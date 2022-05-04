Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 379
ve mantıklı mı
oranları_toplam BarsCalculated(ich) ile değiştirilsin mi?
düşünme. Tamponun hazır olduğundan emin olmak için daha çok bir servis fişi gibi...
ayrıca, Kopyala, istenen boyutu değil, hesaplandığı kadar veri döndürür.
Gizli değilse hangi şehirdensin?
Bu arada, herhangi bir ek fonksiyon çağırmanız gerekmediğinden emin misiniz?
kitaplıkta hem Refresh hem de BufferResize vardır. Bana öyle geliyor ki normal işleyiş için gerekliler.
Gerekli olan nerede yazıyor?
Farklı versiyonlarda denedim.
Etkisi yok.
Devam ediyoruz....
iIchimoku göstergesinde bir aksaklık var. Göstergem sadece if(tenkan[i]>kijun[i]) değerine bağlı olarak oklar çiziyor. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, oklar yanlış çizilmiş.
Ich_1_f.mq5 dosyasındaki tam kod
Ancak, manuel olarak hesaplarsanız, her şey doğru şekilde görüntülenir.
Ich_1_ok.mq5 dosyasındaki tam kod
dll yazıyoruz:
bağlanıyoruz:
Biz ararız:
şunu elde ederiz:
teoride her iki satır da aynı değeri 153.25 döndürmelidir.
Niye ya?
32 veya 64 bit sürümünde mi?
Her şey çok basit - GetPtrVar( double a) işlevinde, yığındaki değişkenin bir kopyasının adresini alırsınız ve sonra yığın belleğin dağınık parçasını okumaya çalışırsınız.
GetValuePtr'ye yapılan yakın çağrı nedeniyle ilk kez, bozulmamış bir yığından okumak mümkün oldu ve sonraki işlev çağrıları yığını geri dönülmez şekilde bozdu.
Hata yok.
Evet, tam olarak, orada bir yer kazmam gerektiğini hissettim.
dll'de yazman gerekiyor
Ben de fark ettim. Doğru bence:
bağlanıyoruz: