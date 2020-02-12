Kayıpsız MetaTrader 5'e geçmeme yardım et - sayfa 7

Yeni yorum
 

Göstergeler oklarla çevrildi mi?

Bunu tercüme etmemi isteyebilir miyim: https://www.mql5.com/en/code/8329

 

Her nasılsa, bilgi, sistem yöneticisinin (yapı 299'da) gününe kadar gösterge hata ayıklayıcısını açtıkları fark edilmeden geçti.

8. MQL5: Özel göstergelerde hata ayıklama özelliği eklendi.

https://www.mql5.com/ru/forum/23/page7/#comment_12788

 

İlk göstergeyi mql5'te yazmaya/yeniden yapmaya çalıştım, benim için ne kadar zor olacağını beklemiyordum bile :(

lütfen yeniden yapmama yardım et https://www.mql5.com/en/code/9397

mql5'te, bu iClose'u nereden bulabileceğimi ben bile anlamıyorum

şimdiden teşekkürler

 
IgorM :

mql5'te, bu iClose'u nereden bulabileceğimi ben bile anlamıyorum

şimdiden teşekkürler

Göstergeler bölümündeki makaleleri okuyun
 
Rosh :
Göstergeler bölümündeki makaleleri okuyun

ATP, güzel bir örnek buldum https://www.mql5.com/en/articles/83

ancak şimdi mql5 yapısı kafa karıştırıyor: 

...
if (EUR){copied= CopyClose ( "EURUSD" , PERIOD_CURRENT , 0 ,shiftbars,EURUSD); if (copied==- 1 ){f_comment( "Ждите...EURUSD" ); return ( 0 );}}
...

Kapanış fiyatları hakkında veri almak için, geçmiş verileri sürekli olarak EURUSD[] alıcı dizisine kopyalamanız gerektiği ve gösterge zaten hesaplanmış ve çizilmişse, girdiyi kopyalamaya gerek olmadığı ortaya çıktı shiftbars=500 ;

gereksiz yeniden hesaplamalar ve fazla bellek tahsisi olmadan en iyi şekilde nasıl yapılacağını karıştıran / yanıltan şey budur

Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов
Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов
  • 2010.05.17
  • Alexey Klenov
  • www.mql5.com
В последнее время возрос интерес к кластерному анализу рынка FOREX. MQL5 открывает новые возможности исследования закономерностей движения валютных пар. Важным преимуществом MQL5, по сравнению с MQL4, является возможность использования неограниченного количества индикаторных буферов. В данной статье описан пример построения мультивалютного индикатора.
 
Kareon :

Merhaba!

Gerçekten MQL5'te CCFp göstergesine sahip olmak istiyorum. Yakın zamanda Vinin https://www.mql5.com/ru/code/9568 tarafından optimize edildi. MQL5 için kendim yapmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Belki birisi yardım edebilir?

Tutmak. Herkesin teste katılmasını rica ediyorum.

ccfp

Dosyalar:
ccfp.mq5  8 kb
 

mesajda çıkan hata hakkında bilgiyi nerede bulacağımı söyle? Örneğin:

2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) 'trend_v3_5.mq5' içinde dizi aralık dışında (81.9)

 
m_a_sim :

mesajda çıkan hata hakkında bilgiyi nerede bulacağımı söyle? Örneğin:

2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) 'trend_v3_5.mq5' içinde dizi aralık dışında (81.9)

bu satır, kodun 81 numaralı satırda hata yaptığını, özellikle dizinin yanlış kullanıldığını, kelimenin tam anlamıyla çevrilirse, bu , dizinin ötesine geçtiğiniz anlamına gelir, yani var olmayan bir dizi hücresine döndünüz
[Silindi]  

Zamanı olan arkadaşlar bu linki takip edin https://www.mql5.com/en/forum/2015

Teşekkür ederim.

 

Profesyonel bir forumda kimse basit bir soruya cevap veremez mi? ! Dönem dönüştürücü göstergesi aracılığıyla MT5'e standart olmayan birkaç dönem daha eklemek mümkün müdür?

Dosyalar:
Period_Converter_Opt.zip  6 kb
1234567891011121314...21
Yeni yorum