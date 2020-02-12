Kayıpsız MetaTrader 5'e geçmeme yardım et - sayfa 8
MT5'te standart olmayan zaman çerçeveleri oluşturamazsınız. Bunun yerine 21 standart gösterge vardır.
Organizatörler yorgun hissediyor
Anlamını anladınız sanırım :) Bu bir yazım hatası.
Elbette anladım. Bu arada, soru tüm zaman dilimlerini nasıl göreceğimiz (21 düğme yok)?
ZY patronu evine gönder, dinlenmesine izin ver, senin için daha kolay olacak)) tikler ilerliyor...şampiyonluk geliyor...
Yardımı okuyun, kenelerden bir mola verin, çünkü onların arkasındaki zaman dilimlerini göremezsiniz.
MT5'te standart olmayan zaman dilimleri oluşturamazsınız. Bunun yerine 21 standart gösterge vardır.
Cevap için teşekkürler, üzgünüm mümkün değil. Önemli zaman dilimleri eksik - m40 , h10 , D2 -5 , W2 / Ama geri kalanı için büyük saygı - çalışmak çok daha uygun hale geldi.
Programlamadan hiçbir şey anlamıyorum, ancak bir gösterge olarak çalışıyorlarsa, daha sonra eklerini koyabilirler. günler?
Lütfen hindiyi MQL5'e çevirmeme yardım edin. Ben kendim bir programcı değilim ve her kod parçası büyük bir gıcırtı ile veriliyor. 4-ke'de aşağı yukarı açıktı, ancak henüz MQL5'te programlama mantığını çözemedim. Hindi aslında önemsiz ama yeterli beyin yok. Birisi cevap verirse çok minnettar olurum. Sanırım 10 dakikalık bir iş var.
Ve eğer zor değilse, kulpların ne olduğunu açıklayın? Anladığım kadarıyla bu 4-ke'de kullanılmayan temel bir kavram. Bunu gerçekten çözmek istiyorum. Hala eğitim yok...
Hepinize şimdiden teşekkürler!