Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 386
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İyi günler Sergey Sergeevich, sorun WinXP SP3 32'ye benziyor, bu muhtemelen 13'üncü Cuma günü şerefine :) inşa 448
Yeni yüklenen bir program, herhangi bir gösterge eklerken veya mevcut bir programın parametrelerini değiştirmeye çalışırken uyarı vermeden çöküyor. Eski sürüm birkaç aydır güncellenmedi - iyi çalışıyor, otomatik güncellemeden sonra aynı şekilde çöküyor. Bu aksaklıktan nasıl kurtulabilirim? Otomatik güncellemeler nasıl devre dışı bırakılır - bir sonraki güncellemeden sonra hiçbir şey çalışmadığında aksaklıkların otomatik olarak güncellenmesi mi var?
Önceki konuşmacıları destekliyorum.
Pencerenin özelliklerini açmaya çalıştığınızda (en azından menü üzerinden, hatta F8 tuşu ile bile), terminal sessizce kapanır.
448 inşa
448 W XP3 32 oluşturun
Bence, bu, hepsinin "en iyi" güncellemesidir.
Maalesef Pazartesi günü hatayı düzeltmeye çalışacağız.
Kurulu antivirüsler (tam sürümler) hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?
Maalesef Pazartesi günü hatayı düzeltmeye çalışacağız.
Kurulu antivirüsler (tam sürümler) hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?
Aynı kano. Standart göstergeler eklenirken terminal yıkılır.
Windows XP (32 bit). Kaspersky Internet Security 2010 Sürüm 9.0.0.736 (abcdefg) - Gösterge özelliklerini çağırmaya çalışırken ve grafiğe yeni göstergeler eklerken terminalin 448 yapısı çöküyor
Windows 7 (32 bit) Avira Antivirus Personal - 448 terminal yapısı iyi çalışıyor, göstergeler eklendi, özellikler çağrıldı
WinXP'deki düşüşle ilgili sorunu yeniden oluşturdum. Antivirüslerle ilgili değil.
İnceleyip düzelteceğiz.
Win XP SP2 aynıdır.
Antivirüs - NOD32. Sürüm 2.51.30