Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 384

Yeni yorum
 

MT5 build 441'deki hata:

Uzman Danışmanda hata ayıklarken, hata ayıklamadan önce açık araç penceresi yoksa, Uzman Danışmanı kapattıktan sonra, "Piyasa İzleme", "Gezgin" pencerelerinin konumu değişir - ne olursa olsun soldan sağa sıralanırlar başlangıç konumundan. Ayrıca, bu durumda, araç çubukları, başlangıç konumundan bağımsız olarak yukarıdan aşağıya doğru sıralanır:

MT5

Hangi uygun değil. O zaman her şeyi manuel olarak iade etmeniz gerekir.

Evet ve bu soru: EA hata ayıklama modunda strateji test cihazından alıntılar kullanmak mümkün müdür? Mümkünse, nasıl?

Teşekkür ederim!

 
IgnatyevName :

MT5 build 441'deki hata:

Bir Uzman Danışmanda hata ayıklarken, hata ayıklamadan önce açık araç penceresi yoksa, Uzman Danışmanı kapattıktan sonra, "Piyasa İzleme", "Gezgin" pencerelerinin konumu değişir - ne olursa olsun soldan sağa sıralanırlar başlangıç konumundan. Ayrıca, bu durumda araç çubukları, başlangıç konumundan bağımsız olarak yukarıdan aşağıya doğru sıralanır:

1. Bunlar, başlangıçtaki tüm MT4/5 yapılarının hatalarıdır.

2. Hata genellikle derleme sırasında terminalde hızlı bir şekilde F4'e geçildiğinde ortaya çıkar.

3. Görev çubuğundan terminali açtığınızda hata daha az görünür.

İzlenim, pencere ayarları dosyasının (?) yükleme sırasında bir şekilde engellendiği ve terminalin varsayılan panel yerleşim ayarlarını yaptığıdır.

Ayrıca geliştiriciler bu sorunu giderirse sevinirim.

 

Tünaydın!

OnChartEvent() olayları listesinde neden grafik kaydırma olayı olmadığını söyleyebilir misiniz?

Alternatif olarak akla gelen ilk şey OnTimer'da ilk görünen çubuğun numarasını kontrol etmektir ,

ancak 1 saniyelik minimum zamanlayıcı güncelleme süresi göz önüne alındığında, bu seçeneğin fazla "fren" olduğu ortaya çıkıyor.

Daha uygun başka alternatifler var mı ve doğrudan bir kaydırma olayı eklemek mümkün mü?

Fark ettiğim kadarıyla, mql5 yazılım platformu diğer popüler programlama ortamlarının geliştirilmesine benzer şekilde gelişiyor,

ancak hepsinin bir kaydırma olayı vardır.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5
 

Tünaydın!

Bir para biriminde 1 lot açmak için gereken teminat miktarını bulmaya çalışıyorum.

işlevi kullanıyorum:

 SymbolInfoDouble (m_symbol.Name(),SYMBOL_MARGIN_INITIAL);

Ve "EURUSD", "GBPUSD" vb. herhangi bir para birimini kontrol etmedim. İşlev 0 değerini döndürür.

Bu nasıl olabilir!?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5
[Silindi]  
bobsley :

Tünaydın!

Bir para biriminde 1 lot açmak için gereken teminat miktarını bulmaya çalışıyorum.

işlevi kullanıyorum:

Ve "EURUSD", "GBPUSD" vb. herhangi bir para birimini kontrol etmedim. İşlev 0 değerini döndürür.

Bu nasıl olabilir!?

Anladığım kadarıyla, bu kodun alternatifi de MQL4'te 0 döndürüyor.

 //MQL5
SymbolInfoDouble (m_symbol.Name(),SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
//MQL4
MarketInfo ( Symbol (),MODE_MARGININIT);

En azından ne kadar farklı bir değer elde etmeye çalışsam da başaramadım...

Bu geliştiricilerin bir açıklama ve SYMBOL_MARGIN_INITIAL ile çalışma örneği talep etmesi gerekiyor.

 

Öyleyse, MT4 ile bir analoga ihtiyacım var 

MarketInfo( "EURUSD" ,MODE_MARGINREQUIRED);

MT5'te buna benzer bir şey var mı yoksa elle mi saymanız gerekiyor?

 

Forex sembollerinde başlangıç ve bakım marjları kullanılmaz.

Marjı kontrol etmek için OrderCalcMargin'i kullanın.

 
alexey_petrov :

Forex sembollerinde başlangıç ve bakım marjları kullanılmaz.

Marjı kontrol etmek için OrderCalcMargin'i kullanın.

İşte ihtiyacın olan şey!! teşekkür etmek!
 
alexey_petrov :

Forex sembollerinde başlangıç ve bakım marjları kullanılmaz.

Marjı kontrol etmek için OrderCalcMargin'i kullanın.

Kullanmaya çalıştım. Bir hata var:

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Sistem işlevinin çağrılmasına izin verilmiyor


Neyi yanlış yapıyorum?

 double   margin;
bool    res = OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_SELL , "EURUSD" , 1.00 , Bid, margin );
 
Dima_S :

Kullanmaya çalıştım. Bir hata var:

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Sistem işlevinin çağrılmasına izin verilmiyor


Neyi yanlış yapıyorum?

Göstergede mi arıyorsun?
1...377378379380381382383384385386387388389390391...3184
Yeni yorum