Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 160
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir dosyaya dizi nasıl yazılır ? Neyi yanlış yapıyorum?
Sonuç boş bir dosyadır. 342 oluşturun.
Google Chrome tarayıcımda butonlardaki yazı tipleri "uçtu" :(. ne yapmalı?
Bir dosyaya dizi nasıl yazılır ? Neyi yanlış yapıyorum?
Sonuç boş bir dosyadır. 342 oluşturun.
Kılavuzu kendi bağlantınızdan okuyun:
FileWriteArray
Dizeler dışında herhangi bir türdeki dizileri bir BIN dosyasına yazar (dizeler ve dinamik diziler içermeyen bir yapı dizisi olabilir).
Kılavuzu kendi bağlantınızdan okuyun:...
Google Chrome tarayıcımda butonlardaki yazı tipleri "uçtu" :(. ne yapmalı?
Lütfen Chrome'un tam sürümünü (yaklaşık penceresinden) ve işletim sistemini belirtin. Ve ayrıca düğmeler hangi biçimde bu kadar çarpıktı.
Her şey restore edildi. Teşekkür ederim! Ne olduğunu bilmiyorum. Chrome Sürümü 6.0.472.63
Teşekkür ederim! Bilgisizleri bağışla. kılavuzu okuyamıyorum :)
Varsayılan klasöre giden yol nasıl doğru yazılır (örneğin, bir komut dosyasında)
şöyle yazıyorum:
Şu şekilde çıkıyor:
Varsayılan klasöre giden yol nasıl doğru yazılır (örneğin, bir komut dosyasında)
şöyle yazıyorum:
Şu şekilde çıkıyor:
Son olarak kılavuzu okuyun:
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst
Böyle bir resim görüyorum. 13'ün üzerindeki çubuğun tarihi 2010.10.12 olarak gösterilir.
İşte doğru bilgi:
Ve işte önceki tarihe sahip bir sonraki çubuk:
Böyle bir resim görüyorum. 13'ün üzerindeki çubuğun tarihi 2010.10.12 olarak gösterilir.
İşte doğru bilgi:
Ve işte önceki tarihe sahip bir sonraki çubuk:
Daha önceki eylemler nelerdi?
Güncelleme yardımcı olur mu?