Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 620

Yeni yorum
 
-Alexey- :
Bir şey hatırladım ama anlayamıyorum. Satış fiyatı seviyesine ulaştığında, bekleyen bir Alış Limiti emrinin açıldığı açıktır. Bu nedenle, şu anda, mevcut Teklif fiyatı , daha önce kullanım fiyatı (yani, uygulama sırasında Sor)-durdurma düzeyi olarak ölçülen SL'den (Teklif'te de yürütülür) kabul edilemez bir mesafede. Bunu açıklamanın tek yolu, uygulama anında Teklifin gerçekleşme fiyatının ne olacağının önceden bilinmemesidir. Niyet buysa - tamam, her şey açık, ayrıntılı yazı için teşekkürler.

Hayır, sen kendin düşünüyorsun.

siparişe bir stoploss koydunuz. o zaman fiyat bu zarar durdurmaya yaklaşır.

Ne de olsa “ayyyyy, fiyat stop seviyesine yaklaştı, stoploss'u acilen hareket ettirmemiz gerekiyor” gibi bir sorunuz yok ))

 
sergeev :

Ne de olsa “ayyyyyy, fiyat stop seviyesine yaklaştı, stoploss'u acilen hareket ettirmemiz gerekiyor” gibi bir sorunuz yok ))

Nasıl ortaya çıkıyor. Birçok insan tam da bunu yapıyor. :))
 
sergeev :

önce açıklığa kavuşturun.

Alış emirlerindeki duraklardan mı yoksa bekleyen bir alış emrinden mi bahsediyoruz? yoksa konuşma körlere sağır olur.

bir piyasa emri hakkında. muhtemelen artık alakalı değil)
 
ChartPriceOnDropped() ve ChartTimeOnDropped () işlevlerinin göstergelerde de çalışmasını sağlayabilir misiniz?
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartPriceOnDropped
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartPriceOnDropped
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartPriceOnDropped - Документация по MQL5
 

Yeni yapıda ( 572 ) bulunan yeni mülklerle ilgili ayrıntıları bilmek istiyorum, yani:

6. MQL5: Добавлены свойства торгового инструмента - SYMBOL_SESSION_*.

Yardımda henüz bir açıklama yok, ancak döndürülen tüm değerler sıfır olduğu için kendim çözemedim:

 //+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
   Symbol_Session_();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| СВОЙСТВА_SYMBOL_SESSION_*                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void Symbol_Session_()
  {
   int DEALS=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_DEALS);
   int SELL_ORDERS=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS);
   int BUY_ORDERS=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS);
//---
   double AW= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_AW);
   double BUY_ORDERS_VOLUME= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME);
   double CLOSE= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_CLOSE);
   double INTEREST= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_INTEREST);
   double OPEN= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_OPEN);
   double PRICE_LIMIT_MAX= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX);
   double PRICE_LIMIT_MIN= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN);
   double PRICE_SETTLEMENT= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT);
   double SELL_ORDERS_VOLUME= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME);
   double TURNOVER= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_TURNOVER);
   double VOLUME= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_VOLUME);
//---
   Comment ( "SYMBOL_SESSION_*" , "\n" ,
           "--------------------------------------------" , "\n" ,
           "DEALS: " ,DEALS, "\n" ,
           "SELL_ORDERS: " ,SELL_ORDERS, "\n" ,
           "BUY_ORDERS: " ,BUY_ORDERS, "\n" ,
           "AW: " ,AW, "\n" ,
           "BUY_ORDERS_VOLUME: " ,BUY_ORDERS_VOLUME, "\n" ,
           "CLOSE: " ,CLOSE, "\n" ,
           "INTEREST: " ,INTEREST, "\n" ,
           "OPEN: " ,OPEN, "\n" ,
           "PRICE_LIMIT_MAX: " ,PRICE_LIMIT_MAX, "\n" ,
           "PRICE_LIMIT_MIN: " ,PRICE_LIMIT_MIN, "\n" ,
           "PRICE_SETTLEMENT: " ,PRICE_SETTLEMENT, "\n" ,
           "SELL_ORDERS_VOLUME: " ,SELL_ORDERS_VOLUME, "\n" ,
           "TURNOVER: " ,TURNOVER, "\n" ,
           "VOLUME: " ,VOLUME
          );
  }
 
tol64 :

Yeni yapıda ( 572 ) bulunan yeni mülklerle ilgili ayrıntıları bilmek istiyorum, yani:

Yardımda henüz bir açıklama yok, ancak döndürülen tüm değerler sıfır olduğu için kendim çözemedim:

Bu, borsa enstrümanlarının alım satım seansı hakkında bilgidir - Forex için pek geçerli değildir.
Yardımdaki açıklama zaten hazırlanıyor.
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote
  • www.mql5.com
Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote - Документация по MQL5
 
tol64 :

Yeni yapıda ( 572 ) bulunan yeni mülklerle ilgili ayrıntıları bilmek istiyorum, yani:

Yardımda henüz bir açıklama yok, ancak döndürülen tüm değerler sıfır olduğu için kendim çözemedim:

Açıklama, Dokümantasyonun çevrimiçi versiyonunda bulunabilir - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants :

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Mevcut oturumdaki toplam işlem hacmi

çift

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Mevcut oturumdaki toplam ciro

çift

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Açık pozisyonların toplam hacmi

çift

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Şu anki satın alma siparişlerinin toplam hacmi

çift

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Şu anki satış emirlerinin toplam hacmi

çift

SYMBOL_SESSION_OPEN

Seans açılış fiyatı

çift

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Seans kapanış fiyatı

çift

SYMBOL_SESSION_AW

Oturum ağırlıklı ortalama fiyat

çift

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Geçerli seans için teslimat fiyatı

çift

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Oturum başına izin verilen minimum fiyat

çift

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Oturum başına izin verilen maksimum fiyat

çift

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5
 
Rosh :

Açıklama, Dokümantasyonun çevrimiçi versiyonunda bulunabilir - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants :

İskender 2012.01.11 08:48 #

Teşekkür ederim. Bulmak için siteyi aramaya çalıştım, işe yaramadı.

 

Şok oldum . Ya çıktı sadece tüm parçayı verir ya da bölme iptal edilmiştir.

 //| Script program start function                                    |
void OnStart ()
  {
   int i;
   double    a,b ;
   for (i= 0 ;i< 10 ;i++)
      {
         a= 1 / 2 ;
         b= 1 / 2 ;
         Print ( "a=" ,a, " " , "b=" ,b) ;
      }   
  }
 
ivandurak :

Şok oldum . Ya baskı sadece bütün kısmı verir ya da baskı iptal edilmiştir.


öncelikle tamsayıları buna böler ve bir tamsayı alırsınız, tip döküm hakkında bilgi edinin https://www.mql5.com/en/docs/basis/types/casting
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Приведение типов
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Приведение типов
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Приведение типов - Документация по MQL5
1...613614615616617618619620621622623624625626627...3184
Yeni yorum