FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1065

Yeni yorum
[Silindi]  
_new-rena :

Bugün bakan sordu. en azından göster?

ve ben şahsen dedim ve hareketten önce euro, audi ve sterlin tuz mu değil mi?

Ben de resmi üç kez verdim =)
 
stranger :
Türev işlemlerden herhangi bir şeyi "analiz etmemişlerse", orada onlara ne öğretildiğini bilmiyorum. Patatesle baştan başlayabilirler mi?)))
sen, amca, chivo er .... türevler hakkında? orada, bir cilt olarak, bir trilyondan sonra gelenin 2,5'inde. ve hazırlıksız içmeye gerek yoktur.
[Silindi]  
Myth63 :
Ben de resmi üç kez verdim =)
yani bizimle en az bir yıl sohbet etmeleri gerekiyor, sonra resim istemeyecekler ve anlamaya başlayacaklar.
 
iIDLERr :
sen, amca, chivo uh .... türevler hakkında? orada, bir cilt olarak, bir trilyondan sonra gelenin 2,5'inde. ve hazırlıksız içmeye gerek yoktur.
Peki, aynı sterlin için temel varlıktan şimdi alım satım opsiyonlarının hacmi nedir söyleyin bana?)
 
stranger :
Peki, aynı sterlin için temel varlıktan şimdi alım satım opsiyonlarının hacmi nedir söyleyin bana?)
Sigara içmek için başka bir şey var mı?
 
tol64 :
Kesin olarak yalnızca "Nerede?", "Kim tarafından?" Sorularına cevap verir. ve ne zaman?". Ama "havalı" cevap değil. "Nasıl?" sorusuna cevap vermiyor. )))
Yani rapor dahili kullanımdı. Her şeyi söyleyemem.
 
stranger :
Peki, aynı sterlin için temel varlıktan şimdi alım satım opsiyonlarının hacmi nedir söyleyin bana?)
sorusuna katılıyorum. LSU mezunlarından dinleyicilerden yardım isteyebilirsiniz. )))
 
stranger :
Peki, aynı sterlin için temel varlıktan şimdi alım satım opsiyonlarının hacmi nedir söyleyin bana?)
%5-10
 
iIDLERr :
Yani rapor dahili kullanımdı. Her şeyi söyleyemem.
O zaman tek kelime edemeyiz. Yalnızca araştırma ve deneyimlerimizin sonuçlarına güveneceğiz.
[Silindi]  
tol64 :
O zaman tek kelime edemeyiz. Yalnızca araştırma ve deneyimlerimizin sonuçlarına güveneceğiz.
bu doğru =)
1...105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072...2119
Yeni yorum