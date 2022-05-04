Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 159
Evet haklısın ve ödeme farkı sadece 200r...
Ancak şimdi tüm gelirler giderleri aşıyor. Ve evlenme zamanı. Aralık ayında patlama, tebrikler, teşekkür ederim))))
Tebrikler!!!
Daha küçük zaman dilimlerinde işaretleme yaparsanız - eski zaman dilimlerinde bir süre yanıp sönmeye başlar - kaybolur ve diskodaki hafif müzik gibi yeniden belirir. Geliştiricilere soru, bu sorunu çözmek mümkün mü?
Uzmanın günlüklerinde böyle bir mesaj ne anlama geliyor?247398240 bayt sızdırılmış bellek
Doğru anladıysam, bu kadar bellek sızdı.
Bu sızıntılara ne sebep olabilir?
Hangi terminal yapısı? Hangi işletim sistemi? Ne bitliği?
Oynatma adımlarının, kaynak kodlarının (varsa) vb. açıklamasını içeren hizmet masasına bir istek yazın.
Göstergemi 64 bit sürüme kopyalıyorum, derliyorum, grafiğe yüklemeye çalışıyorum - yaklaşık 1 saniye düşünüyor, parametre giriş penceresini göstermiyor ve hemen bir hata yazıyor:
Göstergemi 64 bit sürüme kopyalıyorum, derliyorum, grafiğe yüklemeye çalışıyorum - yaklaşık 1 saniye düşünüyor, parametre giriş penceresini göstermiyor ve hemen bir hata yazıyor:
Servis Masasına yazabilir misiniz ? Hatayı düzeltmemize yardımcı olur.
teşekkürler yazdı
PS Cevap - tip döküm nedeniyle bir sonraki sürümde düzeltilecektir
Bunu XP 32 bit'te de gözlemliyorum,
Görünüşe göre, bir grafikte bir çizgi görüntülerken, mevcut grafiğin bölünmesine kadar geçen süreyi normalleştirmeniz gerekir (bu, MQ geliştiricilerine bir ipucudur).
Bir hata fark ettim (yatırımcı şifresi altında, yapı 342):
Her nasılsa işe yaramadı (kesinlikle bu sadece bir GUI hatası olsa da)