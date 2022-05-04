Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 826
Bazı göstergelerden düğmeler kaldı, göstergeler ve Uzman Danışmanlar bu sekmeden kaldırıldı. Terminali yeniden başlattıktan sonra kaybolmazlar.
soru nedir ve ekran ne içindir?
Programlı olarak oluşturulan tüm nesneleri görmek için "Tümü" düğmesini tıklayın.
MetaTrader 5 Yardım → Grafiklerle Çalışma → Grafik Yönetimi → Kaplamalı Nesnelerin Listeleri :
Nesne listesi penceresinde aşağıdaki komutlar mevcuttur:
Ctrl+A kısayol tuşlarını kullanarak penceredeki tüm nesneleri seçebilirsiniz.
Biliyorsunuz, bu İngilizce kelimeleri '}' noktasına kadar toplayamıyorum - tüm kontrol yolları bir değer döndürmez order.mq5 83 90
Lütfen, yazılı bir işlev anlamında ne olduğunu açıklayın? Teşekkür ederim.
Ve böylece, belki senin ve benim için ne olduğu daha açık olur,kim neyi kontrol ediyor ya da etmiyor.
MisalYani, yukarıdaki örnekte, param != 5 olduğunda yalnızca bir durum için dönüş vardır. Diğer tüm dallar için dönüş tanımsızdır. Bu, "tüm kontrol yollarının değer döndürmediği" anlamına gelir.
TEŞEKKÜR ETMEK!
Evet, ancak stringg " " değerine eşitse ve OrderGetTicket (i) de sıfır üretirse false üretecek bir koşulun nasıl oluşturulacağını hala çözemiyorum. Görünüşe göre olmaları gereken yerde geri dönüşlerim var!
Her şeyi doğru yazmışsın. Görünüşe göre bu bizim hatamız. Lütfen servis masasına bir talep yazın.
Bu arada, işlevi bu şekilde yeniden formüle edin
Pencere, bağlam menüsünde - "gösterge penceresini sil" ve " göstergeler listesi " - gri olarak kaldırılır VE TÜRKİYE BİRKAÇ DAKİKA İÇİN EĞLENCELİ BİR ŞEKİLDE DAHA FAZLA YORUM YAZAR..
Bu ne için??
TEŞEKKÜR ETMEK!