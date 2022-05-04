Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 289

Yeni yorum
 

Dediğim gibi, karlı ticaret ancak sürekli "sistem atlama" ile mümkündür. TS Ligi'ne bunun için ihtiyacım var. Her zaman geçmişte hata ayıklanmış ve demo ticaretinde iyi sonuçlar gösteren sistemlere sahiptir.

Sadece bu "zıplama" için bir strateji geliştirmek için kalır. Ne yapıyorum ben.

 
Georgiy Merts :

Özelden gönderildi.

Kalite açısından tüm TS Ligi derecelendirmelerinin Excel dosyası.

işaretleyeceğim)))

 

Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Bakiyeye göre ilk beş grafik:

Ticaret kalitesi için ilk 20:

Ticaret kalitesi açısından ilk beş TS tablosu:

En az 50 işlemle en eski 20 araç:

En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:

 
Georgiy Merts :

Dediğim gibi, karlı ticaret ancak sürekli "sistem atlama" ile mümkündür. TS Ligi'ne bunun için ihtiyacım var. Her zaman geçmişte hata ayıklanmış ve demo ticaretinde iyi sonuçlar gösteren sistemlere sahiptir.

Sadece bu "zıplama" için bir strateji geliştirmek için kalır. Ne yapıyorum ben.

Bağımlılık ve kalıp yok gibi görünüyor, tüm şubeyi okudum ... özellikle en iyileriyle ortalama 20 anlaşmanız olduğu için - bu yeterli değil. Aşağıdaki çizelgelerinize bakın, 50'den fazla anlaşmanın olduğu yerde, böyle bir şeye balon koymak korkutucu...
Ve bu 50 kişiden, aynı ticaret parametrelerine sahip, ilk haftalık grafiklerde olduğu gibi daha önce en iyiler arasında yer alan robotlar var mıydı?
 
Valeriy Yastremskiy :

Birkaç yıl için tüm raporlara ihtiyaç duyulacaktır. 2 yıllık bir grafik veya tablo ilginçtir. 53 hafta, 106 masa. Grafik yırtılacak, ancak hangi araçların ve TS'nin diğerlerinden daha sık olduğunu, sıklığı hesaplamak mümkün olacak veya hiçbir kalıp olmadığı sonucuna varacağız.

Deneyime dayalı hiçbir kalıp yok gibi görünüyor ... analizden sonra bir rapor hazırlamak zor değil.
 
Aleksey Masterov :
Deneyime dayalı hiçbir kalıp yok gibi görünüyor ... analizden sonra bir rapor hazırlamak zor değil.

Kesin olan bir şey yok.) Nasıl paylaşacağım tabii ki)

 
Valeriy Yastremskiy :

Kesin olan bir şey yok.) Nasıl paylaşacağım tabii ki)

TAMAM
 
Aleksey Masterov :
Bağımlılık ve kalıp yok gibi görünüyor, tüm şubeyi okudum ... özellikle en iyileriyle ortalama 20 anlaşmanız olduğu için - bu yeterli değil. Aşağıdaki çizelgelerinize bakın, 50'den fazla anlaşmanın olduğu yerde, böyle bir şeye balon koymak korkutucu...
Ve bu 50 kişiden, aynı ticaret parametrelerine sahip, ilk haftalık grafiklerde olduğu gibi daha önce en iyiler arasında yer alan robotlar var mıydı?

Bence HİÇBİR robot her zaman kar edemez. HER robotun kazanma periyotları ve boşaltma periyotları vardır ve boşaltma periyotları DAİMA kazanma periyodlarından daha uzundur.

Bu nedenle, kârlı olmanın tek yolu sistemleri sürekli değiştirmektir.

Bunu yapmak için, şu anda iyi sonuçlar veren bir dizi sistem her zaman elinizin altında olmalıdır. Sadece Lig ve böyle bir fırsat veriyor.

 
Aleksey Masterov :
Deneyime dayalı hiçbir kalıp yok gibi görünüyor ... analizden sonra bir rapor hazırlamak zor değil.

Şahsen, bence, hiçbir kalıp yok. Şimdi sadece sistemlere bakıyorum ve en iyi sonuçları gösterenleri takas ediyorum.

Bir ay önce ciddi bir değişiklik oldu - SL'lerini ciddi şekilde sınırlayarak "geri takip eden" araçların bacchanalia'sını durdurmaya karar verdim, sonuç olarak en iyilerin safları çok azaldı, ancak aralarında tamamen farklı sistemler ortaya çıktı. , ve şimdi gerçeklere maruz kalmak için adayları seçiyorum

[Silindi]  
Georgiy Merts :

Bence HİÇBİR robot her zaman kar edemez. HER robotun kazanma periyotları ve boşaltma periyotları vardır ve boşaltma periyotları DAİMA kazanma periyodlarından daha uzundur.

Bu nedenle, kârlı olmanın tek yolu sistemleri sürekli değiştirmektir.

Bunu yapmak için, şu anda iyi sonuçlar veren bir dizi sistem her zaman elinizin altında olmalıdır. Sadece Lig ve böyle bir fırsat veriyor.

Zhora, peki, nereden biliyorsun, her zaman için henüz bir dolar kazanmadın
1...282283284285286287288289290291292293294295296...360
Yeni yorum