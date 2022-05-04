Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 154
Bazı nedenlerden dolayı, standart kullanılarak göstergeden veri almak mümkün değildir. İşte komut dosyası:
İşte çalışmasının sonucu:
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 9 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 8 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 7 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 6 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 5 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 4 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 3 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 2 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 1 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 0 ] = 1.797693134862316e+308
Değerler yerine, muhtemelen EMPTY_VALUE verilir.
Neyi yanlış yapıyorum?
eklemeyi deneyin
price_source.Refresh(- 1 );
veri istemeden önce.
Teşekkürler, yardımcı oldu. Bunun kılavuzda olması güzel olurdu.
void CIndicator::Refresh (int bayrakları)Yani, bayrakların yenilenmekte olan zaman çerçevelerinin ikili bir maskesi olduğunu anlıyorum? -1 ise, tüm TF'ler güncellendi mi?
Aynen öyle. Nesne görünürlük sabitlerini kullanabilirsiniz.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/visible
Bir şey anlamadım, kaçırmış olmalıyım. Bu:
iyi derler. Böyle mi olmalı?
Anladığım kadarıyla, optimize edici yöntemi derlemeden önce bile kullanılmadığı için kesiyor ve sonuç olarak 111 hata mesajı verilmiyor.
+ Ayrıca, uygulama hataları olan kullanılmayan yöntemler de mesajsız derlenir.
https://www.mql5.com/en/forum/2172/page1
Başka bir sorun çıktı.
Diziler yalnızca göstergenin başlangıcında başlatılır
Bu, standart zikzaktaki bir tür hatayla ilişkilidir:
https://www.mql5.com/ru/forum/2172/page1
Evet, mesajlarınızı gördük.
Tekrar etmeye çalışıyoruz.
Bu, standart zikzaktaki bazı hatalarla ilişkilidir: