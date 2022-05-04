Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 285
Kime ?
TS League'in amacı, her zaman bazı demo geçmişi olan, tarihsel olarak hata ayıklanmış bir dizi sisteme sahip olmaktır.
Bu hedefe ulaşıldı ve haftalık bir raporla destekleniyor.
Başka ne var"??? Kime ???
Alyosha, Forex ticaretinin amacı kârdır, kârınız nerede?
"TS League Goal" ile "Forex Trading Goal" arasındaki farkı göremiyor musunuz???
"TS League Goal" ile "Forex Trading Goal" arasındaki farkı göremiyor musunuz???
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlem içeren en eski beş TC'nin tablosu:
Geçen hafta, SL boyutu 2 günlük aralığı aşan tüm sistemleri yeniden optimize ediyorum. Bunun sıralamaları nasıl etkileyeceğini merak ediyorum.
Daha önce, neredeyse her zaman en üstte, günlük on aralığa kadar büyük SL'lere sahip TS vardı. Bu karmaşayı bitirmeye karar verdi. Geçmişe ilişkin test, en iyi ticaret kalitesinin, SL'nin örneğin beş günlük bir aralığa eşit olduğu bir TS'ye sahip olduğunu gösteriyorsa - SL'yi zorla iki aralıkla sınırlandırırız ve tarihsel kalitede bir düşüşe katılıyoruz.
Tahminlerime göre, bu teknik reytinglerdeki en yüksek notları düşürmeli, ancak diğer yandan, orada ortalama sonuçlar gösteren, ancak şu anda çok sayıda olan “yeni başlayanlardan” çok daha kararlı sistemler görünmelidir.
Şey, bir şeyleri değiştirir, daha önce yapılmalıydı
Eh, böyle şeyler teklif etmedin .... Ama şimdi karar verdim ...
Göreceğiz. Zaten grafiklerden, üstlerin kalitesinin düştüğü, daha fazla "seğirme" olduğu görülüyor. Ancak yine de genel resim aynı kalıyor, sistemlerin %20'si tatmin edici sonuçlar veriyor. Tüm bunların çalışmalarının istikrarını nasıl etkilediğini görelim.
Beyler - her durumda, ona bakmak gerekli ve böyle bir yaklaşımın “yardımcı olacağı” bir gerçek değil, yani “En İyi” bile gerçek oldu, böyle bir geyikle, kazandıklarından daha fazlasını dökecekler , " elementarshchina" için ciddi para koymak ... ve küçük olanları sallamak için daha korkutucu - xs ... :-) pratik - her şey gösterecek !!!
Evet bu doğru. Öncelikle aracı büyük SL'ler ile yeniden optimize ettim.
Şu anda, "siyah" olan tüm TS'lerin günlük maksimum SL aralığı 1,9'dur.
"Eksi TS" arasında, 3 günlük aralıkta maksimum SL'ye sahip olan çok daha fazlası var. (Yüksek ST'ye sahip her şey zaten yeniden optimize edilmiştir). Yavaş yavaş hepsi daha düşük SL ile yeniden optimize edilecektir.
Bakalım sonuç getirecek mi...
