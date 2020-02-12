Kayıpsız MetaTrader 5'e geçmeme yardım et - sayfa 6
Çok teşekkürler
İkincisi hazır, bu kadar uzun sürdüğü için üzgünüm, bir hafta bilgisayara yaklaşma fırsatı yoktu.
vdv2001 için
Belki geç kaldım elbette, ama yine de bu üç göstergeyi MKL 5'e çevirmek mümkünse sormak istiyorum, ikisi Rosh tarafından yapıldı. Ne yazık ki, ben kendim programlamada tam bir acemiyim.
İkincisi hazır, bu kadar uzun sürdüğü için üzgünüm, bir hafta boyunca bilgisayara yaklaşma fırsatı olmadı.
iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin);
iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd);
dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
Bu kod MT5'te nasıl yazılır?
Forumda iBarShift prosedürünü buldum, ancak derleyici TFMigrate işlevine bunun var olmadığına yemin ediyor:
int iBarShift( string symbol,
int tf,
datetime time,
bool exact=false)
{
if (time< 0 ) return (- 1 );
ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf);
datetime Arr[],time1;
CopyTime (symbol,timeframe, 0 , 1 ,Arr);
time1=Arr[ 0 ];
if ( CopyTime (symbol,timeframe,time,time1,Arr)> 0 )
{
if ( ArraySize (Arr)> 2 ) return ( ArraySize (Arr)- 1 );
if (time<time1) return ( 1 );
else return ( 0 );
}
else return (- 1 );
}
Lütfen Çoklu Alet göstergesini veya benzerini bir aletin tablosunu diğerinin üzerine bindirmek için yeniden yazın.
Çok gerekli göstergeler, mt 5'te benzer bir şey yapmak mümkün mü?
