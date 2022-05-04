Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 578
2) MQL5'te dinamik dizi i'den bir öğeyi kaldırmak için bir işlev var mı (biri - örneğin, dizinin ortasında) ? Değilse, dili kullanarak bunu yapmanın en iyi yolu nedir?
Tünaydın
Lütfen bana bu örnekteki denge/öz sermaye tablosunu nasıl yorumlayacağımı söyleyin.
Neden bir noktada grafikler hemen ayrılıyor, ancak farklı zamanlarda yakınlaşıyor ("y" boyunca bir seviye). Görünen o ki, açılış anında bilançonun artacağını bilmiyor.
Ya da bir şey anlamıyorum.
Teşekkür ederim.
Tamam, konumunuz açık. Aslında, bu notla bitirelim. Sorularıma cevap vermek için harcadığınız zaman için teşekkürler.
Basit bir örnekle açıklayacağım.
Dokuz ayda bir kadın çocuk doğurabilir. Bir ayda dokuz kadın tek çocuk doğurmaz.
Bu, birkaç ardışık onay işaretini birkaç iş parçacığında paralel olarak işleme olasılığı ile ilgilidir. Gerçek şu ki, çoğu durumda bir sonraki onay işaretinin işlenmesinin sonucu, bir sonraki onay işaretinin işlenmesinin sonucunu büyük ölçüde etkiler. Kabaca söylemek gerekirse, 4 iş parçacığında, ilk kene yerine aynı anda 4 işlem işlemi alabilirsiniz.
anlaşmanın açıldığı aynı çubukta, fiyat yükseldi ve anlaşma negatif gitti, ancak kapanmadı - bir düşüş oluştu, sonraki çubuklarda "sağa hareket etti" ve muhtemelen son veya sondan bir öncekine gitti kapanış fiyatından daha düşük ve bu nedenle hisse senedi nihai sonuçtan daha fazla oldu, son çubukta anlaşma kapatıldı ve hisse senedi bakiyeye eşit oldu
ve orada iki anlaşmanız var, biri kar etti ve diğeri sıfıra kapandı, ancak öz sermaye yine de dalgalandı
Bunun için dilde hazır işlevler yoktur, ancak Standart Kitaplık'ta Temel nesne sınıfı CArrayObj
> anlaşmanın açıldığı aynı çubukta, fiyat yükseldi ve anlaşma negatif oldu, ancak kapanmadı - bir düşüş oluştu,
özsermaye ile çekilme, ancak bakiye ile değil. => bakiye aynı satırda olmalıdır (değişmez)
> ve orada iki işleminiz var, biri kar etti, diğeri sıfıra kapandı, ancak öz sermaye yine de dalgalandı
genel olarak bu, sat (satış için pozisyon açma) ve satın alma (satış için pozisyon kapatma ) içeren bir işlemdir.
2. Benim seviyeme düşüyorsun ve züppelik yapmadan benim ve benim gibiler için anlayacağım dilden açıklama yapıyorsun. Tek bir çalıştırma sırasında test cihazında bilgisayarın tam gücünü kullanmak neden imkansız? Aynı konu, olay işleyicilerinin parametreleştirilmesine atfedilebilir.
Ben sadece sana bunu açıklamaya çalıştım. Bir onay işaretinin işlenmesinin sonucu bir sonraki onay işaretinin işlenmesini etkilediğinden, sıralı onay işaretleri paralel olarak işlenemez.
Test cihazının neresinde paralel hesaplama kullanılabilir? Sadece göstergelerin hesaplanmasında . Bir tik işlenirken, sonraki tik(ler)in üzerindeki gösterge değerlerini hesaplıyoruz. Senkronizasyon ve sevkıyatta ölelim ve kazanç elde edemeyelim. Sistem performansını artırmak için çok zaman harcadık (ve hala harcıyoruz) ve dile getirilen fırsatı da değerlendirdik.
Olay işleyicilerini parametrelendirmek biraz farklı bir konudur. Ve henüz parametreli olayları terk etmedik.
çift MathRound (
çift değer // yuvarlatılmış değer
);
Çift hata döndür, ancak uyarılar çok can sıkıcı
tür dönüşümü nedeniyle olası veri kaybı Tester.mqh 192 20
0 hata(lar), 22 uyarı(lar) 1 23
.spz için herhangi bir geçici çözüm var mı?
.spz için herhangi bir geçici çözüm var mı?
Türleri açıkça yayınlayın. O zaman hiçbir uyarı olmayacak.
Onlar.
papaklass :
2. Benim seviyeme düşüyorsun ve züppelik yapmadan benim ve benim gibiler için anlayacağım dilden açıklama yapıyorsun. Tek bir çalıştırma sırasında test cihazında bilgisayarın tam gücünü kullanmak neden imkansız? Aynı konu, olay işleyicilerinin parametreleştirilmesine atfedilebilir.
1. Prensipte parametrelendirme yapılabilir. Doğru, bu geliştiriciler için pahalı ve açıkça bir öncelik değil.
2. Bu orchitekture'da çoklu iş parçacığı gerçekten çalışmayacak. Yalnızca zaman ve diğer kaynaklar açısından pahalı olmakla kalmayacak, aynı zamanda standart bir çözüm biçiminde de bu, çoğu kullanıcı için (açıkça profesyonel programcılar olmayan) birçok soruna yol açacaktır.
Burada ya platformun mimarisini değiştirmek ya da çok hantal ve ek kaynaklar ve teknolojilerle ilişkili bir şey yaratmak gerekiyor.