Göstergeler oklarla çevrildi mi?
Bunu tercüme etmemi isteyebilir miyim: https://www.mql5.com/en/code/8329
Her nasılsa, bilgi, sistem yöneticisinin (yapı 299'da) gününe kadar gösterge hata ayıklayıcısını açtıkları fark edilmeden geçti.
8. MQL5: Özel göstergelerde hata ayıklama özelliği eklendi.
https://www.mql5.com/ru/forum/23/page7/#comment_12788
İlk göstergeyi mql5'te yazmaya/yeniden yapmaya çalıştım, benim için ne kadar zor olacağını beklemiyordum bile :(
lütfen yeniden yapmama yardım et https://www.mql5.com/en/code/9397
mql5'te, bu iClose'u nereden bulabileceğimi ben bile anlamıyorum
şimdiden teşekkürler
Göstergeler bölümündeki makaleleri okuyun
ATP, güzel bir örnek buldum https://www.mql5.com/en/articles/83
ancak şimdi mql5 yapısı kafa karıştırıyor:
Kapanış fiyatları hakkında veri almak için, geçmiş verileri sürekli olarak EURUSD[] alıcı dizisine kopyalamanız gerektiği ve gösterge zaten hesaplanmış ve çizilmişse, girdiyi kopyalamaya gerek olmadığı ortaya çıktı shiftbars=500 ;
gereksiz yeniden hesaplamalar ve fazla bellek tahsisi olmadan en iyi şekilde nasıl yapılacağını karıştıran / yanıltan şey budur
Merhaba!
Gerçekten MQL5'te CCFp göstergesine sahip olmak istiyorum. Yakın zamanda Vinin https://www.mql5.com/ru/code/9568 tarafından optimize edildi. MQL5 için kendim yapmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Belki birisi yardım edebilir?
Tutmak. Herkesin teste katılmasını rica ediyorum.
mesajda çıkan hata hakkında bilgiyi nerede bulacağımı söyle? Örneğin:
2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) 'trend_v3_5.mq5' içinde dizi aralık dışında (81.9)
Zamanı olan arkadaşlar bu linki takip edin https://www.mql5.com/en/forum/2015
Teşekkür ederim.
Profesyonel bir forumda kimse basit bir soruya cevap veremez mi? ! Dönem dönüştürücü göstergesi aracılığıyla MT5'e standart olmayan birkaç dönem daha eklemek mümkün müdür?