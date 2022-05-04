Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 339
ama kontrol etmek kader değil mi?
Bilginin "hemen bulunamayacağını" belirttim. Cevabı biliyorsanız, bu konuyu yöneten kuralın nerede belirtildiğini söyleyin.
Ah meslektaşım, maymunlar sopayı nasıl kullanacaklarına dair bir rehber arıyor olsalardı, maymunlar yine de böyle yürürlerdi...
tembel olmayın, sadece birkaç parmağınızı zorlamanız ve kodu kontrol etmeniz yeterlidir. Kışın hendek kazmaktan daha zor değil.
Ah meslektaşım, maymunlar sopayı nasıl kullanacaklarına dair bir rehber arıyor olsalardı, maymunlar yine de böyle yürürlerdi...
tembel olmayın, sadece birkaç parmağınızı zorlamanız ve kodu kontrol etmeniz yeterlidir. Kışın bir hendek kazmaktan daha zor değil.
Ah, seni anlıyorum. Bir yıldır, bilimsel dürtme yöntemine bağlılığınız için teşekkür ederim :) Ayrıca, yaklaşık bir yıl önce, (mümkünse) neden temelleri çalışmayı tercih ettiğimi size zaten açıklamıştım. "Birkaç parmağınızı uzatın" gelince - bu durumda gereksiz görünüyor. Çünkü bir kıvrımı zorlamak ve bu kodun yazarının derlemede hiçbir sorunu olmadığını anlamak yeterlidir (aksi takdirde sorusu biraz farklı formüle edilirdi) :) Benim sorum, böyle bir isim kombinasyonunun bakış açısından kabul edilebilir olup olmadığıydı. mimari (cihazlar, fikirler vb.) dil.
...Referans materyallerde herhangi bir kısıtlama bulamadığım için, bu durumda derleyicinin çalışmasının dilin temelleriyle çelişmediği ortaya çıktı.
Klavyemin buggy olup olmadığını veya ME hatası olup olmadığını anlamıyorum.
Bir kod bölümü seçiyorum, Ctrl + V tuşlarına basıyorum ve bölümü panodan bilgi ile değiştirmek yerine bir ek alıyorum.
Aynı çöp ve basit bir setle.
Bir bölüm seçiyorum, herhangi bir tuşa basıyorum ve seçilen bölümün yerini alması gereken anahtar sembolü yerine bir ek alıyorum.
Misal
IM normu. Bir sebep arıyorum ;-)
Niye ya:
535 uzun dgt = SymbolInfoInteger(smb[sayı],SYMBOL_DIGITS);
549 if(dgt == 0){
Print("Satın Al == 0. hata");
dönüş(yanlış);
}
556 sl = MathMin(mrate[1].yüksek - mrate[1].düşük,düzey);
560 Print(" sl =",DoubleToString(sl,dgt));// 1
Print(" sl =",DoubleToString(sl,_Digits));// 2
tip dönüşümü nedeniyle olası veri kaybı ChampionShip2010_v6.mq5 560 49 - bu ilk baskıyı ifade eder.
nerede smb[sayı] - ana grafik dışı döviz çifti
535 satırında long'u int olarak düzeltirsem, yani
535 int dgt = SymbolInfoInteger(smb[sayı],SYMBOL_DIGITS);
tür dönüştürme nedeniyle olası veri kaybı ChampionShip2010_v6.mq5 535 31
Sorun nedir?
Kontrolün sonuçları doğru, ancak kayıtta yok!
-------------------------------------------------- -------
2 çift için lot sayısını kontrol etmek için kod burada
ve işte Print'in ürettiği şey
Bunlar ne tür mucizeler? Birinin diğerinden daha büyük olduğunun görüleceği tek bir an bile yoktu.
Tüm TF'lerde ve hangi sembol olursa olsun.