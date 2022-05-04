Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 683
Örneğin, piyasa bazı haberlere düştüğünde, çok ani ve ani olduğunda, burada oturup M1 ve M5'i bir ağ ile yakalamanız gerekir. En ufak bir yanlışlığın ne anlama geldiğini anladığınızda, bilincin genişlemesinin başladığı yer burasıdır ...
Yeter ki kendini kandırma.
Şimdi o kadar çok bilgisayar gücü var ki, önceden hazırlanmış koşullardan gerçek zamanlı tetikleyicilerin eksikliği söz konusu değil. Herhangi bir iyi yazılım çok fazla önbellek içerir ve alında çalışmaz.
MQL5 geliştiricilerinin teknik destek seviyesini, kendi kendine yazılan veya rekabetçi bir yazılım kullanmayı asla hayal bile edemeyeceğiniz bir seviyeye getirdik. Bu nedenle talep ve iddialarınızda fazla ileri gitmeyin.
Birincisi, kibirdir.
İkincisi, sorunun dışına çıktınız ve tamamen farklı bir alanda suçlamalara girdiniz.
Üçüncüsü, uç noktaların bağlanmasından bahsediyorsunuz.
MT5'te, M1 ayrıntılarını kullanarak daha yüksek zaman dilimlerinde noktaları sabitlerken ekstremumları otomatik olarak arama konusunda mükemmel bir iş çıkardık.
H1 gibi normal koşullar altında bağlamanın başarısız olduğu açık bir örnek verin. Ayrıca, M1 geçmişinin o anda mevcut olduğunu ve penceredeki Max Bars parametresi tarafından kasıtlı olarak boğulmadığını kanıtlayın. Bu, "Minimum çubuklar ayarlayacağım, daha derine ineceğim ve ardından M1'de gerçek bir ekstremum arayışının Daily'de çalışmadığından şikayet etmeye başlayacağım" modunda hile olmaması için.
Ek olarak, tüccarın kendisi, daha yüksek periyotlarda çapa kurduğunda ve daha sonra daha düşük periyotlarda konumlandırma doğruluğunu kontrol etmediğinde suçludur. Bu, süre ne kadar yüksek olursa, yalnızca bir kişinin çözebileceği birden fazla uç durumu yakalama olasılığının o kadar yüksek olduğu gerçeğinden bahsetmiyoruz.
Manyetizasyon doğru çalışıyor - fiyata yakın ve bunu çok iyi biliyorsunuz.
Dördüncüsü, basit bir CopyRates ( string fonksiyonu ile gerekli ekstremumu bulamamaktan şikayet ediyorsunuz. sembol_adı , ENUM_TIMEFRAMES zaman dilimi , tarih saat start_time , tarihsaat stop_time , MqlRates oranlar_dizi[] ) M1 zaman diliminde.
1. Kasıtlı küstahlığı karıştırıyorsunuz - "İstiyorum ve bu kadar!" - bir iyileştirme önerisinde bulunmak ve ürünü yalnızca kendisi için değil, tüm kullanıcılar için geliştirmek için sağlam temellere dayanan cüretle bencil çıkarlar içinde. Bu artık bir küstahlık sorunu değil, belirli bir uygulamanın eski ve yorgun bir sorunudur. Hem kibir hem de mahremiyet konusunda demagojinize boyun eğerseniz, o zaman Hizmet Masanız hiç çalışmamış olmalıdır, çünkü bu tür her "küstah" özel ihtiyaçları ile oraya tırmanmaya çalışır. Ve orada, öyle görünüyor ki, oy verme yerleri yok, diğer insanların oylarını toplamak için yer yok. Fikir sizin için kişisel olarak rahatsız edici görünüyorsa, herhangi bir fikir derlemesini beklemeyeceksiniz, geliştiriciler; Üzerinde hiçbir şey yapılmamış olsa bile uygulamayı basitçe kapatacaksınız. Işığın üzerimde bir kama gibi ve dahası, herkesin önünde birleşmesi garip. ServiceDesk'te herkese aynı tonda cevap verilseydi, kullanıcılarla etkileşiminiz olmazdı, kendi suyunuzda pişiyor olurdunuz ve büyük bir ıstırapla rakiplerin ürünlerinin tersine mühendislikle uğraşırdınız.
Özellik konusunu bir kez ve herkes için kapatmak için şunu söyleyeceğim: evet, özel bir geliştiriciyim, kimse bana yardım etmiyor (parayla bile), başlangıçta kendim için yazıyorum, ama ... sürümü ücretsiz erişime koyun, öyle olsun, Renat , biliniyor (bazı resmi koşullarla). Ama çıkış tarihi tekrar tekrar aynı nedenlerle süresiz olarak erteleniyor... Ürünün özel kullanımı, örneğin indirme sayısına göre belirlenir. Böylece bunların özel mi yoksa kamusal ihtiyaçlar mı olduğunu gösterecekti. Ve önceden yargılamak ve yargılamak dar görüşlüdür. Neden önbellekler, ön hesaplamalar, optimizasyon var ... Kesintiye elimi veriyorum, canlı işaretlemenin ham ve kaynak yoğun bir göstergesi için bile, şimdiden minnettar bir el ele tüccarlar ordusu var (ilk birkaç gün içinde keçe çizmeyle dürtüleceğim bir bisiklet icat etmedikçe).
2. Konu: uç noktalarda grafik nesnelerin hassas konumlandırılması. Ancak bunun sadece belirli bir özellik olduğunu çok iyi anladığım için, herkes için ilginç olmayacak; bu nedenle, bu darlığı mükemmel bir şekilde anlayarak, hemen bir hipernim ile başladım - bu soruna sempati duyan daha fazla sayıda kişinin ilgisini çeken yüksek ve düşük çubukların tam zamanını verme konusu ... ve hatta diğer görevler nesneleri konumlandırma görevi dışında bunun üzerine ayarlanabilir. ..
3. Bağlama hakkında - taşlı bir iz yoktu. Açıklığa kavuşturmak zorundayım... Şimdi bu %5'lik yeniden üretilemedi. Ve hemen söyleyeceğim: belki de daha mantıklı sağ elle yapılan yerine sol elle bağlama dışında, doğrudan geçerli konumlanmış noktayla ilgili hiçbir zaman sorun yoktur. (Birden fark edersem, hemen buradan aboneliğimi iptal edeceğim.) Ama öte yandan, aynı nesnenin zaten eklenmiş bazı noktalarının henüz eklenmemiş olanları konumlandırırken nasıl sıçradığını kolayca gösterebilirim:
NZDUSD , D1 , Günlük Eşit Mesafe Kanalı :
Şimdi elde olan budur. Ama H1 üzerinde atlama olmadığını düşünmeyin. Neredeyse tüm orta ve yüksek TF'lerde bulunurlar. Sorunun özü aşağıdaki gibidir: tabanın iki noktada tam olarak gerilmesinden sonra, üçüncü - üst noktanın konumlandırılmasına geçiyoruz. Merhaba'ya koyduğumuz anda sol alt nokta atlıyor ve tekrar konumlandırılması gerekiyor. Bu her durumda değil, bazılarında olur. M1 -tarihinin derinliği ile, sorular ortaya çıkmamalı, bununla ilgili her şey yolunda, kendiniz kontrol edin ve sorunun özünden emin olun. (Şekil, tüm manuel ayarlamalardan sonra kanalın tam ve nihai konumunu göstermektedir.) Terminaldeki çubuk sayısı Sınırsızdır .
4. a.) "Ayrıca, tüccar, daha yüksek periyotlara demir attığında ve daha sonra daha düşük periyotlarda konumlandırma doğruluğunu kontrol etmediğinde suçludur." Talihsiz bir kullanıcının suçlu olabileceği tek şey, gerçek dakika çubukları ve sahte çubuklar bölgesini ayıran bir sınırın varlığını tahmin etmemek ya da nerede olduğunu bilmemektir. Ve evet, terminaldeki çubukların kısıtlanması hakkında - bu da doğru. Ancak bu durumda, deney önceki paragraftaki başlangıç koşullarını karşılar. MT5 yapılarının "kronik" forumunda, nesnelerin ekstrema ile hassas otomatik konumlandırılmasının işlevi açıkça belirtilmiştir. Bir kez ifade edildiğinde, suçu kafasında tamamen farklı görevler ve bilgi birikimine sahip olan tüccara yüklemeden yapılmalıdır.
4. b.) "... periyot ne kadar yüksekse, yalnızca bir kişinin çözebileceği, birden çok uç noktadaki bir durumu yakalama şansı o kadar artar" - Renat, ancak bunu sizden duymayı beklemiyordum. platform geliştiricisi ... “Yalnızca bir kişinin çözebileceği” her şey er ya da geç otomatik hale geliyor, aslında hepimiz yıllardır yapıyoruz. Bir zamanlar, bir kişi manuel olarak ticaret yapmaktan başka bir şey düşünmedi bile... Bu kadar alçakgönüllülükle verdiğiniz şey, göstergemde uygulanan aşağı yukarı temel olarak çözüldü. Burada halledilecek bir şey yok, okul seviyesinin bir görevi. Gösterge tarafından oluşturulan nesnelerle deseni kazmak ister misiniz? - sağlamaya hazır. Her şey tam olarak orada, sağ elle, amaçlandığı gibi. Ancak sol taraflı ikiz uçlar için yeniden keskinleştirmenin hiçbir maliyeti yoktur.
5. CopyRates Hakkında - bahşiş için teşekkürler, bir göz atacağım ... ancak bunun performans artışı sağlayacağı bir gerçek değil.
Ben de çok iyi anlıyorum: Yerli teknelerinin nasıl sallandığını izlemek heyecan verici, ancak uzun zamandır özel değil, batmak ya da durmak istemeyen insanlarla dolu. Yoksa sallamamalarını mı bekliyordun?
Ve yarıçap hakkında ... - bana okulda anlattılar. Nostalji hala beni gözyaşlarına getiriyor.
Renat :...
Ek olarak, tüccarın kendisi, daha yüksek periyotlarda çapa kurduğunda ve daha sonra daha düşük periyotlarda konumlandırma doğruluğunu kontrol etmediğinde suçludur.
...
Açıklama için teşekkürler.
Belki de "tarihe / saate git" grafiğine bir komut eklemek mantıklıdır? Ve sonra bir şekilde yavaşça kaydırarak.
Eski hızlı gezinme özelliğine bakın - içinde tarihler ve dönemler belirleyebilirsiniz.
O zaten 8 yaşında sanırım.
Eski hızlı gezinme özelliğine bakın - içinde tarihler ve dönemler belirleyebilirsiniz.
O zaten 8 yaşında sanırım.
Tecrübelerim, boşlukları doldurmanın saçmalık ve kendini aldatma olduğunu açıkça gösteriyor ki, bu doldurulmuş tarihi alır almaz hemen ortaya çıkacak.
Bu soru son 10 yılda birçok kez gündeme geldi.
Renat, yine yirmi beş .... Tamam, tekrar ediyorum. Konuşmanın aynı on yılda ortadan kalkmadığı sorunlar. Bazılarımız kendi kendini kandırmasınlar diye (hatırladığım kadarıyla) bunları sıralayacağım.
1) Gösterge okumalarının bozulması. Çoğu gösterge için, hesaplama periyoduna eksik değerlerin eklenmesi, farklı çıktı değerlerine neden olacaktır. Ayrıca, arabellek dolduğunda ve hiçbir şekilde deliklerle dolu olmadığında doğru değerler elde edilir. Örnek vermeli miyim yoksa bariz mi? Ekstremum noktasının zamanla değişme olasılığı olmayan zikzak gibi istisnalar da vardır, çünkü ekstremumlarda kural olarak ticaret canlanır ve donmaz. (Bu istisnanın bile istisnaları olsa da!). Ve şimdi bana kendi kendini dolduran bir arabellekteki göstergelerin hesaplanmasını basit bir şekilde nasıl elde edeceğimi söyle, üstelik bir grafiğe uygulandığında bu grafikle senkronize olsun diye? Cevap - hiçbir şekilde !! Geçmişe erişim izni vermiyorsunuz, böylece bir kez düzelteyim ve ardından "sızdıran" yerleri doldurulmuş olarak göstereyim. Geriye, alışılmadık şekilde çarpık bir seçim kalıyor: doğru değerleri hesapladıktan sonra, aynı grafikteki fiyat teklifi ve diğer göstergelerin okumalarıyla görsel olarak senkronize etmek için eklenen çubukları tekrar silin (arabellekten şimdi hesaplanan göstergeden!), . Olağanüstü teknoloji, değil mi? Daha iyisini sunabilir misin????
2) Bir önceki paragrafta arka arkaya tüm göstergeler hakkında yazdıysam, bu paragrafın bir vurgusu olacaktır. Yani çoklu para birimi. Çıplak indeksin hesaplanması bile, yalnızca girdi tekliflerinin tam zamanlı senkronizasyonu durumunda doğru olacaktır. Başka bir deyişle, normal bir tek para birimi stokastik için kaçırılan bir çubuk yakalarsak, bu stokastik periyodu boyunca okumalarda bozulmalar olur. Daha sonraki (ve önceki) çubuklarda doğru sayılacaktır. Çoklu para biriminde durum böyle değildir - eğer girdi alıntılarının geçmişi eşzamansız olarak deliklerle doluysa (%99,9999 tıbbi bir gerçektir), o zaman gösterge genellikle değerli bir şey gösteremez. Başka bir deyişle, tek para birimi ticareti için (gösterge okumalarındaki farkın "önemsizliğine" hitap eden) sızdıran bir teklif verebilirseniz, o zaman çok para birimi için herhangi bir gösterge oluşturmak , giriş çubuklarının zamanını senkronize etmeyi gerektirir . tüm giriş araçları . Aksi takdirde, aksaklıklar felaket olacaktır - gösterge yalnızca "yanlış" olmakla kalmaz, aynı zamanda esasen çalışamaz hale gelir. Neye geldiler. Grafikte tek bir çoklu para birimi göstergesini görüntülemek için aşağıdakileri yapmanız gerekir: (1) mql5'te geçmişi senkronize edin (saptanması zor bir hatayı yakalamak daha kolay olduğu için hoş olmayan ve yavaş bir prosedür). (2) Göstergemizi hesaplayın. (3) Okumalarının bir kısmını tampondan çıkarın - genel durumda farklı - hangi sızıntı grafiğinde göstereceğimize bağlı olarak .......... En havalı çoklu para biriminde bu şekilde yapılır MT5 adlı terminal, geliştirilmesinde bir grup parlak geliştiricinin (ironi olmadan) on bir yıl boyunca çalıştığı (diğer sürümler aynı terminal olarak kabul edilirse). Bravo, evet, Renat? Bu doğru, bravissimo. Bu nedenle, tam da bu yerde, terminalinizde ( test cihazı hariç - bunu inkar etmiyorum), çoklu para birimi ticaretini kolaylaştıracak hiçbir hizmet olmadığını kabul etmeniz uygun olacaktır. Üstelik çok büyük engeller var. Bu arada, hiçbir şekilde göstergeler teması tarafından tükenmeyen.
3. Grafikte glitchy grafik yapılar. Açıklamanız mı gerekiyor? Atılan "boş" çubuklar geri yüklenirse, trend çizgisinin eğimi bile değişecektir, bu açıktır. Şahsen, terminalin grafik araçlarını kullanarak tekliflerin görsel analizine katılmıyorum, ancak böyle bir yaklaşımın ticarette başarıyla uygulanabileceğini inkar etmiyorum. Benim durumumda, trend eğimi gösterge tamponunda hesaplanır ve bu nedenle bu uzun yazının ilk noktasına indirgenebilir.
--
Ve şimdi bana açıkla sevgili (içtenlikle!) Renat, yukarıda listelenen üç noktadan hangisinde (şimdilik yeterli) berbat, çılgın ve kendimi aldattım.
Böylece kaçırdığım barlar hakkında sonsuza kadar iyileşmiş olurum.
Fiyatın güvenli olduğu ve sadece fiyat değişikliği gerektiren piyasa işlemleri olmadığı, bunları geçmişten silmeniz için yeterli bir neden olduğu ortaya çıktı. Harika bir slogan: "kene yok - çubuk yok", işlem seansı içinde her an enstrümanın fiyat tekliflerini gösterme (ve hesaplama) fırsatından mahrum kaldığımda, bana son derece şüpheli görünüyor. anlamına geliyor. İstemiyorum (Allah korusun, bu yazının tamamında hiçbir şey istemiyorum!) ve onları diskte tutmanızı bile istemiyorum, buna gerek yok. Ve bunları İnternet üzerinden aktarmak gerekli değildir. Eski sloganınız "kene yok - çubuk yok", tekliflerin diskte ekonomik olarak depolanması teknolojisini mükemmel bir şekilde tanımlar. Ve bu tür tasarrufları şiddetle destekliyorum. Ancak hesaplamalar için "ekonomik" olana değil, fiyatların tam geçmişine erişmem gerekiyor.
Böyle basmakalıpları sanki kimse bilmiyormuş gibi söylüyorsunuz.
sorarsan açıklarım.
Sadece Forex likiditesi tarafından şımartıldınız ve bar oluşturmanın genel ilkelerine bakmıyorsunuz. Düşük likit enstrümanların yırtık ve nadir alıntılarına bakın. Piyasa ve diğerleri, doğru çubuk zaman ölçeği ve sürekliliği hakkındaki fikrinizi kişisel olarak umursamıyor. Tüm (kabaca) analitik yapılardaki genel çalışma şeması "fiyat yok - çubuk yok".
Bazı dakika çubuklarını atlama sorununu kapatmak için tavsiyem daha yüksek zaman dilimlerine geçmeniz. En az M5 veya üstü, çünkü üzerlerinde teknik analiz oluşturmuş olursunuz.
M1'de oturup onlara trendler inşa etmek ve geri kalanına "peki, kendimi nerede kandırıyorum?" diye sormak saçma.
Bu koltuk değneği uzun süredir bilindiğinden, MT4'te bile brokerler için (kullanılan) teknik çözümler vardır; bunlarda, ticaretin açılış/kapanış aralığındaki dakikalar kadar tam olarak dakika çubukları vardır.
Çoklu para birimi analizinden önce çubukları senkronize etmek, bir kez iyice çözerseniz sorun olmaz. Ancak bilgi işlem kaynaklarını kör inatçılığı aşmak için harcamak daha iyi olurdu.
Koltuk değneği deliklerde değil, çeşitli FI'ların senkronizasyonunda. Yeni bir çubuk , bir kene değil, bir zaman modeline göre oluşturulmalıdır.
Not Sanırım birçoğu benimle aynı fikirde, Renat'ın cevabı sarhoş bir şekilde okuma yazma bilmiyor. Ticaret stratejileri yazmanın ve kullanmanın tüm aşamalarının en ilkel fikri. Utanç verici olmalı.
Danışmanların tek hamlenin ötesinde düşünmek istememelerine zaten alıştım.
"Değişime isteksizlik", "sorunun cehaleti" değil, "standart modeli terk etmek için tekrar tekrar düşünülmüş bir karardır, çünkü değiştirmek birçok kez daha fazla sorun getirecektir."
ps: Genç politikacı sistemi güzelce damgalıyor, tek hamlede sloganlar atıyor ve iktidara geldiğinde nasıl bir insan olduğunu (politikacıların dürüst olduğuna, halktan olduğuna inanıyoruz), saf ve aptal olduğunu anlıyor. Bundan sonra, geri kalanı için aynı tavizler ve anlaşılmaz kararlar devam ediyor. Bu hayat.
... Yeni çubuk , kene değil, zaman modeline göre oluşturulmalıdır.
Not Sanırım birçoğu benimle aynı fikirde, Renat'ın cevabı sarhoş bir şekilde okuma yazma bilmiyor. Ticaret stratejileri yazmanın ve kullanmanın tüm aşamalarının en ilkel fikri. Utanç verici olmalı.