir. İnsanlarda bu fenomene konsolidasyon denir. Bundan sonra uzun bir trend başlayacak, büyük olasılıkla yukarı, ancak program bunu görmüyor, sadece fiyata yansıyor)))
 
artikul :
Yani programınız görmüyor, görüyorum)))
 
_new-rena :
sayılarla - güle güle . şefin aksine aynı euro uçar - bu da sayılardır.


Sağ...

 
Lesorub :


Sağ...

doğru olan ne? Aşağı değilse, o zaman yukarı? Uçuyor mu? Bu saçmalığı her gün burada okuyorum.
 
stranger :
doğru, doğru demektir, başka bir şey değil...

kivi eklendi

 
Lesorub :

doğru, doğru demektir, başka bir şey değil ...

kivi eklendi

ne demek istediğini anladım)
 
stranger :
Yani programınız görmüyor, görüyorum)))
Raporlarda hazır olan her şeye bakıyorsunuz ama benim hesaplamam gerekiyor)))
 

pound sosis...


 
artikul :
Nifiga kendin hazır))))
 
artikul :
Orada bir alet için en az yarım saat saymanız için hazır. )))
