Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 151
Bunun için sitede başka bir bölüm var.
Güvenilirlik verileri güncellemesini kontrol etmeden neden bahsediyorsunuz? Kodunuz, gecikme süresi geçtikten sonra kapanışın bir dönüş olmayacağını garanti ediyor mu?
Koşul yeni bir kene ile karşılanana kadar. Kabul edilir - kod gerekli değildir. Fantezileriniz olumsuz - bu, FSE'nin kilitlendiği ve hiçbir kodun kaydedilmediği anlamına gelir.. Doğru, çünkü nefih, retcode boşuna yok.
Evet, bu yaklaşımda karmaşık bir şey yok: işlemin tamamlanmasını veya talebin reddedilmesini bekliyoruz, seçenekler olabilir.
Başka bir şeyle ilgileniyorum: Sunucu, diyelim ki, bir araç için bir düzine isteği gecikmeden tolere edecek mi?
Bugün terminali başlatıyorum ve .....
1. 150 metreden indirilen bir şey
2. 1'den sonra, diskte sert bir şey dönüştürülür.
3. 1. ve 2. CPU yükünden sonra >%80
4. beklemek...
??????
...yani FSE takılıyor ve hiçbir kod kaydedilmeyecek.. Doğru, çünkü nefih, retcode boşuna yok.
geliştiriciler
MQL yardımında, "İşaretçi" sekmesinde ENUM_CHART_VOLUME_MODE yok. Lütfen ekleyin...
Yanlışlıkla küçük bir kusur buldu:
- Araçlar paneli genişletildiğinde:
- panel daraltıldığında:
Alttaki resimde karlar gösterilirken, bir takasın varlığı dikkate alınmamış gibi görünüyor.
Hepsi IMHO.
Mesaj için teşekkürler.
Bir sonraki derlemede düzeltilecektir.
ayy.. ne mucizeleri? takip yasak mı? :)Sütunları otomatik boyutlandır, lütfen kontrol edin.. Nerede boş - nerede yoğun..
ayy.. ne mucizeleri? takip yasak?? :)
Teşekkürler - kontrol edeceğiz.
Sütunları otomatik boyutlandır, lütfen kontrol edin.. Nerede boş - nerede yoğun..
Metaeditor ve metatrader 5, köklü proxy sunucu ayarlarına (uydu İnternet) rağmen, karadan yardım yüklenir.
Kurulum terminali ayrıca "toprak" üzerinden indirilir. FreeCup programı aracılığıyla atladım.
Mesaj için teşekkürler.
Aslında, ilk başta bir proxy kullanmadan bağlanma ve yardım indirme girişimi vardır. Proxy ayarları yalnızca doğrudan bağlantı başarısız olduğunda kullanılır.
izleyecek.