alexvd :
Tam olarak nerede?
 
2 MQ Son zamanlarda nihayet standart kitaplığı denedi !!! Özellikle diziler ve ticaret işlemleri.

Çok teşekkür ederim, çok uygun! ))

 
gwend :

Mesaj için teşekkürler.

Aslında, ilk başta bir proxy kullanmadan bağlanma ve yardım indirme girişimi vardır. Proxy ayarları yalnızca doğrudan bağlantı başarısız olduğunda kullanılır.

izleyecek.

Ve ne, güvenlik duvarı ilk denemeyi yakalar ve ilk kez ikinciyi atlar. ))
 
EQU :

ayy.. ne mucizeleri? takip yasak mı? :)


Bir dakika içinde sunucudan yanıt gelmedi.
 
Sevgili geliştiriciler, umarım MQL5 programlarını geri derlememeye özen göstermişsinizdir?
Ve mt4'te olduğu gibi, tüm kod bir bakışta olduğu için utanç verici olacak ...
 
mrProF :
Bu nedenle geliştiriciler, bazı kişilerin talep ettiği gibi satır içi DLL hata ayıklaması yapmaz. Evet, kod çözücü görünmez.
 
sergey1294 :
Ve hata ayıklamadan bile MT4'te göründü :)
Umalım ki çalışmalarımız korunmuştur! :)
 
mrProF :
Geliştiricilerin yazdığı gibi, MT4'te DLL hata ayıklamasına izin verdiler ve hemen bir kod çözücü ortaya çıktı. Kod koruması, MQL5'teki ana odak noktasıdır.
sergey1294 :
mrProF :
MT4'te diğer yazılımlarda kod hatalarını ayıklamak mümkündür. Anladığım kadarıyla yeni sürüm bu özelliği desteklemiyor...
 

Tünaydın!

Ve bir blok içinde bildirilen bir değişkeni nasıl yapabilirsiniz , y'yi diğer blok x'te görüyor musunuz?

