Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 682
Önbellekler elbette diskte bulunmalı, RAM'de bir yerde değil mi?
Bellekte depolayın ve bunları uygulama başlangıcında oluşturun. Durumu yeniden inşa etmek için 5 saniye ayırın ve ardından çalışın.
Zorluklar hakkında ağlamayı bırakın - bu sizin programınız ve bunlar piyasayı analiz etme sorunlarıdır. Tarafımızdan tüm bilgiler verilmektedir.
Özel görevini başkalarına yüklemek için çok kibirli ve anlaşılmaz olmalısın ve sonra da "bir pozisyona girmek" konusundaki isteksizliğin için onu damgalamalısın.
Tecrübelerim, boşlukları doldurmanın saçmalık ve kendini aldatma olduğunu açıkça gösteriyor ki, bu doldurulmuş tarihi alır almaz hemen ortaya çıkacak.
Bu soru son 10 yılda birçok kez gündeme geldi.
10 yıldır yapılan talepler muhtemelen hala belirli evrensel çözümlere dönüştürülmelidir.
Terminalin geçmişteki boşlukları doldurmamasının ana sonucu, manuel ticaret sırasında belirli ticaret modellerini görsel olarak tanımanın imkansızlığıdır.
çünkü çubuklar atlandığında, şekilleri zamanla önemli ölçüde bozulabilir.
Peki ya kibir, mahremiyet ve yanlış anlama? Sövelerinin farkında mısın? Aylarca, hatta yıllarca onlara gözlerimizi kapatıyoruz (bize, minnettar kullanıcılara, besleme elini ısırmamız uygun değilmiş gibi). Peki, hassasiyet bir yana ve sadece mantık bırakıyorsa, o zaman grafik TA nesnelerini manyetik noktalarla aşırıya kadar nasıl mıknatıslarsınız? Bunu anlatmak bir peri masalı değil!.. Terminal ayarlarınızda yakalama yarıçapını piksel cinsinden ayarladınız, ancak burada gözlerdeki tozdan daha ileri gitmedi: nesne yarıçap içinde kırılmaz, ancak bir şekilde düşer sadece kancalının nesneyi fare ile çubuktan geçen dikey eksen üzerindeki noktanın üzerine sürüklemesi şartıyla en uç noktaya kadar! Yani, yarıçaptan hiç bahsetmiyoruz, sadece çubuğun üzerindeki noktanın yüksekliğinden bahsediyoruz. Bu yüzden en azından bir maça kürek falan deyin ve saf halkı yanıltmayın.
Ayrıca, ciltleme açıkçası zor, ama daha sabırlı olduğum ortaya çıktı - bir şeyi manuel olarak tamamlamak istediğimde hala kullanıyorum. Ve tamam, tüm doğru otomatik ciltleme durumlarında ham olurdu - o zaman en azından göze çarpardı, ama hayır, yüzde beşte buggy, her zaman seçemezsiniz. MT4 kullanıcısı herhangi bir TF'de, en azından MT5'te , M1'e gitmemek ve tam olarak aşırı uçlara (örneğin: yapıldı - ve unutuldu) sıkıcı bir şekilde ulaşmamak için doğru otomatik bağlamayı hayal etti, ancak sonunda bir sonuç aldı. "yapıldı - inanıldı, kontrol edilmedi - unuttum - en beklenmedik yerlerde çarpık oldu - TP kârını almadım, çünkü yerinden edilmiş nesne nedeniyle çok yüksek ayarladım" şeklinde kurulum. Yine, saf son kullanıcı suçlanacak mı? Boş zamanlarınızda, kalemlerle çizelgeye nesneler atın, evet, daha fazla, daha fazla ve ardından M1'de bağlantı noktaları boyunca ilerleyin ve üzülün. Küçük vardiyalar? Piyasada sefil hiçbir şey yok, gürültü bile yok! Bunu anlamanın zamanı geldi.
Ama bu nedir! En dikkat çekici şey, tüm vatanseverlerin nesneleri birkaç özdeş yakın uç noktanın en sağına, yani Fraktallara göre vidalaması ve bir nedenden dolayı onları ZigZag'a veya ideolojik olarak gerçek bir vatansevere yabancı başka bir algoritmaya göre - sola bağlamanızdır. . Evet, piyasada tam olarak yorumlanan hiçbir şey yok, ancak istatistiksel olarak, piyasanın yoğun bir "gitar teli" birikiminden (Fibo Zaman Dilimleri ile bir benzetme) en sonuncuyu işleme eğiliminde olduğu ve ancak o zaman yön değiştirdiği fark edildi. . Ve en sağdaki "dizeyi" görmek için ne gerekiyor? Bu doğru: Fibozone'un sol taraflı değil aşırı sağ taraflı yapısını tercih etmek ...
"Kendiniz için", en azından nesneleri tabloya yerleştirdiğiniz ve benzer bir görevi yerine getirmek için kullanıcıların tahtaya çarpması ve ortaya çıkması gereken gizli bir iskelet bulduğunuzu ortaya çıkardı. kendilerine ait bir şey ve dahası, sınırlı araçlara veya zekaya sahip olduklarından şikayet etmiyorlar.
Yani, Yüksek H4 çubuğuna bir nesne yerleştirirken - nesneyi yerleştiren terminal işlevi - ilgili M1 aralığında "zaman" koordinatını kendisinin hesaplaması gerektiğini mi söylemek istiyorsunuz?
MT5'te grafik TA nesneleri ile manuel yaygara hakkında konuşuyorsak, o zaman bu zaten orada ve uzun süredir, ancak hoş olmayan kusurlarla. Nesnelerin hassas konumlandırılması için MQL programlamasından bahsediyorsak, Renat bir şekilde bu tür özellikleri MQL'ye dahil etme konusunda ağırbaşlı bir varsayımsal tartışmaya bile inmiş olsa da, durum hala böyle değil... Ve hepsi nerede?..
Merhaba Maya!
Bu koordinatı düzeltecek basit bir komut dosyası yazın. Örneğin, H4 ve D1 üzerinde çalışıyorum ve nesnenin M1 üzerindeki konumundaki tutarsızlıklar bana tamamen kayıtsız kalıyor.
Terminalin her şeyi yapabilen ve her şeyi yapan bir tür "canavar" olması gerektiğini düşünmüyorum. Az çok zayıf bir bilgisayarda ağırlığını ve frenlerini hayal ediyorum.
Uçbirim işlevselliği eksikliğini ortadan kaldırmak için yeterli bir dahili programlama dili oldukça yeterlidir.
Birincisi, kibirdir.
İkincisi, sorunun dışına çıktınız ve tamamen farklı bir alanda suçlamalara girdiniz.
Üçüncüsü, aşırı uçlar arasında bağlantı kurmaktan bahsediyorsunuz.
MT5'te, M1 ayrıntılarını kullanarak daha yüksek zaman dilimlerinde noktaları sabitlerken ekstremumları otomatik olarak arama konusunda mükemmel bir iş çıkardık.
H1 gibi normal koşullar altında bağlamanın başarısız olduğu açık bir örnek verin. Ayrıca, M1 geçmişinin o anda mevcut olduğunu ve penceredeki Max Bars parametresi tarafından kasıtlı olarak boğulmadığını kanıtlayın. Bu, "Minimum çubuklar ayarlayacağım, daha derine ineceğim ve ardından M1'de gerçek bir ekstremum arayışının Daily'de çalışmadığından şikayet etmeye başlayacağım" modunda hile olmaması için.
Ek olarak, tüccarın kendisi, daha yüksek periyotlarda çapa kurduğunda ve daha sonra daha düşük periyotlarda konumlandırma doğruluğunu kontrol etmediğinde suçludur. Bu, süre ne kadar yüksek olursa, yalnızca bir kişinin çözebileceği birden fazla uç durumu yakalama olasılığının o kadar yüksek olduğu gerçeğinden bahsetmiyoruz.
Manyetizasyon doğru çalışıyor - fiyata yakın ve bunu çok iyi biliyorsunuz.
Dördüncüsü, basit bir CopyRates ( string fonksiyonu ile gerekli ekstremumu bulamamaktan şikayet ediyorsunuz. sembol_adı , ENUM_TIMEFRAMES zaman dilimi , tarih saat start_time , tarihsaat stop_time , MqlRates oranlar_dizi[] ) M1 zaman diliminde.
Yani, Yüksek H4 çubuğuna bir nesne yerleştirirken - nesneyi yerleştiren terminal işlevi - ilgili M1 aralığında "zaman" koordinatını kendisinin hesaplaması gerektiğini mi söylemek istiyorsunuz?
Evet, M1'e erişiminiz varsa bu otomatik olarak MT5'te yapılır (bu, ayarlardaki Maks çubuklarından etkilenir). Günlük'te konumlandırıldıktan sonra nesnenin bağlantı noktasının saatine bakın:
Ve manyetizasyon otomatik olarak çalıştı ve tarihler dakikaya doğru bir şekilde bağlandı.
İşte M1'deki tam çapalar (hepsi Daily'de bir ticaret oluştururken otomatik olarak yapılır):
Nesneleri daha yüksek periyotlarda ekstrema ile konumlandırma problemini temel olarak çözmeyi mümkün kılan bu yöntemdi.
Grafikte (göstergem tarafından oluşturulan) çok sayıda nesne olduğunda, hepsinin birden çok kaynak yoğun bir şekilde ayarlanması gerekecektir. Sonuç olarak, aynı kaynak eksikliği sorunlarını yaşıyoruz.
Herkes için neyin yeterli olduğuna gelince... Tüccarların birkaç kategorisi vardır: pipsçiler, gün içi tacirler, orta vadeli tacirler, yatırımcılar... Tüccarlar için, örneğin, kelimenin tam anlamıyla her dakika, hatta saniye değerlidir. Örneğin, piyasa bazı haberlere düştüğünde, çok ani ve ani olduğunda, burada oturup M1 ve M5'i bir ağ ile yakalamanız gerekir. En ufak bir yanlışlığın ne anlama geldiğini anladığınızda, bilincin genişlemesinin başladığı yer burasıdır ...
Evet, M1'e erişiminiz varsa bu otomatik olarak MT5'te yapılır (bu, ayarlardaki Maks çubuklarından etkilenir). Günlük'te konumlandırıldıktan sonra nesnenin bağlantı noktasının saatine bakın: