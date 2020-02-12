Kayıpsız MetaTrader 5'e geçmeme yardım et

Umarım çoğunuz MT5'te programlamayı çoktan anlamışsınızdır.

Ne yazık ki, programlama bilgeliğini kavramak için herkese verilmez.

MT4'ün varlığı sırasında iyi göstergeler oluşturulmuştur. Sanırım birileri onları MT5 platformuna aktarmak istiyor

Umarım burada yardım bulabilirsin

MT5'e aktarmak istediğim göstergeleri içeren bir dosya ekliyorum

Dosyalar:
ind_4.rar  8 kb
 
nei писал(а) :

Önce gitti: Matematiksel Murray çizgileri (destek ve direnç) https://www.mql5.com/ru/code/101

Başkaları olacak ;)

Математические линии Мюррея (поддержка и сопротивление)
Математические линии Мюррея (поддержка и сопротивление)
  • oylar: 14
  • 2010.04.20
  • Dmitry
  • www.mql5.com
Индикатор строит математические линии Мюррея (Murrey Math Lines) на всей доступной истории без использования объектов.
 
vdv2001 писал(а) :

Çok teşekkürler!!! Devam etmeyi dört gözle bekliyorum
 

Herkese iyi günler.

Bu konunun yazarına katılıyorum. Uzmanlardan Gartley gösterge kodunu mql4'ten MQL5'e yeniden düzenlemelerini istiyorum

MT5'te pozisyon açmak ve hedefler belirlemek için göstergeye ihtiyacım var.

O olmadan - eller olmadan! Kod büyük, ama buna değer!

 
İşte Gartley göstergesi (indirildi).
Dosyalar:
gartley_v102.rar  18 kb
 
Devam ediyoruz:

Pivot_ESAZ_Day_GMT.mq5 saldırısında

Yine nesne kullanmadan, dün, dünden önceki gün vb. son bir mumda köşe yok (her şey arabellekte, küçük zaman dilimlerinde neredeyse görünmez :)). Geçerli gün için normal olarak görüntülenir. Her şey GMT'ye dayanmaktadır.

Haftalık olarak soru şudur: 5 iş günü veya tüm hafta oranında yapmak, köşegenlerin eğimini büyük ölçüde etkiler.

Dosyalar:
pivot_esaz_day_gmt.mq5  16 kb
 
muhtemelen bu parametreyi optimizasyon için kullanılabilir hale getirmeye değer
 

Murray seviyelerinin yöntemlerini ve uygulamalarını iyi bilmiyorum, bana literatürü anlat

yakın zamanda stokastik motoru gerçekleştirmeyi bitirdi.


ps ve bir pivot aramak ilginçti

 

ama Gartley 222 ve Pessavento'yu yakından tanıyorum ve çalışmalarına pek de meyilli değilim.

 
Murray ile ilgili olarak, hindiyi yeniden yazdım, google'a baksan iyi olur

Pivot ile ilgili olarak, bu standart olmayan bir pivottur, bir strateji için tasarlanmıştır, tartışma forumda yapıldı http://goodservice.su/forum/25-3550-1 , içinde sadece sarı pivot doğrudur.

 
ilk olarak, MT4 için göstergedeki yorumlarda yazılmıştır - oku

ikincisi burada: http://www.murreymath.com/


