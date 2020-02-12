Kayıpsız MetaTrader 5'e geçmeme yardım et - sayfa 20
Burada buldum bak sana yakışabilir dolar endeksinde yer alan tüm para birimlerini içeriyor
Tünaydın. 2 yıl önce mt4 için bir gösterge yazmıştım şimdi mt5 kullanıyorum ve bu satırları mql5'e çeviremiyorum. Bana yardım et lütfen.
Kötü adam, gelecekte MQL5'te kod yazacaksanız, "MetaTrader 5'te Emirler, pozisyonlar ve fırsatlar" makalesini tavsiye ederim. Orada MT4'teki siparişlerle çalışma sisteminin kavramsal olarak MT5'ten nasıl farklı olduğunu göreceksiniz.
not. Ve yorumunuzu yazdığınız pencere panelinin üst kısmındaki SRC butonundan kodun eklenmesi kabul edilir...
SRC pahasına - düzeltildi.
Pozisyonlarla ilgili bir sorun varsa )))) DayOfWeek()'i çeviremiyorum, https://www.mql5.com/ru/articles/81 makalesi beni çok kurtardı, ama bu sefer değil. ((((
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
Teşekkürler, bunu zaten okudum...
VE? Örnekte yanlış olan ne?
Lütfen mükemmel bir göstergeyi MQL5'e çevirmeme yardım edin, onsuz gibi ..))
Herkese merhaba!
Bir TS ile işlem yapıyorum, MT 5'e geçecektim
Birisi onu MT5'e çevirebilirse çok minnettar olacağım!