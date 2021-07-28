MT5 için dilekler - sayfa 115
"Araçlar" sekmelerinden kaldırın: Haberler, Posta, Takvim, Şirket, Pazar, Sinyaller, Makaleler, Kitaplık; veya sekmelerin görünümünü özelleştirme yeteneği verin. Araçlar paneli iş içindir ve gereksiz sekmelerle çok aşırı yüklenmiştir. Ayarı yapın - teklif ve talep çizgileri yatay bir çizgi değil bir kiriştir (grafikte çok sayıda nesne varsa grafiği aşırı yükler).
Yani bu dilek kısmen yerine getirildi, artık sekmeler kapatılabilir...
Metaeditor editörüne birkaç dilek ekleyeceğim:
Genel olarak, Transac'taki tablolara bakmaya alışığım. İçinde, bir pencerede, ilgilendiğiniz enstrümanların bir listesini seçebilirsiniz: hisse senetleri vb. ve başka bir pencerede, penceresi bu listeye bağlı olan bir grafik, ayrıca tüm hisse senedi kategorilerini seçebilirsiniz. . Transac şu anda J2T tarafından desteklenmemektedir. Bunu MT5'te uygulamak gerçekten imkansız mı? Her seferinde her hisse senedini veya diğer enstrümanı manuel olarak girmek çok zahmetlidir.
Yapabilirsin:
Bunu yapmak için, ilgilendiğim kategorinin yaklaşık 1000 hissesini manuel olarak girmeniz gerekecek.
1. düğmesini kullanın - aksi halde kendi kendinize konuşuyorsunuz gibi görünüyor.
2. MQL5 komut dosyası kullanarak hisse eklenmesini kim engeller?
3. Ayrıca "Semboller" menüsü ile çalışabilir ve marketlerin bölümlerini seçebilirsiniz:
Orada da her şey doğru şekilde uygulanmıyor. Örneğin, tüm PENNY STOKLARI ekleyemiyorum. Ayrıca her hisseyi görmek için ayrı bir pencere açmam gerekiyor. Bu çok rahatsız edici.
Listeleri doğru şekilde ayarlamak veya MQL5 komut dosyalarını kullanmak için Broker ile iletişime geçin.