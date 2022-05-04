Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 821
Evet, aradığım şey bu:
bu sorunu çözen var mı?
gerçek şu ki, bir kez daha C++ kodunu mql5'e taşımak istiyorum, ancak bir kez daha mql5 dinamik dizileriyle "bir komisyon hakkında" tökezliyorum
Not: Kolektif akılla bu tırmığı yeneriz umuduyla en azından bir konu açın...
Tam olarak bu ortamda karar verme teşviğimi kaybettim. Spor ilgisi azaldı ve uygulama için tasarım çok yavaş olacak (işaretli), çünkü. her şeyi işaretçiler aracılığıyla yapmanız gerekir ve mql5'te yavaş çalışırlar, çünkü bunlar hiç işaretçi değil, gerçek işaretçilerin gizli bir sistem tablosuna başvuran tutamaçlardır.
Ancak bu, önceden bilinmeyen rastgele boyuta sahip diziler için yalnızca "evrensel uygulama" için geçerlidir. Sabit boyutlu (2x, 3x, 4x, 5i, vb. boyutlu) dizilerin özel durumlarına gelince, onlar için ayrıca yoğun eleman paketi ile yüksek hızlı uygulamalar mümkündür. Kendim için iki boyutlu olanı yaptım, daha fazla boyuta henüz ihtiyaç duyulmadı. Parasızken halk için yapmak ücretsiz. Piyasa için yapabilirdi ve yapardı, ancak ex5 sınıf kitaplıkları uygulanana kadar uygulamayı gizlemek mümkün olmayacak. Yani - ya kendin yap ya da sipariş et. Bunu yapabilecek pek çok usta var, ışık bir kama gibi üzerime yaklaşmadı. Ama prensipte, iyi bir fiyat alabilirdim.
benim önceki yazı = ekleme..
Derlemelerden sonra hafızanın tamamı gitmiş gibi görünüyor.. Danışmanın eski örnekleri - silinmedi mi?
Grafikleri ve günlükleri temizliyorum - gereksiz olarak ..
ve botta - yalnızca 480 baytlık arabellekler .. evet değişkenler - yaklaşık bir düzine ..
Anlıyorum, teşekkürler, ama yine de birkaç aylığına MT5'i terk etmek istiyorum, bu yüzden daha önce olduğu gibi C++'dan .dll kullanacağım
Bunu kendin yapmaktan seni alıkoyan ne? Yetenek eksikliği? Kendiniz için yeni görevler üstlenmezseniz, becerilerinizi nasıl geliştireceksiniz?
Orada karmaşık bir şey yok. Otur, düşün, yap.
--
DLL'lere gelince, DLL'lerle uğraşmanın mantıklı olduğu durumlarda çok boyutlu diziler söz konusu değildir. Ama eğer gerçekten iletişime geçerseniz - DotNET'i kullanabilirsiniz, sonunda akla hayale gelmeyen tüm durumlar için harika konteyner kütüphaneleri var.
Bunu kendin yapmaktan seni alıkoyan ne? Yetenek eksikliği? Kendiniz için yeni görevler üstlenmezseniz, becerilerinizi nasıl geliştireceksiniz?
Orada karmaşık bir şey yok. Otur, düşün, yap.
bu yüzden hiçbir şey karışmaz, yapabileceğimi biliyorum, muhtemelen bilinçli olarak niteliklerimi düşürmeye çalışıyorum)))) - yaz tamamen tembel, eskiye geri dönme zamanı - programlamaya başlama
zamanında tekme için teşekkürler! :)
Not: Az önce mql5'te aşırı operasyon olduğunu fark ettim, ancak Rashid'in açık bir şekilde aşırı operasyon olmadığını ve asla olmayacağını söylediğini hatırlıyorum .
İstisna işlemede de aynısı olsaydı, çok iyi olurdu!
Üç aydan fazla bir süredir bir söve yakalayamadım, uzmanda kimin olduğu belli değil - haftada bir veya iki kez "dizi menzil dışı" mesajıyla düşüyor.
Akla gelebilecek tüm kontroller bu yere sıkışmış - işe yaramaz ve uzman bu mesajla ayrıldığında, bunun neden olduğunu nasıl öğrenebilirim?!
Kahretsin bununla nasıl başa çıkacağını biliyor! İstisna yok, başka bir mekanizma verin!
Değişkenlerin durumunu görebilmeniz için Expert Advisor'ı durdurmasına izin verin.
Kahretsin, yeterince kötülük yok, dinlendiler ...
Evet, elbette belirtilir ve ne olur. Bu yerim var ve çeşitli kontrollerle kapladım.
Yeri biliyorum, bunun neden olduğunu anlamıyorum!
Ayrıca bu satırdan önceki dizinin boyutunu ve sınırların dışında kalan diğer değişkenleri kontrol ediyorum.
Ama yine de, uzman haftada birkaç kez düşüyor.
Büyük olasılıkla, bu benim hatam ve umursamıyorum. Köpeğin nerede arandığını bulmak için herhangi bir mekanizmamın olmamasına karşıyım.
Aynı zamanda basit ve kullanışlı bir istisna mekanizması vardır. Bir zamanlar bu tür durumlar için tanıtıldılar.
Renat bana, bu mekanizmayı tanıttıkları anda, mantıksız programcıların hemen karıştırmaya ve onları çözmeye başlayacağını söyledi.
Bana göre saçma sapan bir argüman.