Kayıpsız MetaTrader 5'e geçmeme yardım et
Umarım çoğunuz MT5'te programlamayı çoktan anlamışsınızdır.
Ne yazık ki, programlama bilgeliğini kavramak için herkese verilmez.
MT4'ün varlığı sırasında iyi göstergeler oluşturulmuştur. Sanırım birileri onları MT5 platformuna aktarmak istiyor
Umarım burada yardım bulabilirsin
MT5'e aktarmak istediğim göstergeleri içeren bir dosya ekliyorum
Önce gitti: Matematiksel Murray çizgileri (destek ve direnç) https://www.mql5.com/ru/code/101
Başkaları olacak ;)
- oylar: 14
- 2010.04.20
- Dmitry
- www.mql5.com
Önce gitti: Matematiksel Murray çizgileri (destek ve direnç) https://www.mql5.com/ru/code/101
Başkaları olacak ;)
Herkese iyi günler.
Bu konunun yazarına katılıyorum. Uzmanlardan Gartley gösterge kodunu mql4'ten MQL5'e yeniden düzenlemelerini istiyorum
MT5'te pozisyon açmak ve hedefler belirlemek için göstergeye ihtiyacım var.
O olmadan - eller olmadan! Kod büyük, ama buna değer!
Çok teşekkürler!!! Devam etmeyi dört gözle bekliyorum
Devam ediyoruz:
Pivot_ESAZ_Day_GMT.mq5 saldırısında
Yine nesne kullanmadan, dün, dünden önceki gün vb. son bir mumda köşe yok (her şey arabellekte, küçük zaman dilimlerinde neredeyse görünmez :)). Geçerli gün için normal olarak görüntülenir. Her şey GMT'ye dayanmaktadır.
Haftalık olarak soru şudur: 5 iş günü veya tüm hafta oranında yapmak, köşegenlerin eğimini büyük ölçüde etkiler.
Murray seviyelerinin yöntemlerini ve uygulamalarını iyi bilmiyorum, bana literatürü anlat
yakın zamanda stokastik motoru gerçekleştirmeyi bitirdi.
ps ve bir pivot aramak ilginçti
ama Gartley 222 ve Pessavento'yu yakından tanıyorum ve çalışmalarına pek de meyilli değilim.
Murray seviyelerinin yöntemlerini ve uygulamalarını iyi bilmiyorum, bana literatürü anlat
yakın zamanda stokastik motoru gerçekleştirmeyi bitirdi.
ps ve bir pivot aramak ilginçti
Murray ile ilgili olarak, hindiyi yeniden yazdım, google'a baksan iyi olur
Pivot ile ilgili olarak, bu standart olmayan bir pivottur, bir strateji için tasarlanmıştır, tartışma forumda yapıldı http://goodservice.su/forum/25-3550-1 , içinde sadece sarı pivot doğrudur.
Murray seviyelerinin yöntemlerini ve uygulamalarını iyi bilmiyorum, bana literatürü anlat
ilk olarak, MT4 için göstergedeki yorumlarda yazılmıştır - oku
ikincisi burada: http://www.murreymath.com/
