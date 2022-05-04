Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 693
MT5 - her şeyden önce ( IMHO ) bir ticaret aracı değil , bir görselleştirme aracı değil , bir robotlaştırma aracıdır!
Ama çocuklar bilmiyor! geliştiricilerin bir ticaret terminali yapmadıkları ortaya çıktı ..
yazar ischo yaz.
LS aracılığıyla bir girişimde bulundu. Tekrar denemeyeceğim.
Doğru, ben de senkronizasyon yaptım ama tüm bu çabalar müşterinin "ve aynı tarihlerde farklı enstrümanlarda farklı gösterge değerleri çiziliyor" açıklamasıyla boşa çıkıyor.
Müşteri titizdir ve kabul etmeden önce farklı tablolarda başlatmış, tarihe geçmişe dönmüş, aynı tarih için çizelgelere iki dikey çizgi koymuş ve işte, türkiye'nin verileri farklıdır.
Aynı zaman çubuklarında farklı değerler olmamalıdır. Bir şeyi tam olarak yapmadığın belli. Ben kendim (kabaca) bunu yaptım:
Bu yaklaşımla, böyle bir tutarsızlık olmayacaktır.
Geliştiriciler, ikinci paragrafta sadece bir işlem yerine 1. ve 3. paragrafları ekleyerek ne tür hemoroidleri yenmeniz gerektiğini görüyor musunuz? Ve böylece optimizasyon sırasında her geçişte. Böyle bir çoklu gösterge hızlı bir şekilde optimize edilecek mi?
Çok üzgünüm. Bir olayın yokluğu da bir olaydır.
Ama çocuklar bilmiyor! geliştiricilerin bir ticaret terminali yapmadıkları ortaya çıktı ..
yazar ischo yaz.
Belki de çok kategorik...
Bana dikey bir segment, bir yay ve bir yamuk nasıl çizileceğini söyle?
upd, bu tür kontroller için asılsız olmamak üzere
Hayır, hayır, şimdi böyle koltuk değneklerine ihtiyacımız yok,
şimdi barın açılışı sırasında barın açılışını bize verin ve burada pazarlık yapmak uygun değil :)
ZY, barların saat üretecine verirsiniz.
Burada çoklu para birimi ticareti hakkında konuşuyoruz, ancak analiz hakkında değil. Demek istediğim bu, tek tek anlık çoklu para birimi analizi yapsanız bile, bunu bir düzine çift için bir dakika içinde takas etmeyi başarmak sorunludur. Eşzamansız modlu beş burada daha hızlıdır, ancak hepsi aynı, kontrollerle - dakikayı karşılayamazsınız, bazı hatalar için hala duraklamanız gerekir.
MT4'te zaman uyumsuzluğu, farklı semboller için ticaret emirlerinin aynı anda gönderildiği birkaç terminalin paralel olarak çalıştırılmasıyla sağlanır. Evet kıçından ama çok ama çok gerekliyse çözülebilir.
Aynı MT4'te bir veya iki saniyede on FI ile aynı anda ticaret yapabilirsiniz. Ana şey bir komisyoncu seçimidir .
Genel olarak tekmelemekten bıktım konuyu kendim için kapatıyorum.
IMHO'mun "bir saat üretecine ihtiyacı var". Şimdilik, şimdilik.