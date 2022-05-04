Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 152
Tam olarak nerede?
Çok teşekkür ederim, çok uygun! ))
Mesaj için teşekkürler.
Aslında, ilk başta bir proxy kullanmadan bağlanma ve yardım indirme girişimi vardır. Proxy ayarları yalnızca doğrudan bağlantı başarısız olduğunda kullanılır.
izleyecek.
ayy.. ne mucizeleri? takip yasak mı? :)
Ve mt4'te olduğu gibi, tüm kod bir bakışta olduğu için utanç verici olacak ...
Sevgili geliştiriciler, umarım MQL5 programlarını geri derlememeye özen göstermişsinizdir?
Ve mt4'te olduğu gibi tüm kodlar bir bakışta olduğu için utanç verici olacak ...
Bu nedenle geliştiriciler, bazı kişilerin talep ettiği gibi satır içi DLL hata ayıklaması yapmaz. Evet, kod çözücü görünmez.
Ve hata ayıklamadan bile MT4'te göründü :)
Geliştiricilerin yazdığı gibi, MT4'te DLL hata ayıklamasına izin verdiler ve hemen bir kod çözücü ortaya çıktı. Kod koruması, MQL5'teki ana odak noktasıdır.
Umalım ki çalışmalarımız korunmuştur! :)
Tünaydın!
Ve bir blok içinde bildirilen bir değişkeni nasıl yapabilirsiniz , y'yi diğer blok x'te görüyor musunuz?