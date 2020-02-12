Kayıpsız MetaTrader 5'e geçmeme yardım et - sayfa 17
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İyi insanlar, yardım istiyorum!
Maalesef programlama dilleri bilmiyorum:*(
Kimse için zor değil, lütfen bu çok gerekli gösterge ATR_the_bat'ı mql5'te yeniden yazın...
Şimdiden teşekkürler!!! http://strategy4you.ru/files/ATR__the_bat.mq4
Hepinize iyi günler.
MT4 üzerindeki bilgi göstergesini uzun süredir kullanıyorum.
Orijinal göstergenin ekran görüntüleri http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders.gif , http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders2.gif
Göstergeye VisualOrders denir, nereden indirdiğimi hatırlamıyorum, takas boyutunu ekledim, büyük bir negatif takas AUDUSD NZDUSD, vb. olan çiftler için geçerlidir. Yanlışlıkla büyük bir negatif takas ile yana açılmamak için ve hatta üçlü boyutta şarj edildiği gün daha da fazlası, kırmızıyla negatif bir takas ve mavi ile pozitif bir takas nasıl yazılacağını gerçekten anlamadım , bu yüzden beyaz yazıyorum :-).
Grafikteki işlemlerin geçmişi kapatılabilir, sadece açık emirler görünür olacaktır.
MT5'te anladığım kadarıyla sadece bir açık emir görünecek.
Bu başlıkta, zaten MT4 betiğini yeniden yapmak istedim https://www.mql5.com/ru/code/9567 , --- Valmars --- MT5 için yeniden düzenlendi https://c.mql5.com/3/ 3/YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq5 , orijinalinden bile daha iyi çıktı, ona SAYGI!
Belki birisi bu göstergeyi yeniden yapacak? Bence dikkat edilmesi gereken oldukça faydalı bir gösterge.
İyi akşamlar! Lütfen bana MQL5'te bir Expert Advisor'da geleneksel bir göstergenin nasıl kullanılacağını söyler misiniz? Sadece geleneksel, en basit yöntemle, örneğin double iMA_ = NormalizeDouble (iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_);
Sonra yardıma baktım ve kafam daha da karıştı - kulplar vb. .... Yedinci okumadan sonra, kabaca bir şey akla geliyor, ancak beşincide hepsini kandırmak nedense çok zor .. Ve ulaşılması zor
Ve gösterge için bir örnek var.
İyi akşamlar! Lütfen bana MQL5'te bir Expert Advisor'da geleneksel bir göstergenin nasıl kullanılacağını söyler misiniz? Sadece geleneksel, en basit yöntemle, örneğin double iMA_ = NormalizeDouble(iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_);
Sonra yardıma baktım ve kafam daha da karıştı - kulplar vb. .... Yedinci okumadan sonra, kabaca bir şey akla geliyor, ancak beşincide hepsini kandırmak nedense çok zor .. Ve ulaşılması zor
İşte buradasınız. Gereksiz bir şey yok. Sadece bir tanıtıcı oluşturmak, değerleri almak.
https://www.mql5.com/en/articles/31
Tünaydın.
Fırsatı olan sevgili programcılar, lütfen göstergeyi tercüme edin.
Veya mql5'te zaten varsa, nerede bulunabileceğini söyleyin.
Umarım çoğunuz MT5'te programlamayı çoktan anlamışsınızdır.
Ne yazık ki, programlama bilgeliğini kavramak için herkese verilmez.
MT4'ün varlığı sırasında iyi göstergeler oluşturulmuştur. Sanırım birileri onları MT5 platformuna aktarmak istiyor
Umarım burada yardım bulabilirsin
MT5'e aktarmak istediğim göstergeleri içeren bir dosya ekliyorum