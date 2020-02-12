Kayıpsız MetaTrader 5'e geçmeme yardım et - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir dizinin transferi ile her şey basittir, belirli bir boyutu belirtmeniz gerekir.
ya da en azından
O zaman hindiyi kendisi mi yok edecek yoksa nişanlanacak mı?
Kendiniz deneyin, yapamazsanız size daha sonra yardımcı olacağım (birkaç üç gün içinde).
Yapabiliyorsan, yapamıyorsan yaz!
Belirli bir hata yok, ancak çizmiyor. İşini başarmak mümkün olmamakla birlikte, 343. satırda sıfıra bölme çıkıyor. Daha derine inmeniz veya başka bir uygulama yöntemi aramanız gerekir.
Tamam, aldığım PM'ye gittik, çözeceğim, hatanın ne olduğunu söyleyeceğim.
çözemedim :)
Belirli bir hata yok, ancak çizmiyor. İşini başarmak mümkün olmamakla birlikte, 343. satırda sıfıra bölme çıkıyor. Daha derine inmeniz veya başka bir uygulama yöntemi aramanız gerekir.
Başka bir uygulama yöntemi buldum... :))
Direkt lineer regresyon kanallarıyla uğraşmak için zaman olmamasına rağmen (onları arabelleklere itin) tamponlar üzerinde daha verimli, esnek kanallar olduğunu düşünüyorum.
Merhaba! Lütfen göstergemi (predictor4.mq4 dosyası) MQL5'te yeniden yazın. Programlaması, MQL4'te bile bana büyük zorluklarla verildi, çünkü Eğitim yoluyla bir programcı değilim (ve hala öğreniyorum). Bu gösterge, Piyasa İzlemedeki tüm enstrümanlar için göstergenin kullanıldığı enstrüman arasındaki korelasyonu hesaplar. Alınan verilere göre istenilen enstrümanda fiyatın ne kadar ileri gidebileceğini gösterir. Terminalin hesaplama süresi boyunca donması nedeniyle, kodun bir kısmını DLL'ye aktardı ve bu da hızı önemli ölçüde artırdı. DLL'de yalnızca MTF_MC_Correlation f-I çıkarıldı. Yen çaprazları dışında diğer çiftlerde de çalışmasına rağmen, bunu yalnızca EURUSD çifti için yazdım. Arşiv, tahminci2_old_wo_dll.mq4 DLL'si olmayan eski sürümü içerir. Çünkü göstergenin çalışması için geçmiş gereklidir ve MT4 kendi başına indirmeyi pek sevmiyor, MT5'te yeniden yazmanızı rica ediyorum.
Bir bakacağım. Nasıl yardımcı olabilirim.
Bir bakacağım. Nasıl yardımcı olabilirim.
Dmitry! Beni Skype veya ICQ'dan ekleyin (Size koordinatlarımı PM olarak gönderdim). Birlikte yeniden yazmaya çalışalım.
Taslak sürüm hazır.
O zaman tek başıma ;)
Merhaba Dmitry.
Lütfen bu 2 göstergeyi MQL5'te yeniden yazın, kendim denedim ama karmaşık olmamasına rağmen çalışmıyor.
Şimdiden teşekkürler.
Merhaba Dmitry.
Lütfen bu 2 göstergeyi MQL5'te yeniden yazın, kendim denedim ama karmaşık olmasa da işe yaramıyor.
Şimdiden teşekkürler.
Birkaç gün yapacağım.