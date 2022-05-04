Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 679
Forumda farklı branşlarda 4802 hatası için birçok soru ve cevap buldum. Her şeyi kontrol ettim (diskteki ve iCustom'daki kodumdaki yollar ), ana gösterge de özel göstergeyi derledim - sonuç olarak terminalde bir hata: " 2012.03.24 16:44:31 11 (NZDUSD,H4 ) 'C :\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Indicators\Examples\iCFractals.mq5' [4802] " özel göstergesini yükleyemiyor .
iCFractals.mq5 - standart Fraktalların kopyası .mq5 , ana gösterge - değiştirme ile ilgili yardımdan iFractals kopyası:
Her şeyi kılavuzda yazdığı gibi yaptığına emin misin? https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom Aşağıda da bir örnek var.
Her şeyi yaptı. Hatta her ihtimale karşı kendini çimdikledi. Boşuna.
Sonra, geçen sefer yardımcı olmadığı için pek ummadığım şeyi tekrar yaptım: Uzantıyı gösterge adından kaldırdım. Şimdi her şey çalıştı.
Teşekkür ederim!
Yüksek ve düşük aşırı uçların kesin ( M1 ) süresi gibi ek bir parametrenin her bir çubuğu ( M1 zaman çerçevesi hariç) için girişte terminal için hangi doğal afetler sonuçlanacaktır? Şimdiye kadar, daha yüksek zaman dilimlerinin çubuklarının tüm kesin zaman değerleri, MQL araçları kullanılarak kaynak yoğun bir şekilde hesaplanmalıdır. Şahsen, hazır kesin değerlere gerçekten erişimim yok. Sonuçta, geçmiş dakikalar içinde indirilirse ve M1'den yerel olarak diğer zaman dilimleri oluşturulursa, o zaman ön ayarlamaları sırasında, terminal aynı anda kesin değerleri hesaplayabilir ve bunları büyüyecek olan veritabanına ekleyebilir. bir miktar. Benim için, genel olarak, çubuklar için kesin zamanların hazırlıksızlığı, örneğin, bununla kendim ilgilenme ihtiyacı, terminal penceresindeki çubuk sayısını sınırlamanın temel imkansızlığı gibi bir dizi sorunu beraberinde getiriyor. çünkü netleştirme hesaplamaları tarihin derinliklerine indi, sınırlanamaz ve sonuç olarak, hesaplamaların süresinden bahsetmiyorum bile, bellek taşması ... İkincil sorun hiçbir şekilde çekmiyor.
Prensipte, tarih saatini yüksek ve düşük kaydetmeye gerek olmadığı için bellek maliyetleri çok fazla artmaz, ancak yalnızca çubuğun açılmasıyla olan farkı kaydeder.
Ama bence ilgilenen birçok kişi için, daha önemli olan yüksek ve düşük tam zamanı değil, hangisinin daha önce olduğu. Ne de olsa, bir yükseliş mumunun ilk önce düşük olması her zaman değildir, elbette daha az sıklıkta olsa da, tam tersi olur. Ama modellemenin doğru olduğu iddia edildiğinden, daha önce kimin orada olduğunu kodlamaktan zarar gelmez diye düşünüyorum.
Ve bu yetersiz bir bellek miktarıdır (1 ek bit).
Urain :
Ama modellemenin doğru olduğu iddia edildiğinden, daha önce kimin orada olduğunu kodlamaktan zarar gelmez diye düşünüyorum.
Simülasyon doğrudur ve dakikalardan alınan bilgilere dayanmaktadır.
Daily'deki biri önceki hikayeden bazı parçalı veriler bulmak isterse, bu hikayeyi (dakikalar) alıp analiz etmeniz gerekir. "Aşırı yüksek-düşük, vb." için seçenekler bulmaya gerek yok - bunlar sadece özel durumlar.
Renat, dakika geçmişini analiz etmek çok zaman alıyor. Böyle bir analiz birçok "güzel aksaklık" [(с) MetaQuotes Software Corp. ]. Ve nedenini biliyorsun - kaçırılan barlar yüzünden.
Gelişmiş bir terminal yapmak istiyorsanız, terminalde sistematik olarak gelişmiş özellikleri tanıtmanız gerekir. Başka hiçbir rakibin yapmadığı bir şey yapın. Onlar. geleneklerden daha fazla bilgi içeriği, yangın hızı, tutarlılık (bağlantı), ekonomi ve diğer kullanılabilirlik lehine ayrılır. Bu belirli özellikler/hizmetler çoğunlukla talep edilmemiş olsa bile. Düzenli olarak aynı stratejik hatayı yapıyorsunuz - karar verirken, belirli bir hizmetin tüketici gruplarının istatistiksel büyüklüğü tarafından yönlendiriliyorsunuz.
Kullanıcıların istatistiksel çoğunluğu için bir ürünü kullanışlı (= kagbe çekici?) yapmak ve bu çoğunluğun otomatik olarak ürünü kitlesel olarak tüketmeye başlayacağını varsaymak ütopik bir politikadır. Sürü hiyerarşik bir yapıya sahiptir ve her zaman alt grupların liderlerini takip eder. Bu, kullanılabilirlik stratejinizin bir aksiyomu haline gelene kadar, hizmetlerinizin potansiyel çekiciliğini değerlendirirken büyük yanlış hesaplamalar yapmaya devam edeceksiniz.
Yukarıdakiler bağlamında, kitleler için terminalin çekiciliğini artırmak için muazzam kaynaklar var - örneğin, nihayet "deliksiz" bir dakika geçmişi uygulamak, üçüncü taraf teklifleri üzerinde test etme yeteneği, OCO siparişleri, ve kendi forumlarınızın entelektüel liderleri için gerçek (parmaktan emilmeyen) ilgi uyandıran diğer birçok "istatistiksel olarak talep edilmemiş" hizmet.
Renat, dakika geçmişini analiz etmek çok zaman alıyor. Böyle bir analiz, birçok "güzel aksaklık" [(с) MetaQuotes Software Corp. ]. Ve nedenini biliyorsun - kaçırılan barlar yüzünden.
Verileri analiz etmek programcıya kalmıştır. Yukarıdaki istek tamamen özeldi ve bizimle veya terminalle ilgisi yok.
Piyasa durumunun cehaletinden kaçırılan çubuklarla ilgili sorular. Ufkunuzu genişletmek için hisse senedi veya vadeli işlem tablolarına bir göz atın ve "boşluk olmamalı" ile ilgili sorular anında kaybolacaktır.
Gelişmiş bir terminal yapmak istiyorsanız, terminalde sistematik olarak gelişmiş özellikleri tanıtmanız gerekir. Başka hiçbir rakibin yapmadığı bir şey yapın. Onlar. geleneklerden daha fazla bilgi içeriği, yangın hızı, tutarlılık (bağlantı), ekonomi ve diğer kullanılabilirlik lehine ayrılır. Bu belirli özellikler/hizmetler çoğunlukla talep edilmemiş olsa bile. Düzenli olarak aynı stratejik hatayı yapıyorsunuz - karar verirken, belirli bir hizmetin tüketici gruplarının istatistiksel büyüklüğü tarafından yönlendiriliyorsunuz.
