Dürüst olmak gerekirse, çoklu para birimi analizi konusunda değil, dahil. Bir şey anlamadıysam özür dilerim. Amatör (profesyonel olmayan) bir seviyenin mülahazaları vardır, tk. 4-ke üzerine çizgi film yazarım. Böyle bir planın düşünceleri. Broker'ın cevaplarındaki gecikmeleri analiz ederek, sadece M5'te çalışmanın mümkün olduğu sonucuna vardım (Yakınım var). Bazen bir teklif, gecikme veya başka bir şey olabilir. Ve böylece tüm çiftler için. Tüm çiftler için siparişler için sadece 5 dakikalık bir marj yeterlidir. Burada çoklu para birimi ticareti hakkında konuşuyoruz, ancak analiz hakkında değil. Demek istediğim bu, tek tek anlık çoklu para birimi analizi yapsanız bile, bunu bir düzine çift için bir dakika içinde takas etmeyi başarmak sorunludur. Eşzamansız modlu beş burada daha hızlıdır, ancak hepsi aynı, kontrollerle - dakikayı karşılayamazsınız, bazı hatalar için hala duraklamanız gerekir.
 
voix_kas :

MT5 - her şeyden önce ( IMHO ) bir ticaret aracı değil , bir görselleştirme aracı değil , bir robotlaştırma aracıdır!

Ama çocuklar bilmiyor! geliştiricilerin bir ticaret terminali yapmadıkları ortaya çıktı ..

yazar ischo yaz.

hrenfx :
LS aracılığıyla bir girişimde bulundu. Tekrar denemeyeceğim.

Barların boşluklarının doldurulması konusunda maalesef bir değişiklik olmayacak.

 
Urain :

Doğru, ben de senkronizasyon yaptım ama tüm bu çabalar müşterinin "ve aynı tarihlerde farklı enstrümanlarda farklı gösterge değerleri çiziliyor" açıklamasıyla boşa çıkıyor.

Müşteri titizdir ve kabul etmeden önce farklı tablolarda başlatmış, tarihe geçmişe dönmüş, aynı tarih için çizelgelere iki dikey çizgi koymuş ve işte, türkiye'nin verileri farklıdır.

Aynı zaman çubuklarında farklı değerler olmamalıdır. Bir şeyi tam olarak yapmadığın belli. Ben kendim (kabaca) bunu yaptım:

  1. Her çoklu çubuğun zamanını içeren bir dizi de dahil olmak üzere senkronize bir çoklu çubuk geçmişi oluşturuldu.
  2. Sonra multibar geçmişindeki tüm hesaplamaları yaptım, multibarlarımın her birinde gösterge değerlerini aldım.
  3. Bundan sonra, sembolün gerçek çubukları (terminalde görüntülenen) boyunca koştu ve ilgili çoklu çubuğa karşılık gelen gösterge değerini yerine koydu:
 for (i = 0 ; i < MatrixRows; i++)
  Buffer[iBarShift( Symbol (), Period (), Times[i])] = Data[i];

Bu yaklaşımla, böyle bir tutarsızlık olmayacaktır.

Geliştiriciler, ikinci paragrafta sadece bir işlem yerine 1. ve 3. paragrafları ekleyerek ne tür hemoroidleri yenmeniz gerektiğini görüyor musunuz? Ve böylece optimizasyon sırasında her geçişte. Böyle bir çoklu gösterge hızlı bir şekilde optimize edilecek mi?

 
Renat :

Barların boşluklarının doldurulması konusunda maalesef bir değişiklik olmayacak.

Çok üzgünüm. Bir olayın yokluğu da bir olaydır.

 
sergeev :

Ama çocuklar bilmiyor! geliştiricilerin bir ticaret terminali yapmadıkları ortaya çıktı ..

yazar ischo yaz.

Belki de çok kategorik...

Bana dikey bir segment, bir yay ve bir yamuk nasıl çizileceğini söyle?

upd, bu tür kontroller için asılsız olmamak üzere

 
Renat :

Barların boşluklarının doldurulması konusunda maalesef bir değişiklik olmayacak.

Hayır, hayır, şimdi böyle koltuk değneklerine ihtiyacımız yok,

şimdi barın açılışı sırasında barın açılışını bize verin ve burada pazarlık yapmak uygun değil :)

ZY, barların saat üretecine verirsiniz.

 
-Alexey- :
Burada çoklu para birimi ticareti hakkında konuşuyoruz, ancak analiz hakkında değil. Demek istediğim bu, tek tek anlık çoklu para birimi analizi yapsanız bile, bunu bir düzine çift için bir dakika içinde takas etmeyi başarmak sorunludur. Eşzamansız modlu beş burada daha hızlıdır, ancak hepsi aynı, kontrollerle - dakikayı karşılayamazsınız, bazı hatalar için hala duraklamanız gerekir.

MT4'te zaman uyumsuzluğu, farklı semboller için ticaret emirlerinin aynı anda gönderildiği birkaç terminalin paralel olarak çalıştırılmasıyla sağlanır. Evet kıçından ama çok ama çok gerekliyse çözülebilir.

Aynı MT4'te bir veya iki saniyede on FI ile aynı anda ticaret yapabilirsiniz. Ana şey bir komisyoncu seçimidir .

hrenfx :

Aynı zaman çubuklarında farklı değerler olmamalıdır. Bir şeyi tam olarak yapmadığın belli. Ben kendim (kabaca) bunu yaptım:

  1. Her çoklu çubuğun zamanını içeren bir dizi de dahil olmak üzere senkronize bir çoklu çubuk geçmişi oluşturuldu.
  2. Sonra multibar geçmişindeki tüm hesaplamaları yaptım, multibarlarımın her birinde gösterge değerlerini aldım.
  3. Bundan sonra, sembolün gerçek çubukları (terminalde görüntülenen) boyunca koştu ve ilgili çoklu çubuğa karşılık gelen gösterge değerini yerine koydu:

Bu yaklaşımla, böyle bir tutarsızlık olmayacaktır.

Geliştiriciler, ikinci paragrafta sadece bir işlem yerine 1. ve 3. paragrafları ekleyerek ne tür hemoroidleri yenmeniz gerektiğini görüyor musunuz? Ve böylece optimizasyon sırasında her geçişte. Böyle bir çoklu gösterge hızlı bir şekilde optimize edilecek mi?

Peki, bu, senkronizasyonun gerekli olduğu bir gösterge kodu varsa ve çok para birimi göstergesine ihtiyaç duyulan bir ex5 göstergesi varsa.
Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов
Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов
  • 2010.05.17
  • Alexey Klenov
  • www.mql5.com
В последнее время возрос интерес к кластерному анализу рынка FOREX. MQL5 открывает новые возможности исследования закономерностей движения валютных пар. Важным преимуществом MQL5, по сравнению с MQL4, является возможность использования неограниченного количества индикаторных буферов. В данной статье описан пример построения мультивалютного индикатора.
 

Genel olarak tekmelemekten bıktım konuyu kendim için kapatıyorum.

IMHO'mun "bir saat üretecine ihtiyacı var". Şimdilik, şimdilik.

