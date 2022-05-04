Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 386

İyi günler Sergey Sergeevich, sorun WinXP SP3 32'ye benziyor, bu muhtemelen 13'üncü Cuma günü şerefine :) inşa 448

Yeni yüklenen bir program, herhangi bir gösterge eklerken veya mevcut bir programın parametrelerini değiştirmeye çalışırken uyarı vermeden çöküyor. Eski sürüm birkaç aydır güncellenmedi - iyi çalışıyor, otomatik güncellemeden sonra aynı şekilde çöküyor. Bu aksaklıktan nasıl kurtulabilirim? Otomatik güncellemeler nasıl devre dışı bırakılır - bir sonraki güncellemeden sonra hiçbir şey çalışmadığında aksaklıkların otomatik olarak güncellenmesi mi var?

 

Önceki konuşmacıları destekliyorum.

Pencerenin özelliklerini açmaya çalıştığınızda (en azından menü üzerinden, hatta F8 tuşu ile bile), terminal sessizce kapanır.

448 inşa

 
s2101 :

448 W XP3 32 oluşturun

Bence, bu, hepsinin "en iyi" güncellemesidir.

Maalesef Pazartesi günü hatayı düzeltmeye çalışacağız.

Kurulu antivirüsler (tam sürümler) hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?

 
Yeni bir sürümün doğuşunu beklemek istemeyen, herhangi bir eski sürümden "terminal.exe" dosyasını yenisi yerine yeniden yazmak için alabilir. Güvenlik duvarı ayarlarında, programın güncellendiği 2000 numaralı bağlantı noktasını devre dışı bırakın ve otomatik güncelleme hataları olmadan güvenle kullanın. Diğer her şey çalışıyor.
 
Renat :

Maalesef Pazartesi günü hatayı düzeltmeye çalışacağız.

Kurulu antivirüsler (tam sürümler) hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?

Aynı kano. Standart göstergeler eklenirken terminal yıkılır.


 

Windows XP (32 bit). Kaspersky Internet Security 2010 Sürüm 9.0.0.736 (abcdefg) - Gösterge özelliklerini çağırmaya çalışırken ve grafiğe yeni göstergeler eklerken terminalin 448 yapısı çöküyor

Windows 7 (32 bit) Avira Antivirus Personal - 448 terminal yapısı iyi çalışıyor, göstergeler eklendi, özellikler çağrıldı

Windows XP SP3 MUI (32 bit). Kaspersky Internet Security 2011. 11.0.2.556 (b.c.d) - 448 yapı. Hindiler ekleyerek, grafik özelliklerini çağırmaya çalışırken terminal çöküyor.
 

WinXP'deki düşüşle ilgili sorunu yeniden oluşturdum. Antivirüslerle ilgili değil.

İnceleyip düzelteceğiz.

 

Win XP SP2 aynıdır.

Antivirüs - NOD32. Sürüm 2.51.30

 
Sorun yerelleştirildi, bugün bir güncelleme olacak
