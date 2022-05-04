Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 154

Bazı nedenlerden dolayı, standart kullanılarak göstergeden veri almak mümkün değildir. İşte komut dosyası:

 //---------------------------------------------------------------------
#include  <Indicators\Trend.mqh>
//---------------------------------------------------------------------
CiSAR  price_source;
//---------------------------------------------------------------------
void
OnStart ( )
{
  if ( price_source.Create( Symbol ( ), PERIOD_CURRENT , 0.01 , 0.2 ) == true )
  {
    for ( int i = 0 ; i < 10 ; i++ )
    {
      Print ( "Price[ " , i, " ] = " , price_source.Main( i ));
    }
  }
}
//---------------------------------------------------------------------

İşte çalışmasının sonucu:

2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 9 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 8 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 7 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 6 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 5 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 4 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 3 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 2 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 1 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 Test Göstergesi (AUDUSD,H1) Fiyat[ 0 ] = 1.797693134862316e+308

Değerler yerine, muhtemelen EMPTY_VALUE verilir.

Dima_S :


Neyi yanlış yapıyorum?


eklemeyi deneyin 

price_source.Refresh(- 1 );


Teşekkürler, yardımcı oldu. Bunun kılavuzda olması güzel olurdu.

void CIndicator::Refresh (int bayrakları)

Dima_S :
Yani, bayrakların yenilenmekte olan zaman çerçevelerinin ikili bir maskesi olduğunu anlıyorum? -1 ise, tüm TF'ler güncellendi mi?

Aynen öyle. Nesne görünürlük sabitlerini kullanabilirsiniz.

[Silindi]  

Bir şey anlamadım, kaçırmış olmalıyım. Bu:

 class dfgdfg
{                                
   void sgsfd();
};

iyi derler. Böyle mi olmalı?

Anladığım kadarıyla, optimize edici yöntemi derlemeden önce bile kullanılmadığı için kesiyor ve sonuç olarak 111 hata mesajı verilmiyor.

Benim sorunumla ilgilenen var mı?

Başka bir sorun çıktı.

Diziler yalnızca göstergenin başlangıcında başlatılır

MT 5, proxy'ler aracılığıyla çalışmaz (http,socks 4.5) Build 328. Aynı zamanda, MT 4 bu proxy'ler aracılığıyla sorunsuz çalışır.
 
AlexSTAL :

Benim sorunumla ilgilenen var mı?

https://www.mql5.com/ru/forum/2172/page1

Evet, mesajlarınızı gördük.

AlexSTAL :

Başka bir sorun çıktı.

Diziler yalnızca göstergenin başlangıcında başlatılır

Bu, standart zikzaktaki bazı hatalarla ilişkilidir:


Bir Bellek istisnası aldığınızda, terminal ile devam etmenin bir anlamı yoktur. En mantıklısı, terminali yeniden başlatmak ve neden bu kadar çok bellek aldığını anlamak ve iştahı azaltmaya çalışmaktır.
