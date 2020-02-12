Kayıpsız MetaTrader 5'e geçmeme yardım et - sayfa 3
şaman!!! ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM!!!!
İçindeki son hindi Pivot_ESAZ_Monthly.mq5, GMT'ye büyük ölçüde bağlıdır, bu nedenle terminal saatine göre işaretlenir, aksi takdirde farklı TF'lerdeki seviyeler (günlük, saatlik) eşleşmez.
COMPLETE_MONTH (tam ay) ve ONLY_WORKING_DAYS (yalnızca iş günleri) haftalık iki çalışma modunda olduğu gibi.
COMPLETE_MONTH modunda, hafta sonlarından geçerken bir sapma olur.
ONLY_WORKING_DAYS modunda, iş günü sayısı sayılır (Cumartesi ve Pazar günleri hariçtir) ve bir derleme gerçekleştirilir.
Kahretsin, bir sorun, Cuma diğer günlerden daha kısa olduğu için, her hafta nasıl üstesinden geleceğimi bilene kadar bir saat ileri kayma var, düşünmek için patlama ...
Murray seviyelerine biraz güzellik getirdi
mq4'te parabolik regresyona dayalı olarak uygulandı.
Yeniden programlamama yardım eder misin? Veya çift ai[10,10] başka nasıl uygulanır?
Soruyu anlamadım, neyle ilgili?
Soruyu anlamadım, neyle ilgili?
Üzgünüm, göstergenin kendisini göndermeyi unuttum. Koda bakın, neden bahsettiğimiz netleşecek.
Bir dizinin transferi ile her şey basittir, belirli bir boyutu belirtmeniz gerekir.
ya da en azından
Hindiyi kendin mi yok edeceksin, yoksa onunla mı ilgileneceksin?
Kendiniz deneyin, yapamazsanız size daha sonra yardımcı olacağım (birkaç üç gün içinde).
Yapabiliyorsan, yapamıyorsan yaz!
Lütfen JS.Urovni göstergesini yeniden yazın ( JS.Urovni.V2.mq4 ). O karmaşık değil.
Alın ve abone olun ;))
Hataları bulun, düzeltin ve aynı zamanda MQL5'i anlayacaksınız.
