Daha küçük zaman dilimlerinde işaretleme yaparsanız - eski zaman dilimlerinde bir süre yanıp sönmeye başlar - kaybolur ve diskodaki hafif müzik gibi yeniden belirir. Geliştiricilere soru, bu sorunu çözmek mümkün mü?

 
owl :

Uzmanın günlüklerinde böyle bir mesaj ne anlama geliyor?

247398240 bayt sızdırılmış bellek

Doğru anladıysam, bu kadar bellek sızdı.

Bu sızıntılara ne sebep olabilir?

Bu, sınıf(lar)ın bir yerde nesnelerinin new operatörü kullanılarak oluşturulduğu ve bu nesnelerin EA/script/gösterge bittiğinde silinmediği ( delete operatörü ) anlamına gelir.
FXTRADECOM :

Hangi terminal yapısı? Hangi işletim sistemi? Ne bitliği?

Oynatma adımlarının, kaynak kodlarının (varsa) vb. açıklamasını içeren hizmet masasına bir istek yazın.

Göstergemi 64 bit sürüme kopyalıyorum, derliyorum, grafiğe yüklemeye çalışıyorum - yaklaşık 1 saniye düşünüyor, parametre giriş penceresini göstermiyor ve hemen bir hata yazıyor:


 
AlexSTAL :

Servis Masasına yazabilir misiniz ? Hatayı düzeltmemize yardımcı olur.
Rosh :
Servis Masasına yazabilir misiniz ? Hatayı düzeltmemize yardımcı olur.

teşekkürler yazdı

PS Cevap - tip döküm nedeniyle bir sonraki sürümde düzeltilecektir

 
FXTRADECOM :

Bunu XP 32 bit'te de gözlemliyorum,

Görünüşe göre, bir grafikte bir çizgi görüntülerken, mevcut grafiğin bölünmesine kadar geçen süreyi normalleştirmeniz gerekir (bu, MQ geliştiricilerine bir ipucudur).

 

Bir hata fark ettim (yatırımcı şifresi altında, yapı 342):

takip eden hata

Her nasılsa işe yaramadı (kesinlikle bu sadece bir GUI hatası olsa da)

