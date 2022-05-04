Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 620
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir şey hatırladım ama anlayamıyorum. Satış fiyatı seviyesine ulaştığında, bekleyen bir Alış Limiti emrinin açıldığı açıktır. Bu nedenle, şu anda, mevcut Teklif fiyatı , daha önce kullanım fiyatı (yani, uygulama sırasında Sor)-durdurma düzeyi olarak ölçülen SL'den (Teklif'te de yürütülür) kabul edilemez bir mesafede. Bunu açıklamanın tek yolu, uygulama anında Teklifin gerçekleşme fiyatının ne olacağının önceden bilinmemesidir. Niyet buysa - tamam, her şey açık, ayrıntılı yazı için teşekkürler.
Hayır, sen kendin düşünüyorsun.
siparişe bir stoploss koydunuz. o zaman fiyat bu zarar durdurmaya yaklaşır.
Ne de olsa “ayyyyy, fiyat stop seviyesine yaklaştı, stoploss'u acilen hareket ettirmemiz gerekiyor” gibi bir sorunuz yok ))
Ne de olsa “ayyyyyy, fiyat stop seviyesine yaklaştı, stoploss'u acilen hareket ettirmemiz gerekiyor” gibi bir sorunuz yok ))
önce açıklığa kavuşturun.
Alış emirlerindeki duraklardan mı yoksa bekleyen bir alış emrinden mi bahsediyoruz? yoksa konuşma körlere sağır olur.
Yeni yapıda ( 572 ) bulunan yeni mülklerle ilgili ayrıntıları bilmek istiyorum, yani:
6. MQL5: Добавлены свойства торгового инструмента - SYMBOL_SESSION_*.
Yardımda henüz bir açıklama yok, ancak döndürülen tüm değerler sıfır olduğu için kendim çözemedim:
Yeni yapıda ( 572 ) bulunan yeni mülklerle ilgili ayrıntıları bilmek istiyorum, yani:
Yardımda henüz bir açıklama yok, ancak döndürülen tüm değerler sıfır olduğu için kendim çözemedim:
Yardımdaki açıklama zaten hazırlanıyor.
Yeni yapıda ( 572 ) bulunan yeni mülklerle ilgili ayrıntıları bilmek istiyorum, yani:
Yardımda henüz bir açıklama yok, ancak döndürülen tüm değerler sıfır olduğu için kendim çözemedim:
Açıklama, Dokümantasyonun çevrimiçi versiyonunda bulunabilir - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants :
SYMBOL_SESSION_VOLUME
Mevcut oturumdaki toplam işlem hacmi
çift
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
Mevcut oturumdaki toplam ciro
çift
SYMBOL_SESSION_INTEREST
Açık pozisyonların toplam hacmi
çift
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
Şu anki satın alma siparişlerinin toplam hacmi
çift
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
Şu anki satış emirlerinin toplam hacmi
çift
SYMBOL_SESSION_OPEN
Seans açılış fiyatı
çift
SYMBOL_SESSION_CLOSE
Seans kapanış fiyatı
çift
SYMBOL_SESSION_AW
Oturum ağırlıklı ortalama fiyat
çift
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
Geçerli seans için teslimat fiyatı
çift
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
Oturum başına izin verilen minimum fiyat
çift
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
Oturum başına izin verilen maksimum fiyat
çift
Açıklama, Dokümantasyonun çevrimiçi versiyonunda bulunabilir - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants :
İskender 2012.01.11 08:48 #
Teşekkür ederim. Bulmak için siteyi aramaya çalıştım, işe yaramadı.
Şok oldum . Ya çıktı sadece tüm parçayı verir ya da bölme iptal edilmiştir.
Şok oldum . Ya baskı sadece bütün kısmı verir ya da baskı iptal edilmiştir.