Garip, benim için çalışıyor. Alt+G işlev çağrısına tıkladım ve işlev tanımına atladım, ardından Ctrl+- tuşlarına basıp geri atladım.
Ö! " Ctrl" + " -" geri atlama işe yarıyor!
...Düzenleyicide bu tür işlevlerin vurgulanmasını istemek kalır.
Araç çubuğuna düğmeler ekleyebilirsiniz:
"Araçlar" sekmelerinden kaldırın: Haberler, Posta, Takvim, Şirket, Pazar, Sinyaller, Makaleler, Kitaplık; veya sekmelerin görünümünü özelleştirme yeteneği verin. Araçlar paneli iş içindir ve gereksiz sekmelerle çok aşırı yüklenmiştir. Ayarı yapın - teklif ve talep çizgileri yatay bir çizgi değil bir kiriştir (grafikte çok sayıda nesne varsa grafiği aşırı yükler).
destek!
ve gereksiz sohbet düğmelerini ve başarıları devre dışı bırakın