Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 164
Yani, test cihazı, geçmiş çalıştırmaların listesini otomatik olarak "Optimizasyon Sonuçları" sekmesine yüklemeli ve optimizasyona kaldığı yerden devam etmeli mi?
test cihazı\önbellek\<ea_name>.<sembol>.<dönem>.<mod>.xml
EA başlatmasında bir kod var:
Birkaç kez 4102 hatası aldım (farklı makinelerde). Ne ile bağlanabilir? 338, 342 oluşturun.
2010 Şampiyonası için Expert Advisor'da da aynı başlatma kullanılmaktadır, böyle bir hata yoktur.
https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782
Aşağıdaki rahatsızlığı (veya hatayı) uzun süredir fark ettim. Optimizasyon için test cihazını çalıştırıyorum ve hemen bilgisayarı terk ediyorum. 5 dk sonra ekran söner (dizüstü bilgisayar bu şekilde yapılandırılır). 30 dakika sonra döneceğim. Optimizasyon sürecinin tüm bu 30 dakika olduğu ortaya çıkıyor. durdu ve sadece ekran açıldıktan sonra devam ediyor. Bu arada, terminal daha önce bu yere düştü.
Dizüstü bilgisayar bekleme/hazırda bekleme moduna giriyor gibi görünüyor. Kendi başına, ekranı kapatmak, programların çalışıp çalışmadığını etkilememelidir ...
"5 dakika sonra ekran kararıyor (dizüstü bilgisayar bu şekilde yapılandırılıyor)." 5 dakika sonra ağdan görsel olarak "karartın". 5 dakika sonra "kapatmaktan" farklı mı? Dizüstü bilgisayarın hangi modda çalıştığı yazılmaz - ağdan veya pilden. Güç kaynağı stabil mi?
Egzotik versiyon: güç sorunları -> dizüstü bilgisayar pillere geçer -> uyku moduna geçer.