Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 288
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neresi ??? Lig, sistemlerin çoğunun kârsız olduğu bir araç setidir! Kâr nedir?
Şimdiye kadar, verilerinizi organize edemedim. alet ve araç türleri için ayrı çizelgeler zaman içinde bir şeyler gösterebilir. Neden sürekli yapmak istemiyorsun anlamıyorum. Bu elbette bir çalışmadır, ancak bir tür genelleştirilmiş veri de mümkündür. Verilerde boşluklar olduğu açık ama aniden)
Neye ihtiyacın var? Aynı çizelgeleri hem sembollere hem de araç türlerine göre oluşturma yeteneğine sahibim...
Ne gerekli, formüle edilebilir mi?
Ve ... hadi "sen", sonuçta, bir meslektaş gibi ...
Ana şey zafer değil, katılım, anlıyorum.
En başta söyledim - herhangi bir zamanda demo geçmişi olan bir dizi sisteme ihtiyacım var. İşte, elimde... Tamamen memnunum. Neye ihtiyacın var - bilmiyorum.
Neye ihtiyacın var? Aynı çizelgeleri hem sembollere hem de araç türlerine göre oluşturma yeteneğine sahibim...
Ne gerekli, formüle edilebilir mi?
Ve ... hadi "sen", sonuçta, bir meslektaş gibi ...
İlk 20'de ilk sırada yer alan enstrümanlara ve TS'ye göre zamana, daha doğrusu haftalara göre bir grafik, hem TS'yi hem de enstrümanı hesaba katmak için nasıl bölüneceği veya gruplandırılacağı henüz ortaya çıkmadı, ayrıca, orada verilerde sadece 20 üst değerdir. Genel olarak, zamanda bir düzenlilik görmek isterim, örneğin, ayın ilk haftasında eurobaks hiç kazanmaz ve sterlinEuro, çeyreğin başından itibaren 3 hafta boyunca her çeyrekte bir kazanmaya başlar. Aynı şey TS için de geçerli.
Tabii ki bir karışıklık olacak, en üstte 20 değer ve 700 kombinasyon var ama enstrüman ve araç tipine göre bölünürse bir şeyler görülebilir diye düşünüyorum.
Şimdiye kadar, verilerinizi organize edemedim. alet ve araç türleri için ayrı çizelgeler zaman içinde bir şeyler gösterebilir. Neden sürekli yapmak istemiyorsun anlamıyorum. Bu elbette bir çalışmadır, ancak bir tür genelleştirilmiş veri de mümkündür. Verilerde boşluklar olduğu açık ama aniden)
Örneğin, FlatDTS türünün yalnızca en iyi TS'sinin bir tablosu - yani, trende karşı giriş ve "normal takip" eşlik eden sistemler:
İşte ilk beşin tablosu:
Bu gerekli ?
En başta söyledim - herhangi bir zamanda demo geçmişi olan bir dizi sisteme ihtiyacım var. İşte, elimde... Tamamen memnunum. Neye ihtiyacın var - bilmiyorum.
İlk 20'de ilk sırada yer alan enstrümanlara ve TS'ye göre zamana, daha doğrusu haftalara göre bir grafik, hem TS'yi hem de enstrümanı hesaba katmak için nasıl bölüneceği veya gruplandırılacağı henüz ortaya çıkmadı, ayrıca, orada verilerde sadece 20 üst değerdir. Genel olarak, zamanda bir düzenlilik görmek isterim, örneğin, ayın ilk haftasında eurobaks hiç kazanmaz ve sterlinEuro, çeyreğin başından itibaren 3 hafta boyunca her çeyrekte bir kazanmaya başlar. Aynı şey TS için de geçerli.
Tabii ki bir karışıklık olacak, en üstte 20 değer ve 700 kombinasyon var ama enstrüman ve araç tipine göre bölünürse bir şeyler görülebilir diye düşünüyorum.
Raporu sadece ticaret kalitesi açısından ilk 20 için saklıyorum. Her hafta için bu verileri içeren bir Excel dosyam var. Kanıtlayabilirim.
bence bir doktora görünmelisin
Evet, bir doktora görünmen gerekiyor. Ben iyiyim. Tam olarak ihtiyacım olan şeye sahibim.
Sadece ticaret kalitesi açısından ilk 20'yi rapor ediyorum. Her hafta için bu verileri içeren bir Excel dosyam var. Kanıtlayabilirim.
Birkaç yıl için tüm raporlara ihtiyaç duyulacaktır. 2 yıllık bir grafik veya tablo ilginçtir. 53 hafta, 106 masa. Grafik yırtılacak, ancak hangi araçların ve TS'nin diğerlerinden daha sık olduğunu, sıklığı hesaplamak mümkün olacak veya hiçbir kalıp olmadığı sonucuna varacağız.
Birkaç yıl için tüm raporlara ihtiyaç duyulacaktır. 2 yıllık bir grafik veya tablo ilginçtir. 53 hafta, 106 masa. Grafik yırtılacak, ancak hangi araçların ve TS'nin diğerlerinden daha sık olduğunu, sıklığı hesaplamak mümkün olacak veya hiçbir kalıp olmadığı sonucuna varacağız.
Özelden gönderildi.
Kalite açısından tüm TS Ligi derecelendirmelerinin Excel dosyası.