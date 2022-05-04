Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 166
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hazırda bekletme?
Artık dizüstü bilgisayarlar, uyku/hazırda bekletme modundan anında uyanarak kendi kaynak yöneticilerinin (Windows ayarları ikincildir) altında kendi hayatlarını yaşıyor. Cihazlarıma göre karar veririm.
Bir şey bana bunun doğru olmadığını söylüyor. Dizüstü bilgisayarım da farenin hareketiyle hazırda bekletme modundan çıkmıyor. Tanrı onu korusun, daha fazlasını yakalamaya çalışacağım. Çoğaltmak o kadar kolay değil.
Tırmanırsanız - Servis Masasından geçin .
Bir şey bana bunun doğru olmadığını söylüyor. Dizüstü bilgisayarım da farenin hareketiyle hazırda bekletme modundan çıkmıyor. Tanrı onu korusun, daha fazlasını yakalamaya çalışacağım. Çoğaltmak o kadar kolay değil.
Neden hayatı kendin için zorlaştırıyorsun? İlk olarak, işletim sisteminin olaylarına bir göz atın, işte nasıl uyku moduna geçiyor:
Neden hayatı kendin için zorlaştırıyorsun? İlk olarak, işletim sisteminin olaylarına bir göz atın, işte nasıl uyku moduna geçiyor:
Günlüğü inceledim, ancak şimdi hatanın ortaya çıktığı anı hatırlayamıyorum. Sonuçta, bu mutlaka uykuya geçiş değildir. Böceğin tekrar etmesini beklemek ve hemen dergiye girmek muhtemelen daha iyidir, aksi takdirde her şeyi küreklemelisiniz.
Metinle çalışırken hata.
Metni kombinasyonla (Ctrl + farenin sol tuşu) kopyalarken, özellikler farklı olsa da yazı tipi her zaman Arial'dir.
Tekrar özelliklere, parametrelere basıyorsunuz, yazı tipinin olduğu yerde, tamam'a tıklıyorsunuz, sonra değişiyor.
Aynı hata, bir metin etiketi ile çalışırken ve bir grafik çizerken de var (tarih ölçeği parametreleri kaydedilmiyor, yani onay işareti yok, ancak ölçek orada, tamam parametrelerine tıklıyorsunuz, sonra değişiyor)
Lütfen düzeltin.
Uyarı nedir: "imzalama uyuşmazlığı"?
tüm EA için böyle iki blok ve iki uyarı vardır (CountTry - EA değişkeni)
ExitMain = 0;
while (nExitMain < CountTry)
{
....
}
Uyarı nedir: "başlatılmamış değişkenin olası kullanımı"? yapı 344'te göründü
case yapısında değişkenleri başlattığım yerde bu uyarı çıkıyor, hiçbir şey hakkında 10 uyarım var ....
switch(pType)
{
case 0:
MainPrice = ....;
break;
case 1:
MainPrice = ....;
break;
}
if(MainPrice > .. )
{
....
}
işaret uyuşmazlığı - büyük olasılıkla işaretli ve işaretsiz tamsayıların karıştırılması.
uninialized değişken - başlatılmadığında değişkenin bir geçiş dalına sahip olmasının garanti edildiği anlamına gelir. örneğin, MainPrice'ın açıkça başlatılması (veya bildirilirken açıkça sıfırlanması) gereken anahtarda varsayılan açıkça atlanmıştır.
işaret uyuşmazlığı - büyük olasılıkla işaretli ve işaretsiz tamsayıların karıştırılması.
uninialized değişken - başlatılmadığında değişkenin bir geçiş dalına sahip olmasının garanti edildiği anlamına gelir. örneğin, MainPrice'ın açıkça başlatılması (veya bildirilirken açıkça sıfırlanması) gereken anahtarda varsayılan açıkça atlanmıştır.
Teşekkürler, tüm uyarılar gitti.
1 işaret uyuşmazlığı - yani işaretli ve işaretsiz bir tamsayıydı
2 başlatılmamış değişken - ancak pozisyon türüne bağlı olarak al - 0 veya sat -1 anahtarında yeni başlattım ve varsayılan bir tür gerekli değil ...
2 başlatılmamış değişken - ancak pozisyon türüne bağlı olarak al - 0 veya sat -1 anahtarında yeni başlattım ve varsayılan bir tür gerekli değil ...
Bu insani bir şekilde "gerek yokmuş gibi". Ancak gerçekte, hataya dayanıklı programlar yazmak söz konusu olduğunda çok gereklidir.
MQL5 derleyicisi, her derlemede daha güçlü hale gelir ve tüccarların programlarında ciddi hatalar yakalar. Her ticari C++ derleyicisi, tüm değişken başlatma zincirlerini izleyemez ve bir uyarı veremez.
Bu insani bir şekilde, "gerek yokmuş gibi". Ancak gerçekte, hataya dayanıklı programlar yazmak söz konusu olduğunda çok gereklidir.
MQL5 derleyicisi, her derlemede daha güçlü hale gelir ve tüccarların programlarında ciddi hatalar yakalar. Her ticari C++ derleyicisi, tüm değişken başlatma zincirlerini izleyemez ve bir uyarı veremez.
Tartışmıyorum, sadece benim durumumda olayın iki çeşidi olacağını biliyorum ve buna bağlı olarak başlatıyorum ...
Ama bu harika bir şey... Örneğin, Expert Advisor'da kullanılmayan birkaç değişken buldum)
Bir hata fark ettim (yatırımcı şifresi altında, yapı 342):
Her nasılsa işe yaramadı (kesinlikle bu sadece bir GUI hatası olsa da)
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page159/#comment_28838
344'te de öyle kaldı.
Yine de, OrderCheck'in yakalamadığı haftasonundan sonra off_quotes hakkında bir yorum almak istiyorum - gerekli mi yoksa hala düzeltilebilir mi?