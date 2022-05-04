Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 310
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fark ne ?
Fark ne ?
Fark ne ?
kelimenin tam anlamıyla farklı
Soru nedir?
1. Komut dosyasını gönderiye bükülmüş olarak alıyoruz ve grafikte yürütüyoruz. Komut dosyası belirli sayıda çubuğu kopyalamalı ve en eski 20 çubuğu yazdırmalıdır.
Bu seçenek kullanılır (hatalar için herhangi bir kontrol ve tuzak olmadığını anlıyorum, ancak yine de)
Yani benim belirttiğim parametrelerle (çubuk sayısı ve M1) betik çalıştırılıyor ama bazen NORMAL çalışmayı reddediyor. Bu, belirli sayıda çubukla olur (368700'den fazla aldım).
368800'de çok daha az çubuk döndürür (ancak her zaman farklı bir sayı - 368732 / 368735 / 368736 veya o civarda bir şey).
Ancak 360.000'de bile her zaman doğru çalışmıyor, sadece 10.000 çubuğun aptalca kopyalandığı durumlar vardı.
2. İki tarihin belirtildiği seçenek beni tamamen şok etti. İlk tarih olarak 0'ı kabul etmek istememesine rağmen (bence mantıklı), ayrıca maksimum 10000 kopyalar.
0 int olarak başlangıç_zamanı olarak bu anlaşılabilir olsa da (deneyim vardır), tamamen işlevin aşırı yüklenmesi ve bazı şeylerin derleyicisi tarafından "yanlış anlaşılması" ile ilgilidir. Ama bu yüzden 10.000 bar ayrı bir konudur, buna "milyonda" denir.
10.000 dakikalık çubuklar anladığımız kadarıyla 2011'i geçmeyecek, her şeyi doğru anlarsam Şubat'tan öteye geçmeyecek (ve yukarıdan da anlaşılacağı gibi en az 360.000 yüklenmiş).
not
Aynı zamanda, normal geçişin ve "buggy" geçişin hızı (komut dosyası yalnızca 10.000 çubuk kopyaladığında) önemli ölçüde farklılık gösterir.
PPS
Lütfen yardımın belirli bölümlerine (veya daha doğrusu onlar için örneklere) mantıksal sonlarına bakın, böylece belirsizlik ve diğer "aptalca" durumlar olmaz.
Ek kontroller vb. koymak arzu edilir. Bu durumda, parametrelerin açıklamasında (en azından zaman çerçevesinde ) çapraz referans yoktur ve start_time ve start_pos'un ne tür olduğu açık değildir . Bu tarih saatini anlıyorum (aksi takdirde, derleyici neden start_time olarak 0 kullansın )
Şuna bir bak, bu bir böcek mi yoksa benim sopam mı?
Sıfır çubuğundan grafikte gezinirken, grafik seğirir. Sorunu daha net bir şekilde vurgulamak için gezinme ve güncelleme arasına kasıtlı olarak fişler ekledim. Ancak hata, fişler olmadan da var. ChartNavigate()'in önce grafiği sıfıra ve sonra geri taşıdığı ortaya çıktı. Üstelik bunu her seferinde yapmıyor.
Tehdit en azından ChartNavigate()'i her çağırdığınızda bug'ın olmaması , slipsiz başladığınızda izlenimi veriyor.
Şuna bir bak, bu bir böcek mi yoksa benim sopam mı?
Sıfır çubuğundan grafikte gezinirken, grafik seğirir. Sorunu daha net bir şekilde vurgulamak için gezinme ve güncelleme arasına kasıtlı olarak fişler ekledim. Ancak hata, fişler olmadan da var. ChartNavigate()'in önce grafiği sıfıra ve sonra geri taşıdığı ortaya çıktı. Üstelik bunu her seferinde yapmıyor.
Tehdit en azından ChartNavigate()'i her çağırdığınızda bug'ın olmaması , slipsiz başladığınızda izlenimi veriyor.
Konudaki örneği deneyin ChartNavigate işlevi çalışmıyor, lütfen yardım edin
Baktı ve ne? Bu örnekte benim kodumdan temel olarak farklı olan nedir?
Sadece kodunuzda gezinme bir kez çağrılırken, grafiği her zaman istenen çubukta tutmam gerekiyor (kullanıcı eylemlerinden bağımsız olarak).
Örneğinizi inceledikten sonra, grafiği güncellemeden kodumu çalıştırdım (program hala çok sayıda grafik dönüşümü kullandığından bu benim için önemli olsa da), ancak bu da yardımcı olmadı. Seğirme kalır. Her neyse, aynı noktaya yeniden navigasyon yapılırken, sıfır çubuğuna navigasyon gerçekleşir ve ancak o zaman istenen noktaya navigasyon yapılır.
ZY Geçerli çubuktan navigasyon kullanmak benim için de kabul edilemez, çünkü program çalışırken kullanıcı grafiği yanlışlıkla hareket ettirebilir.
Hikaye tamamen berbat mı?
Baktı ve ne? Bu örnekte benim kodumdan temel olarak farklı olan nedir?
Sadece kodunuzda gezinme bir kez çağrılırken, grafiği her zaman istenen çubukta tutmam gerekiyor (kullanıcı eylemlerinden bağımsız olarak).
Örneğinizi inceledikten sonra, grafiği güncellemeden kodumu çalıştırdım (bu benim için önemli olsa da, program hala çok sayıda grafik dönüşümü kullandığından), ancak bu da yardımcı olmadı. Seğirme kalır. Her neyse, aynı noktaya yeniden navigasyon yapılırken, sıfır çubuğuna navigasyon gerçekleşir ve ancak o zaman istenen noktaya navigasyon yapılır.
ZY Geçerli çubuktan navigasyon kullanmak benim için de kabul edilemez, çünkü program çalışırken kullanıcı grafiği yanlışlıkla hareket ettirebilir.