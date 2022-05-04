Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 897
Lütfen bana forumda nasıl anket oluşturulacağını söyler misiniz?
Yeni bir konunun olduğu yerde küçük bir ok vardır, üzerine tıklayın ve " yeni anket " seçeneğini seçin.
Lütfen bana yeni bir satırdan veri okumaya nasıl geçeceğimi söyleyin, imleci yeni bir satıra taşımak için bir komut bulamıyorum, teşekkürler
Dosya Arama() .
Bu işlevin imleci yalnızca dosyanın başından itibaren karakterleri okuyarak hareket ettirebileceğini doğru anlıyor muyum? Böyle bir dosyada imleci yeni bir satıra taşımak için nasıl kullanılır
umm...bir şey csv dosyası gönderilmedi, şimdi onu txt olarak değiştireceğim
csv'yi bir metin düzenleyiciyle açarken olduğu gibi en benzer içeriğe yol açtı
böyle bir dosyada imleci yeni bir satıra taşı
FILE_LINE_END
Satır sonlandırıcıyı alma
dosyanın yeni satırı nedir? Dosyada çizgiler var mı? o lineer.
yani dosya tasarımıma göre 95. satırdan 96. satıra geçebilmek için satır başına dosya sayısını bilmem ve değişken sayısını saymam gerekiyor = (95 * (satır başına değer sayısı) + 1)
yani çıkıyor? Dosyadaki tüm değerlere ihtiyacım olursa her şey kolay görünüyor, ancak güncel ve gelecekteki haberlerin bir arşivini oluşturmak için bir csv dosyasına ihtiyacım var ve verilerin karşılayabilmesi için bir satır numaralandırma mekanizması bulmam gerekiyor. kriterler, örneğin sadece 95. satır mayın gereksinimleriyle eşleşen tüm verilere sahiptir (EURUSD;2012;12;15;12;30) - böyle bir satır bulunursa ticarete izin verilir, vb.
Tüm dosya işlemlerine dikkatlice alışın. Dosyada gezinmek için ihtiyacınız olan her şey var.
Bu örnekle deney yapın:
//---
Evet ve yardımda, kod tabanında ve makalelerde epeyce örnek var. Sadece almak ve kullanmak için kalır. ))
FILE_LINE_END
Satır sonlandırıcıyı alma
Terminalin csv dosyasını bir tablo olarak değil, tüm değişkenlerin sıralandığı ve bir ayırıcı ile ayrıldığı normal bir dosya olarak algıladığını az çok anladım ve bir tablodaki gibi gezinmek için küçük bir yazdım. csv ile çalışmak için komut dosyası örneği, bir tablo gibi, insan bakış açısından, kulağa ne kadar garip gelse de, bugün / yarın CodeBase'e atacağım, birçok kişinin ilgileneceğini düşünüyorum