vspexp :
Burada buldum bak sana yakışabilir dolar endeksinde yer alan tüm para birimlerini içeriyor
Sonuncusu hariç tüm çubuklarda geleceğe bakmakla yanlış bir hesaplama var.
 

Tünaydın. 2 yıl önce mt4 için bir gösterge yazmıştım şimdi mt5 kullanıyorum ve bu satırları mql5'e çeviremiyorum. Bana yardım et lütfen.

 #property indicator_chart_window



int init()

  {

   return ( 0 );

  }

int start()

  {

int t= OrdersTotal ();

int th=OrdersHistoryTotal();

int a,day;

double p= 0 ;

double profit= 0 ;

double spread=MarketInfo( Symbol (),MODE_SPREAD);

if (DayOfWeek()== 1 )day = DayOfYear()- 1 ;

if (DayOfWeek()== 2 )day = DayOfYear()- 2 ;

if (DayOfWeek()== 3 )day = DayOfYear()- 3 ;

if (DayOfWeek()== 4 )day = DayOfYear()- 4 ;

if (DayOfWeek()== 5 )day = DayOfYear()- 5 ;

for (a=th- 1 ;a>= 0 ;a--)

 {

   OrderSelect (a,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);

   if (TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day)

   {profit+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();} else { continue ;}

   if (( Symbol () == OrderSymbol()) && (TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day))

   {p+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();} else { continue ;}

 }



Comment ( "СПРЕД = " ,spread, "\n" , "НЕДЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ по текущему инструменту = " ,p, "\n" , "ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ за неделю = " ,profit+ "\n" +

         "Стоимость пункта = " +MarketInfo( Symbol (),MODE_TICKVALUE));

   return ( 0 );

  }
 
zlodei :

Tünaydın. 2 yıl önce MT4 için bir gösterge yazdım, şimdi MT5 kullanıyorum ve bu satırları mql5'e çeviremiyorum. Bana yardım et lütfen...

Kötü adam, gelecekte MQL5'te kod yazacaksanız, "MetaTrader 5'te Emirler, pozisyonlar ve fırsatlar" makalesini tavsiye ederim. Orada MT4'teki siparişlerle çalışma sisteminin kavramsal olarak MT5'ten nasıl farklı olduğunu göreceksiniz.

not. Ve yorumunuzu yazdığınız pencere panelinin üst kısmındaki SRC butonundan kodun eklenmesi kabul edilir...

Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
denkir :

Kötü adam, gelecekte MQL5'te kod yazacaksanız, "MetaTrader 5'te Emirler, pozisyonlar ve fırsatlar" makalesini tavsiye ederim. Orada MT4'teki siparişlerle çalışma sisteminin kavramsal olarak MT5'ten nasıl farklı olduğunu göreceksiniz.

SRC pahasına - düzeltildi.

Pozisyonlarla ilgili bir sorun varsa )))) DayOfWeek()'i çeviremiyorum, https://www.mql5.com/ru/articles/81 makalesi beni çok kurtardı, ama bu sefer değil. ((((

Переход с MQL4 на MQL5
zlodei :

SRC pahasına - düzeltildi.

Konumlarla ilgili bir sorun varsa )))) DayOfWeek()'i çeviremiyorum, https://www.mql5.com/ru/articles/81 makalesi beni çok kurtardı, ancak bu sefer değil. ((((

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура даты
komposter :
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
Teşekkürler, bunu zaten okudum...
 
zlodei :
Teşekkürler, bunu zaten okudum...

VE? Örnekte yanlış olan ne? 

   datetime date1= D'2008.03.01' ;
 
   MqlDateTime str1;
   TimeToStruct (date1,str1);

   printf ( "day of week= " ,str1.day_of_week);
 
Lütfen mükemmel bir göstergeyi MQL5'e çevirmeme yardım edin, onsuz gibi ..))
Dosyalar:
TimeDayOfWeek.mq4  6 kb
BilliGordon :
Lütfen mükemmel bir göstergeyi MQL5'e çevirmeme yardım edin, onsuz gibi ..))
Dosyalar:
DayOfWeek.ex5  5 kb
 

Herkese merhaba!

Bir TS ile işlem yapıyorum, MT 5'e geçecektim

Birisi onu MT5'e çevirebilirse çok minnettar olacağım!

Dosyalar:
81l.zip  67 kb
