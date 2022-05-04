Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 164

sergey1294 :
Yani, test cihazı, geçmiş çalıştırmaların listesini otomatik olarak "Optimizasyon Sonuçları" sekmesine yüklemeli ve optimizasyona kaldığı yerden devam etmeli mi?
Aşağı yukarı böyle. Test cihazı önce dosya önbelleğine erişir. Test edilen parametre setine karşılık gelen bir giriş varsa, sonuç olarak kullanılır.
 
stringo :
test cihazı\önbellek\<ea_name>.<sembol>.<dönem>.<mod>.xml
Teşekkür ederim!
 

EA başlatmasında bir kod var: 

...
bool    EST;               // EventSetTimer result
...
int OnInit ()
  {
   EST = EventSetTimer ( 3600 );
   if (!EST) {
     Comment ( "Error: EventSetTimer= " , GetLastError ());
     Print ( "Error: EventSetTimer= " , GetLastError ());
     
   }

Birkaç kez 4102 hatası aldım (farklı makinelerde). Ne ile bağlanabilir? 338, 342 oluşturun.

2010 Şampiyonası için Expert Advisor'da da aynı başlatma kullanılmaktadır, böyle bir hata yoktur.

 
Ashes :

https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782
Запуск индикатора по таймеру
Запуск индикатора по таймеру
  • www.mql5.com
} Как можно либо с генерировать событие Calculate либо вызвать функцию OnCalculate(.
 
Kos :
Teşekkür ederim. Koddaki grafiğin hazır olup olmadığını kontrol etmek yerine hiçbir şey bulamamışlar gibi görünüyor ...
 

Aşağıdaki rahatsızlığı (veya hatayı) uzun süredir fark ettim. Optimizasyon için test cihazını çalıştırıyorum ve hemen bilgisayarı terk ediyorum. 5 dk sonra ekran söner (dizüstü bilgisayar bu şekilde yapılandırılır). 30 dakika sonra döneceğim. Optimizasyon sürecinin tüm bu 30 dakika olduğu ortaya çıkıyor. durdu ve sadece ekran açıldıktan sonra devam ediyor. Bu arada, terminal daha önce bu yere düştü.

 
Dizüstü bilgisayar bekleme/hazırda bekleme moduna giriyor gibi görünüyor. Kendi başına, ekranı kapatmak, programların çalışıp çalışmadığını etkilememelidir ...
 
Ashes :
Dizüstü bilgisayar bekleme/hazırda bekleme moduna giriyor gibi görünüyor. Kendi başına, ekranı kapatmak, programların çalışıp çalışmadığını etkilememelidir ...

 
Erm955 :

"5 dakika sonra ekran kararıyor (dizüstü bilgisayar bu şekilde yapılandırılıyor)." 5 dakika sonra ağdan görsel olarak "karartın". 5 dakika sonra "kapatmaktan" farklı mı? Dizüstü bilgisayarın hangi modda çalıştığı yazılmaz - ağdan veya pilden. Güç kaynağı stabil mi?

Egzotik versiyon: güç sorunları -> dizüstü bilgisayar pillere geçer -> uyku moduna geçer.

 
Program durursa, işletim sistemi uykudadır. Başka verilmez.
