Bazı göstergelerden düğmeler kaldı, göstergeler ve Uzman Danışmanlar bu sekmeden kaldırıldı. Terminali yeniden başlattıktan sonra kaybolmazlar.

 
soru nedir ve ekran ne içindir?

 
Programlı olarak oluşturulan tüm nesneleri görmek için "Tümü" düğmesini tıklayın.

MetaTrader 5 Yardım → Grafiklerle Çalışma → Grafik Yönetimi → Kaplamalı Nesnelerin Listeleri :

nesnelerin listesi

Nesne listesi penceresinde aşağıdaki komutlar mevcuttur:

  • Göstermek - grafiği seçilen nesneye taşıyın;
  • Özellikleri — seçilen nesnenin özelliklerini düzenlemeye gidin;
  • Sil — seçili nesneyi silin;
  • Tümü — bir MQL5 programından herhangi bir nesne için "gizli" özellik (OBJPROP_HIDDEN) ayarlanabilir. Bu tür nesneler grafikte görüntülenir, ancak varsayılan olarak nesneler listesinde gösterilmez. "Tümü" düğmesini tıklarsanız, listede gizli nesneler görüntülenecektir.

Ctrl+A kısayol tuşlarını kullanarak penceredeki tüm nesneleri seçebilirsiniz.

 

Biliyorsunuz, bu İngilizce kelimeleri '}' noktasına kadar toplayamıyorum - tüm kontrol yolları bir değer döndürmez order.mq5 83 90

Lütfen, yazılı bir işlev anlamında ne olduğunu açıklayın? Teşekkür ederim.

Ve böylece, belki senin ve benim için ne olduğu daha açık olur,

 bool OrderSelectt ( int i) { string stringg= "" ; stringg= PositionGetSymbol (i);
                           if (stringg!= "" ) return true ;
                           if (stringg== "" )
                           if ( 0 != OrderGetTicket (i)) return true ; else return false ;    }
kim neyi kontrol ediyor ya da etmiyor.
 
Misal

 int func( int param)
  {
   if (param== 5 )
     {
... какой-то код
// в конце блока не стоит return
     }
   else
     {
... какой-то код
       return ( 0 );
     }
// нет общего ретурна
  }
Yani, yukarıdaki örnekte, param != 5 olduğunda yalnızca bir durum için dönüş vardır. Diğer tüm dallar için dönüş tanımsızdır. Bu, "tüm kontrol yollarının değer döndürmediği" anlamına gelir.
 

TEŞEKKÜR ETMEK!

Evet, ancak stringg " " değerine eşitse ve OrderGetTicket (i) de sıfır üretirse false üretecek bir koşulun nasıl oluşturulacağını hala çözemiyorum. Görünüşe göre olmaları gereken yerde geri dönüşlerim var!

 

Her şeyi doğru yazmışsın. Görünüşe göre bu bizim hatamız. Lütfen servis masasına bir talep yazın.

Bu arada, işlevi bu şekilde yeniden formüle edin

 bool OrderSelectt( int i)
  {
   string stringg= PositionGetSymbol (i);
   if (stringg!= "" )
       return ( true );
   else
     {
       if ( 0 != OrderGetTicket (i))
         return ( true );
       else
         return ( false );
     }
  }
Hindi penceresini aşağıdaki kodla siliyorum - hiçbir şey çizmiyor.. 
...
   int limit;
   if (prev_calculated== 0 )
      limit= 0 ;
   else limit=prev_calculated- 1 ;
//   int i=0;
//--- calculate MACD
   for ( int i=limit;i<rates_total && ! IsStopped ();i++){
......
       int   RES=...
       int   B0=...
       int   B1=...
       int   B2=...
       int   B3=...
       Comment ( "RES=" ,RES, "  B0=" ,B0, " B1=" ,B1, " B2=" ,B2, " B3=" ,B3);
      RESBuffer[i]=i% 5 ; //RES;//ExtFastMaBuffer[i]-ExtSlowMaBuffer[i];
//--- calculate Signal
   }
...

Pencere, bağlam menüsünde - "gösterge penceresini sil" ve " göstergeler listesi " - gri olarak kaldırılır VE TÜRKİYE BİRKAÇ DAKİKA İÇİN EĞLENCELİ BİR ŞEKİLDE DAHA FAZLA YORUM YAZAR..

Bu ne için??

 
Üzgünüm, biraz kapıldım. Sorun hala var. Servis masasına kendim bir istek göndereceğim
