Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 282
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ben senin mantığını anlamıyorum. Ben sana apaçık bir misal verdim ki sen ondan hiçbir şeye aldırma.
Bu yüzdeleri nereden aldınız? Neden pazar hacminin 1/5? Piyasada neden %20 rasyonalite?
En azından herkesin teorik olarak bile kazanamayacağını anlayın. 1 dolara bile. Hepsi süper mantıklı olsalar bile. Fiziksel olarak imkansız.
Sanki kimse ondan düşmediği için Dünya'nın düz olduğunu düşünen biriyle tartışıyormuşum gibi geliyor.)
%20, piyasa rasyonalitesine ilişkin öznel değerlendirmemdir.
Ama neden piyasada rasyonel fiyat hareketlerinin bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıkarak HERKES kazanmalı anlamıyorum??? Peki, bazılarının kazancının diğerlerinin kaybı olduğunu kendiniz doğru yazıyorsunuz ... Piyasada rasyonel bir bileşenin olması, çoğu insanın zarar görmesi gerçeğiyle hiç çelişmiyor ...
%20, piyasa rasyonalitesine ilişkin öznel değerlendirmemdir.
Ama neden piyasada rasyonel fiyat hareketlerinin bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıkarak HERKES kazanmalı anlamıyorum??? Peki, bazılarının kazancının diğerlerinin kaybı olduğunu kendiniz doğru yazıyorsunuz ... Piyasada rasyonel bir bileşenin olması, çoğu insanın zarar görmesi gerçeğiyle hiç çelişmiyor ...
Bunu kabul ettiyseniz, tüm "rasyonelliğin" kahve telvesinde falcılıktan daha iyi olmayan bir tahmine dayandığını anlamalısınız.
Önce gelecekle ilgili "akılcı" bir tahminde bulunursunuz ve ardından bunun için piyasada bir eylem stratejisi seçersiniz. BU MAKUL MU?! )))
Sonuç olarak, tahmininiz çöpe atılabilir ve çöpten tahminden para kazanabilirsiniz. Bu pazar.
Piyasadaki en iyi rasyonalite içeriden öğrenendir.)
Sizin kadar gelecekten habersiz binlerce yabancının eylemlerini "mantıklı olarak" tahmin etmeye mi çalışıyorsunuz?
Gelecekteki fiyat hareketi tahminlerinde "rasyonalite" kavramı uygulanamaz.
Bunu kabul ettiyseniz, tüm "rasyonelliğin" kahve telvesinde falcılıktan daha iyi olmayan bir tahmine dayandığını anlamalısınız.
Önce gelecekle ilgili "akılcı" bir tahminde bulunursunuz ve ardından bunun için piyasada bir eylem stratejisi seçersiniz. BU MAKUL MU?! )))
Sizin kadar gelecekten habersiz binlerce yabancının eylemlerini "mantıklı olarak" tahmin etmeye mi çalışıyorsunuz?
Gelecekteki fiyat hareketi tahminlerinde "rasyonellik" kavramı yoktur.
Bunda bu kadar garip olan ne? Dediğim gibi tahmin edilebilecek maksimum rasyonalite %20'dir. O kadar deneyimli olduğumu düşünmüyorum, bu yüzden temelinde bir şeyler kazanabileceğim rasyonellik payım %5-10. Yayılmaya gidiyorlar... Her şey benim görüşüme göre... Daha çok "sıkmaya" çalışıyorum... Şimdiye kadar olmuyor... Hiç yürümeyebilir ama Hala %5-10 sıkıyorum...
ama yine de %5-10 sıktım ...
Ve neredeler, pamm'inde? Sen Zhora'sın, hafifçe söylemek gerekirse, bir tür sıkı, tartışamazsın.
sevgili Vladimir
Ve neredeler, pamm'inde? Sen Zhora'sın, hafifçe söylemek gerekirse, bir tür sıkı, tartışamazsın.
Neden bununla uğraşayım? Zaten yüzlerce kez söyledim - Lig'e ihtiyacım var. Sinyallere ihtiyacım yok. Neden "en az bir ay işlem yapmam" gerekiyor, ana hesabımda beş yıldır "sıfır" sonuçla işlem yapıyorum (ancak DC düzenli olarak yayılmasını alıyor). Ben senin aksine ligi kimseye satmam. Yani "fiyatı" yok ve olamaz.
Bir sinyale ihtiyacınız varsa - bir cent hesabı açın, sinyallere bağlanın ve en az bir ay işlem yapın...
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş aracın tablosu:
Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:
Ticaret kalitesine göre ilk beş TS tablosu:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu: