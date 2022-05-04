Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 160

Bir dosyaya dizi nasıl yazılır ? Neyi yanlış yapıyorum?

 void OnStart () {
   string Arr[ 2 ];
   Arr[ 0 ]= "test string 1" ;
   Arr[ 1 ]= "test string 2" ;
   int handle= FileOpen ( "test_file.txt" , FILE_BIN | FILE_WRITE );
   FileWriteArray (handle,Arr);
   FileClose (handle);
}

Sonuç boş bir dosyadır. 342 oluşturun.

 

Google Chrome tarayıcımda butonlardaki yazı tipleri "uçtu" :(. ne yapmalı?

 
EvgeTrofi :

Kılavuzu kendi bağlantınızdan okuyun:

FileWriteArray

Dizeler dışında herhangi bir türdeki dizileri bir BIN dosyasına yazar (dizeler ve dinamik diziler içermeyen bir yapı dizisi olabilir).

 
AlexSTAL :

Kılavuzu kendi bağlantınızdan okuyun:

Bu onun bağlantısı değil. Bu forum motorunun kendisi tanıdık kelimelere ve ifadelere bağlantılar koyar.
 
EvgeTrofi :

Lütfen Chrome'un tam sürümünü (yaklaşık penceresinden) ve işletim sistemini belirtin. Ve ayrıca düğmeler hangi biçimde bu kadar çarpıktı.
 
PVOID :
Lütfen Chrome'un tam sürümünü (yaklaşık penceresinden) ve işletim sistemini belirtin. Ve ayrıca düğmeler hangi biçimde bu kadar çarpıktı.

 

Her şey restore edildi. Teşekkür ederim! Ne olduğunu bilmiyorum. Chrome Sürümü 6.0.472.63

AlexSTAL :


Teşekkür ederim! Bilgisizleri bağışla. kılavuzu okuyamıyorum :)

 

Varsayılan klasöre giden yol nasıl doğru yazılır (örneğin, bir komut dosyasında)

şöyle yazıyorum:

 input string Path = "D:\test" ;

Şu şekilde çıkıyor:


 
EvgeTrofi :

Son olarak kılavuzu okuyun:

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst

Böyle bir resim görüyorum. 13'ün üzerindeki çubuğun tarihi 2010.10.12 olarak gösterilir.

İşte doğru bilgi:

Ve işte önceki tarihe sahip bir sonraki çubuk:

 
gpwr :

Böyle bir resim görüyorum. 13'ün üzerindeki çubuğun tarihi 2010.10.12 olarak gösterilir.

İşte doğru bilgi:

Ve işte önceki tarihe sahip bir sonraki çubuk:

Daha önceki eylemler nelerdi?

Güncelleme yardımcı olur mu?

