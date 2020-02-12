Kayıpsız MetaTrader 5'e geçmeme yardım et - sayfa 17

Yeni yorum
 

İyi insanlar, yardım istiyorum!

Maalesef programlama dilleri bilmiyorum:*(

Kimse için zor değil, lütfen bu çok gerekli gösterge ATR_the_bat'ı mql5'te yeniden yazın...

Şimdiden teşekkürler!!! http://strategy4you.ru/files/ATR__the_bat.mq4

 

Hepinize iyi günler.

MT4 üzerindeki bilgi göstergesini uzun süredir kullanıyorum.

Orijinal göstergenin ekran görüntüleri http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders.gif , http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders2.gif

Göstergeye VisualOrders denir, nereden indirdiğimi hatırlamıyorum, takas boyutunu ekledim, büyük bir negatif takas AUDUSD NZDUSD, vb. olan çiftler için geçerlidir. Yanlışlıkla büyük bir negatif takas ile yana açılmamak için ve hatta üçlü boyutta şarj edildiği gün daha da fazlası, kırmızıyla negatif bir takas ve mavi ile pozitif bir takas nasıl yazılacağını gerçekten anlamadım , bu yüzden beyaz yazıyorum :-).

Grafikteki işlemlerin geçmişi kapatılabilir, sadece açık emirler görünür olacaktır.

MT5'te anladığım kadarıyla sadece bir açık emir görünecek.

Bu başlıkta, zaten MT4 betiğini yeniden yapmak istedim https://www.mql5.com/ru/code/9567 , --- Valmars --- MT5 için yeniden düzenlendi https://c.mql5.com/3/ 3/YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq5 , orijinalinden bile daha iyi çıktı, ona SAYGI!

Belki birisi bu göstergeyi yeniden yapacak? Bence dikkat edilmesi gereken oldukça faydalı bir gösterge.

 
MT5 kesinlikle bir şeydir ve artılar var ve birkaç değil, aynı zamanda hacim olarak MT4 resmine kıyasla önemli bir eksi. ve kesin olmak gerekirse, doğrusal ticaret yaptığınızda, bu prensipte gerekli değildir, ancak ortalama aldığımda mt4'ü bir gösterge olarak hesaba katmamak çok risklidir. Dürüst olmak gerekirse, göstergeleri ve danışmanları kullanan insanları anlamasam da, şahsen analizde gözüm var, ticaret planının nasıl çalıştığını iyi anlıyorum ve zaten piyasayı %90'da hissedebiliyorsunuz, diyebilirsiniz. ne ve nerede ne zaman olacak ve özel bir formül olduğunu düşünürsek, o zaman 100 artı ticaret de gerçek.
 
Birkaç göstergeden oluşan bir ticaret sistemini yeniden yazmanızı rica ediyorum. http://jobmm.ru/publ/torgovie_systemi/novaja_super_sistema_ss2009/3-1-0-56
Dosyalar:
SS2009.zip  48 kb
 

İyi akşamlar! Lütfen bana MQL5'te bir Expert Advisor'da geleneksel bir göstergenin nasıl kullanılacağını söyler misiniz? Sadece geleneksel, en basit yöntemle, örneğin double iMA_ = NormalizeDouble (iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_);

Sonra yardıma baktım ve kafam daha da karıştı - kulplar vb. .... Yedinci okumadan sonra, kabaca bir şey akla geliyor, ancak beşincide hepsini kandırmak nedense çok zor .. Ve ulaşılması zor

Ve gösterge için bir örnek var.

 
Dimka-novitsek :

İyi akşamlar! Lütfen bana MQL5'te bir Expert Advisor'da geleneksel bir göstergenin nasıl kullanılacağını söyler misiniz? Sadece geleneksel, en basit yöntemle, örneğin double iMA_ = NormalizeDouble(iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_);

Sonra yardıma baktım ve kafam daha da karıştı - kulplar vb. .... Yedinci okumadan sonra, kabaca bir şey akla geliyor, ancak beşincide hepsini kandırmak nedense çok zor .. Ve ulaşılması zor

İşte buradasınız. Gereksiz bir şey yok. Sadece bir tanıtıcı oluşturmak, değerleri almak.

https://www.mql5.com/en/articles/31

 
Teşekkürler, şimdi gidiyorum!
 

Tünaydın.

Fırsatı olan sevgili programcılar, lütfen göstergeyi tercüme edin.

Veya mql5'te zaten varsa, nerede bulunabileceğini söyleyin.

Dosyalar:
supdem.jpg  152 kb
mII_SupDem.mq4  30 kb
 
nei :

Umarım çoğunuz MT5'te programlamayı çoktan anlamışsınızdır.

Ne yazık ki, programlama bilgeliğini kavramak için herkese verilmez.

MT4'ün varlığı sırasında iyi göstergeler oluşturulmuştur. Sanırım birileri onları MT5 platformuna aktarmak istiyor

Umarım burada yardım bulabilirsin

MT5'e aktarmak istediğim göstergeleri içeren bir dosya ekliyorum

 
burada mq4 d mq5'i çevirebilirsiniz http://funkydonkey.net/mq4tomq5/
mq4 to mq5 converter free, Бесплатный конвертер файлов mq4 в mq5
  • funkydonkey.net
онвертер файлов из стандарта mq4 в стандарт mq5 — это все, что нужно для перехода на Metatrader 5! Как конвертировать файл mq4 в mq5, используя наш сервис? Для этого следует загрузить файл формата mq4, который нужно конвертировать в файл формата mq5, через форму чуть ниже этого текста (нажать кнопку “Выберите файл” и указать путь к...
1...101112131415161718192021
Yeni yorum