Vitalie Postolache :
Garip, benim için çalışıyor. Alt+G işlev çağrısına tıkladım ve işlev tanımına atladım, ardından Ctrl+- tuşlarına basıp geri atladım.
Ö! " Ctrl" + " -" geri atlama işe yarıyor! İyi. Yani soru kaldırıldı. Editörde bu tür işlevleri vurgulamayı istemek kalır.
 
Karputov Vladimir :
Ö! " Ctrl" + " -" geri atlama işe yarıyor!
Ana menü > Görünüm > Son iki seçenek.
 
Karputov Vladimir :
...Düzenleyicide bu tür işlevlerin vurgulanmasını istemek kalır.

Araç çubuğuna düğmeler ekleyebilirsiniz:


 
İyi günler, çerçeveyi yukarı ve aşağı değiştirmek için kısayol tuşlarını kullanabilmeyi istiyorum. Çok uygun olurdu. Örneğin, ctrl Z çerçeveyi aşağı, ctrlx yukarı. Peki ya da başka bir şekilde. teşekkürler
 
Merhaba!
iOS için MetaTrader kullanıyorum.

Söveleri ne zaman düzelteceksin?

  1. OHLC verileri kaybolur. Telefonunuzda başka bir uygulamaya geçer ve ardından MT4'e geri dönerseniz, OHLC veri penceresi kaybolur. Bu hatayı görmüyor musun? Belki testçileriniz çalışmaya başlayacak ve bu sorunu çözecektir? EKRAN EKRAN EKLİYORUM.
  2. Daha yüksek bir zaman diliminden daha düşük bir zaman dilimine geçtiğimde, aynı fiyatla başka bir tarihe geçmeyi öneren mavi bir kutu açılır. Neden ihtiyacım var??? Bu ne için? Bu pencereyi neden devre dışı bırakamıyorum? Dürüst olmak gerekirse, zaten sallandı!!! EKRAN GÖRÜNTÜLERİ EKLENMİŞTİR.
 
hızlı sıralama için standart bir set olarak dahil edilene sayı tabanı sıralamasını ekleyin
 
"Araçlar" sekmelerinden kaldırın: Haberler, Posta, Takvim, Şirket, Pazar, Sinyaller, Makaleler, Kitaplık; veya sekmelerin görünümünü özelleştirme yeteneği verin. Araçlar paneli iş içindir ve gereksiz sekmelerle çok aşırı yüklenmiştir. Ayarı yapın - teklif ve talep çizgileri yatay bir çizgi değil bir kiriştir (grafikte çok sayıda nesne varsa grafiği aşırı yükler).
 
WinProject :
"Araçlar" sekmelerinden kaldırın: Haberler, Posta, Takvim, Şirket, Pazar, Sinyaller, Makaleler, Kitaplık; veya sekmelerin görünümünü özelleştirme yeteneği verin. Araçlar paneli iş içindir ve gereksiz sekmelerle çok aşırı yüklenmiştir. Ayarı yapın - teklif ve talep çizgileri yatay bir çizgi değil bir kiriştir (grafikte çok sayıda nesne varsa grafiği aşırı yükler).

destek!

ve gereksiz sohbet düğmelerini ve başarıları devre dışı bırakın

 
ve tüm terminallerde olduğu gibi ızgara seviyelerini yuvarlak seviyelere çıkarmanın zamanı geldi
 
Sevgili geliştiriciler! Lütfen bir web terminali aracılığıyla, bir SSL sertifikası kullanarak genişletilmiş yetkilendirmeye sahip hesaplara bağlanmayı mümkün kılın.
